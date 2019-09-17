Концерт Андрея Державина и группы "Сталкер" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

Андрей Державин и группа "Сталкер" выступят в Vegas Ciry Hall 21 сентября. Для зрителей, это будет отличная возможность окунуться в прошлое и попасть на дискотеку 80-х.
"Вы сможете почувствовать себя счастливыми и беззаботными, и еще раз убедиться в том, что все эти годы мы были вместе" – говорит Андрей Державин.
В программе вы услышите многие известные хиты, такие, как: ""Не плачь, Алиса!", "Брат", Катя-Катерина", "Чужая свадьба", Журавли", а также песни с самых первых альбомов: "Ночной город", "Звезды", "Без тебя", "Я подожду" и многие другие. Будут и новинки.
Попасть на концерт Андрея Державина и группы "Сталкер" очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
- подпишитесь на наш аккаунт в Instagram
- поставьте лайк под последними тремя постами
- отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ВНИМАНИЕ ❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️ ⠀ Дни.ру дарят билеты (2 приглашения на 2 персоны) на концерт Андрея Державина и группы «Сталкер» �� Участвуй! ⠀ Условия просты: 1. Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram 2. Поставьте лайк под последними тремя постами 3. Отметьте в комментариях того, с кем хотите пойти (учитывается только один комментарий от каждого пользователя) Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 19 сентября. #державин #сталкер #андрейдержавин #выступление #музыка #розыгрыш #билеты #участие #бесплатно #москва
Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 19 сентября. Счастливчики смогут забрать билеты из редакции.
Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на спектакль "Сны Спящей красавицы".
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Не хочу делать минет
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Русские женщины красивы, да. Но почему русские мужчины страшные?
Происхождение