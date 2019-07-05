Рецепт: греческая пита с соусом дзадзики

Пита присутствует в кухне многих восточных народов и в каждой стране ее принято есть по-разному. Лепешка пита удобно разрезается посередине, благодаря чему это простое блюдо можно дополнять любыми начинками из мяса, морепродуктов и овощей. "Дни.ру" предлагают приготовить греческий вариант питы с курицей и соусом дзадзики.

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