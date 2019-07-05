Главные события Москвы с 5 по 11 июля 2019 года
В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка "Геннадий Бодров. Простой мотив", которая проходит в рамках исследовательского проекта "Антология русской фотографии ХХ века. Фото 80-90". Работы Бодрова наполнены метафорами, в его объективе отразилась жизнь деревенской глубинки и непарадные городские будни, простые игры детей и духовные откровения взрослых, возрождение религиозных традиций. Будут представлены как одиночные работы Бодрова, так и серии, созданные в 1980-е – 1990-е годы, – "1000-летие крещения Руси", "Старые русские", "Святой источник", "Простой мотив" и другие. Выставка продлится до 22 сентября.
В "Зарядье" проходит крупнейший урбанистический фестиваль Moscow Urban FEST, где представлено множество образовательных и культурных мероприятий. Программа состоит из трех тематических блоков: "Почувствуй", "Осознай" и "Посмотри иначе", в рамках которых пройдут выступления ключевых экспертов в мире урбанистики, перформативные представления современного театра Community STAGE, энергичные тренировки от FITMOST, йога на парящем мосту, а также совместный сеанс психотерапии одного из самых знаменитых психиатров и автора книги "Стресс в большом городе" Мазды Адли, выступление американского психолога Колина Элларда на тему "Пространство Эмоций", лекции историка Петра Мазаева об опыте древних городов, филолога Никиты Петрова о городских мифах и многое-многое другое. Также организаторы подготовили обширную детскую программу, мастер-классы, концерты, дебаты и лекции. Вход на мероприятия вход свободный или по предварительной регистрации. Фестиваль продлится до 7 июля.
В Зеленом театре ВДНХ выступит Петр Налич. В прошлом году музыкант выпустил восьмой по счету альбом "Отражения в лужах". Пластинка получилась атмосферная и пришлась по вкусу слушателям. Артист называет свой "заумный язык" песен чем-то средним между суахили, фарси, английским и старославянским. Для грядущего концерта Петр готовит разнообразную программу и такими словами приглашает зрителей: "Вечер, шум деревьев, звездное небо. Песни разных лет, новинки, отголоски Менестрелей, напевы теплых южных ночей и северных народов в исполнении нашего оркестра. До встречи."
На ВДНХ откроется международный фестиваль искусств "Вдохновение". Публику ждут необычные представления европейских театров и стран бывшего зарубежья. В программе – более 20 постановок, среди которых спектакль-инсталляция бельгийской компании FC Bergman "Земля Нод". Участники коллектива зарекомендовали себя как смелые новаторы, меняющие мир театра собственным инновационным языком и анархистскими художественными приемами. Но это далеко не все. Больше информации и расписание вы можете найти здесь (http://vdohnovenie.vdnh.ru/).
Ежедневно в Театре "Русская песня" Национальное Шоу России "Кострома" продолжает знакомство зрителей с многонациональной культурой нашей страны в рамках уникального танцевального шоу, в котором оживают истории о главных эпохах страны, о ее героях, незыблемых традициях и сказочных былинах. Сквозь сценические воплощения можно увидеть вхождение Христианства на Русь, эпоху царской и дореволюционной России, первого полета человека в космос и знаменитый русский балет. Словно вид из окна сменяются просторы страны от Кавказских гор до Азиатских степей, Северного ледовитого океана и Черного моря, красавицы – реки Волги и могучего Енисея. 50 артистов на сцене, 600 уникальных костюмов, 300 предметов реквизита, 17-ти сценических перевоплощения, 7 смен декораций. Показы будут идти до 15 сентября.
На сцене театра МХАТ им. Горького "Русский классический театр балета" представляет балет "Лебединое озеро" в сопровождении "Русского Филармонического оркестра". Зрителей ждут масштабные декорации, роскошные костюмы и высокое мастерство артистов театра и симфонический оркестр: все это – балет "Лебединое Озеро", грандиозное событие в мире балетного и классического искусства.
