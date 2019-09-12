Спектакль "Сны Спящей красавицы" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

В Москве пройдет грандиозное шоу "Сны Спящей красавицы" 20 сентября в "Крокус Сити Холле". В постановке расскажут о том, что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет очарованного сна.
Сюжет будет отличаться от знаменитого балета Чайковского, а также в шоу используются самые современные технологии визуального искусства.
"Это было очень непросто и заняло много времени с изнурительными многочасовыми репетициями, подобное шоу – совершенно новый для меня опыт", – рассказывает Диана Вишнева, которая исполнит главную роль принцессы Авроры.
Попасть на спектакль "Сны Спящей красавицы" 20 сентября очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
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- отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.
Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 18 сентября. Счастливчикам оперативно пришлем билеты.
Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на выступление итальянского оперного поп-трио IL VOLO.
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