Эмоции женщины во время беременности гробят психику будущего ребенка

Эмоциональная связь мамы и малыша зарождается задолго до его рождения. В период беременности чувства матери напрямую влияют не только на физическое состояние ребенка, но и на его будущую судьбу. Подробнее о том, как взаимосвязаны состояния матери и ребенка, и о возможностях избежать последствий негативных эмоций, "Дни.ру" рассказала перинатальный психолог, специалист по психосоматике Наталья Брага.

Плохое настроение – плохой результат

В период беременности мать и ребенок связаны пуповиной. Они являются единым целым и будут неразделимы вплоть до рождения. В это время малыш еще не отделяет себя от окружающего мира, по сути – он и есть мир. Точно так же наш мозг воспринимает окружающую действительность: для него нет никого и ничего, кроме собственного тела. Поэтому эмоциональные проблемы он решает только через организм, что в итоге приводит к возникновению психосоматических заболеваний.

Почему же так важно поддерживать положительные эмоции? Приведем простой пример. Если женщина готовит пищу в плохом настроении, скорее всего, результат ее не порадует. Злость, раздражение, агрессия или печаль напрямую отразятся на качестве еды и изменят его не в лучшую сторону. Так стоит ли удивляться, что негативный настрой матери плохо влияет на плод? А ведь эта ситуация значительно серьезнее, чем пригоревший пирог или невкусный борщ.

Как плод реагирует на эмоции матери

Чувства матери закладывают программу на всю дальнейшую жизнь ребенка. Происходит это на всех этапах беременности, даже когда мозг малыша еще не сформирован. Информацию об организме несет каждая его клетка, а значит, формирование отношения к миру начинается с момента зачатия.

Когда мама не уверена, что хочет оставить ребенка, плод воспринимает это как сигнал, что его жизнь в опасности. Если женщина постоянно беспокоится о состоянии малыша и ждет его шевелений, ребенок воспринимает это как установку "я двигаюсь, значит, я живой" – нетрудно догадаться, что он вырастет гиперактивным. Ведь малыш уже усвоил: нельзя останавливаться, если я хочу показать, что со мной все в порядке.

Очень важно, чтобы будущая мать получала достаточно заботы. В противном случае ребенок также будет страдать от нехватки внимания и постарается привлечь его всеми доступными способами: будет капризным, демонстративным и сложным в воспитании.

Эталонные эмоции

Чувства, которые преимущественно владеют мамой в период беременности, будут восприниматься малышом как эталонные, то есть образцовые, определяющие его жизнь в целом. Жизнь в утробе матери – это самое счастливое время, своеобразная метафора рая. И мы подсознательно будем стремиться воссоздать ощущения, которые испытывали там, воспринимая их как личный образец счастья.

Если беременная женщина переживает страх, волнение или неуверенность, именно эти чувства станут эталоном для ее ребенка. Поэтому очень важно сохранять спокойствие, смотреть на мир с радостью – это даст малышу положительный настрой на всю жизнь.

Данный механизм объясняется одной из главных особенностей нашего мозга – стремлением находиться в знакомых и понятных обстоятельствах. Мы часто сталкиваемся с тем, как люди в течение жизни раз за разом переживают похожие события и одинаковые эмоции. Но даже если ситуация приносит боль, человек не в силах этого избежать, снова и снова испытывая ее разрушительное действие. Это не злые проделки судьбы и не карма – это работа нашего мозга, который из множества вариантов выберет тот, к которому привык, даже если он идет во вред человеку.

Чтобы разорвать этот порочный круг, нужно прояснить, какие эмоции испытывала мама во время беременности, что с ней происходило. Возможно, это поможет объяснить, с чем связана "зацикленность" на том или ином событии или ощущении.

К сожалению, полностью избежать негативных эмоций во время беременности невозможно. Трудно заранее предсказать, чувства отразятся на жизни ребенка, ведь это зависит не только от матери, но и от психологических особенностей самого малыша. Поэтому важно помнить: неразрешимых проблем нет, пока есть желание понять, как привести даже самую сложную ситуацию к благоприятному исходу.