В музыкальном театре "На Басманной" покажут спектакль "Здравствуйте, я ваша тетя!". Спектакль, придуманный заслуженной артисткой России Жанной Тертерян – это стильно оформленная комедия-фарс с великолепным вокалом, зажигательными танцами и стремительным развитием событий. Ведет она, разумеется, к счастливому финалу. Приезд тети не всегда становится праздником. Но встреча тетушки Чарли из Бразилии оборачивается яркой историей.
В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT состоится концерт народного артиста России Александра Домогарова "Мои времена года". Зрители услышат песни, которые заставляют задуматься о смысле жизни и вызывают в душе человека сильные эмоции. "Мои времена года" – это диалог с людьми, которые знают и любят Александра Домогарова по многочисленным ролям в театре и кинематографе. Теперь он предстанет перед ними в амплуа исполнителя, и поэтому предстоящий концерт обещает быть интересным и неординарным.
6 и 7 июля летние балетные сезоны в РАМТе продолжает балет "Эсмеральда" в исполнении Самарского академического театра оперы и балета. В основе сюжета – знаменитый роман В. Гюго "Собор Парижской Богоматери". "Эсмеральда" в постановке Юрия Бурлаки – это реставрация версии Мариуса Петипа, созданной в конце XIX века. Восстановлена оригинальная партитура итальянского композитора Цезаря Пуни, а в костюмах использованы эскизы директора императорских театров Ивана Всеволожского. Но главное в этом балете – необыкновенной красоты и заразительности танцы. Работа балетмейстера Юрия Бурлаки отмечена номинацией на Национальную театральную премию "Золотая Маска".
В объединенном творческом пространстве завода "Кристалл" начнет работу самый большой автомузей в Москве. В экспозицию войдет более семидесяти уникальных автомобилей, имеющих ценность для истории автомобильной отрасли, да и вообще человечества. Гости смогут наглядно проследить эволюцию автомобилестроения в разных странах мира. Каждый выставленный экспонат – настоящая редкость. В них вложен труд коллекционеров ретро-автомобилей и реставраторов. Также Автомузее будут работать интерактивные экспонаты и инсталляции. Например, посетители увидят автомобиль в разрезе, показывающий его устройство, или смогут сравнить громкость сигнала у разных машин.
На территории гастрономического квартала "ДЕПО Лесная" пройдет фестиваль моды и дизайна Concept Summer Fest. Гостей ждет fashion show, маркет, beauty и style-зоны, выступления музыкантов и диджеев, а также лекции. Дизайнеры из России, Испании, Германии, США, Канады, Украины, Франции, Индонезии, Австралии и других стран представят свои коллекции одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных украшений. "На фестивале вас ждет не только качественный и комфортный шоппинг, но и настоящий праздник. Музыка, различные активности, сообщество ярких, смелых и современных людей, которые не боятся быть собой – все это и многое другое вы найдете на нашем мероприятии", – рассказывает основатель фестиваля Ирина Флэш.
6 и 7 июля в парке "Красная Пресня" пройдет фестиваль красоты, спорта и стиля Urban Beauty Weekend. Посетители узнают секреты ухода за руками из Азии от сети Тай-Ян. Будут развеяны мифы о гиалуроновой кислоте с Динарой Уразмамбетовой из "Спивакъ". О бодипозитиве можно будет поговорить с Ангелиной Русановой @rusanova96 и о правильном питании с одним из самых востребованных диетологов Москвы по версии Forbes Лидией Ионовой @lidiaionova. Стилисты Анна Кондратьева и Анна Комарова покажут, как продуктивно и креативно чистить гардероб от устаревших вещей, грамотно собираться в путешествие и красиво выходить замуж. Но это далеко не все. Подробное расписание вы можете посмотреть здесь (https://urbanbeautyweekend.ru/). Вход свободный.
