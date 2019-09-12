Спектакль "Сны Спящей красавицы" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

Потрясающий спектакль с участием известной балерины Дианы Вишневой совсем скоро пройдет в Москве. Сходить на него вы сможете совершенно бесплатно благодаря "Дни.ру".

В Москве пройдет грандиозное шоу "Сны Спящей красавицы" 20 сентября в "Крокус Сити Холле". В постановке расскажут о том, что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет очарованного сна.

Сюжет будет отличаться от знаменитого балета Чайковского, а также в шоу используются самые современные технологии визуального искусства.

"Это было очень непросто и заняло много времени с изнурительными многочасовыми репетициями, подобное шоу – совершенно новый для меня опыт", – рассказывает Диана Вишнева, которая исполнит главную роль принцессы Авроры.



Попасть на спектакль "Сны Спящей красавицы" 20 сентября очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:



подпишитесь на наш аккаунт в Instagram

поставьте лайк под последними тремя постами

отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.

Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 18 сентября. Счастливчикам оперативно пришлем билеты.

Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на выступление итальянского оперного поп-трио IL VOLO.