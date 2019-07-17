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Lifestyle

Как правильно хвалить своего мужчину

Фото: www.globallookpress.com
Правильная похвала – настоящее искусство, которому нас не обучали. И если перед мужчинами стоит задача научиться делать регулярные комплименты, то женщинам нужно поработать над техникой похвалы: как, когда и за что. 
прочитано 249 раз

Многие девушки думают, что высказывать одобрение противоположному полу вовсе не нужно, однако семейный психолог Александр Шахов уверен, что похвала – мощный инструмент мотивации и направления партнера в нужное русло. Эксперт уверен, что мужчинам нужны "мужские" комплименты, поэтому даже самая искренняя похвала, но в "женском" формате может просвистеть мимо цели. Избежать этого можно, если следовать нескольким рекомендациям.

Хвалите за небольшие подвиги

Многих мальчиков родители "берегли" – не поощряли, чтобы "не перехвалить", поэтому с детства сформировалась установка: чтобы заслужить благодарность, нужно прыгнуть выше головы, совершить что-то выдающееся. Но подвиги совершаются не каждый день, а мотивация и слова поддержки нужны мужчинам, как воздух. В связи с этим, действовать нужно с точностью до наоборот: хотите, чтобы мужчина выполнял повседневные мужские обязанности – хвалите за них, не дожидаясь, пока он совершит 12 подвигов Геракла, чтобы отвесить скупое "Молодец".

Фото: www.globallookpress.com

Поощряйте за дела

Чтобы не перехвалить мужчину, хвалите его за то, что он сделал. Мужской мозг автоматически свяжет свои поступки с "сахарком" комплиментов, и будет совершенно бессознательно стремиться сделать то, что вызовет вашу похвалу.

Выбирайте правильные эпитеты

Милый, обаятельный, нежный – это слова, которые хотят слышать женщины, но среди мужчин эти слова не в чести. Они гордятся такими эпитетами, как сексуальный, сильный, профессиональный, умный, образованный. Иными словами, подчеркивайте физические и интеллектуальные стороны мужчин, а не эмоциональные.

Тренируйтесь

Практикуясь в комплиментах с разными мужчинами, вы рано или поздно обнаружите универсальную формулу мужской похвалы. 

17 июля 2019, 14:18

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