В культурном пространстве "Депо" галерея современного искусства BORSCH Gallery проведет аукцион современного молодого искусства "ART лихорадка". "ART лихорадка" хочет воспитать новое поколение коллекционеров, а также поддержать молодых художников. Это будет образовательное мероприятие, на котором гости смогут познакомиться с артистами и приобрести предметы искусства по доступной цене. Анна Большакова, создатель BORSCH Gallery, рассказывает: "Мы с художниками идем на эксперимент – демпингуем, чтобы привить привычку – покупать, ценить и любить искусство. Рынок должен развиваться, с чего-то надо начать, сегодня мы покупаем работу по цене икеевского стула – завтра у художника появляется финансовая и моральная поддержка для дальнейшего творчества". В аукционе примут участие художники, отобранные кураторами галереи BORSCH: Антон Тоттибадзе, Рома Казус, Маша Лам, Фёдор Петрик, Алёна Федоткина, Оля Леонтьева и другие.Также в рамках параллельной программы музыкальный хэдлайнер Никита Забелин представит свое шоу Tesla.
На ВДНХ в рамках фестиваля искусств "Вдохновение" Мобильный художественный театр под руководством Михаила Зыгаря представит аудиоспектакль-мюзикл "Свинарка и пастух", ремейк известного советского фильма режиссера Ивана Пырьева. Действие происходит в современной Москве, главные герои – двое влюбленных. В этой версии – китаянка, управляющая сетью ресторанов, и американский программист, который пасет скот с помощью дронов. Герои оказываются на экскурсии по ВДНХ, и гид Чулпан Хаматова рассказывает им об истории Выставки, судьбах ее архитекторов и создателей оригинального фильма 1941 года.
На ВДНХ пройдет ежегодный благотворительный "Забег 5275" фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни". Заявлена дистанция на 8 км. Мероприятие состоится на площади Промышленности. Присоединиться к спортивному празднику можно всей семьей. Для самых юных участников от 7 до 14 лет будет возможность попробовать свои силы в забеге на 1 км. Для участников от 15 лет и старше организованы забеги на двух дистанциях: 5275 м и 8 км. Необходима предварительная регистрация.
В Концертном зале имени П. И. Чайковского выступит Алексей Уткин и Государственный академический камерный оркестр России. В программе произведения Моцарта, Баха и Глинки. Оркестр создан всемирно известным альтистом и дирижером Рудольфом Баршаем. Он объединил молодых талантливых московских музыкантов в первый в СССР камерный оркестр, созданный по образцу европейских коллективов. Официальный дебют состоялся 5 марта 1956 года в Малом зале Московской консерватории, в феврале 1957 года он вошел в штат Московской филармонии. "Камерный оркестр представляет удивительное совершенство музыки и исполнения. Характерным для артистов Московского камерного оркестра является единство истории и современности: не искажая текста и духа старинной музыки, артисты делают ее современной и юной для наших слушателей", – писал Дмитрий Шостакович.
9 июля, вторник
На теплоходе "Рио 4", отправление с пристани "Набережной Тараса Шевченко", состоится концерт "На прекрасном голубом Дунае". Гостей ждет легкая, жизнерадостная музыка Иоганна Штрауса в исполнении Государственного духового оркестра России на борту прогулочного судна. Эти вальсы, мазурки и польки уже более 150 лет любимы меломанами Старого и Нового Света, их не устают исполнять самые именитые коллективы.
С 10 июля по 21 июля в парке искусств "Музеон" пройдет VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019. Это будет главное событие в области ландшафтного дизайна в России и неделя высокой моды в области садово-паркового искусства. Гостей ждут выставочные сады, созданные лучшими ландшафтными дизайнерами. Тематика этого года – театр. Cадовые шедевры создадут известные российские дизайнеры моды в специальном проекте "Дефиле садов". Валентин Юдашкин, Алена Ахмадуллина, Игорь Гуляев, Вячеслав Зайцев и другие известные модельеры воплотят свои смелые творческие идеи, создав изысканную коллаборацию моды и ландшафтного искусства.
В Большом зале Московской
консерватории состоится концерт "Шедевры В.А. Моцарта", где прозвучат известные
произведения Вольфганга Амадея Моцарта. На сцену выйдет Алексей Любимов
(фортепиано) и Московский камерный оркестр Musica Viva. Многие сочинения
Моцарта известны во всем мире: их мелодии знакомы даже тем, кто считает себя
далеким от классической музыки. И в программе этого вечера прозвучат именно
такие произведения великого композитора.
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