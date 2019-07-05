Рецепт: греческая пита с соусом дзадзики
Вам понадобится: лепешка пита – 2 штуки, 100 граммов куриного филе, 1 томат, 2 свежих огурца, 200 граммов греческого йогурта, 2 ст. ложки оливкового масла Costa d`Oro Extra Virgin, половинка лимона, 2 зубчика чеснока, щепотка соли.
Способ приготовления
Разогрейте сковороду с добавлением 50 мл оливкового масла, куриное филе нарежьте кубиками. Кусочки курицы посолите и жарьте до готовности. Один томат и один огурец нарежьте тонкими ломтиками. Другой огурец очистите от кожуры и натрите на терке.
Для дзадзики смешайте вместе йогурт, лимонный сок, оливковое масло, тертый огурец, соль и выдавите туда чеснок. Разрежьте питы пополам, внутрь каждой положите кусочки обжаренной курицы, соус дзадзики, томат и огурец.
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