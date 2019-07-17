Как правильно хвалить своего мужчину

Многие девушки думают, что высказывать одобрение противоположному полу вовсе не нужно, однако семейный психолог Александр Шахов уверен, что похвала – мощный инструмент мотивации и направления партнера в нужное русло. Эксперт уверен, что мужчинам нужны "мужские" комплименты, поэтому даже самая искренняя похвала, но в "женском" формате может просвистеть мимо цели. Избежать этого можно, если следовать нескольким рекомендациям.
Хвалите за небольшие подвиги
Многих мальчиков родители "берегли" – не поощряли, чтобы "не перехвалить", поэтому с детства сформировалась установка: чтобы заслужить благодарность, нужно прыгнуть выше головы, совершить что-то выдающееся. Но подвиги совершаются не каждый день, а мотивация и слова поддержки нужны мужчинам, как воздух. В связи с этим, действовать нужно с точностью до наоборот: хотите, чтобы мужчина выполнял повседневные мужские обязанности – хвалите за них, не дожидаясь, пока он совершит 12 подвигов Геракла, чтобы отвесить скупое "Молодец".
Поощряйте за дела
Чтобы не перехвалить мужчину, хвалите его за то, что он сделал. Мужской мозг автоматически свяжет свои поступки с "сахарком" комплиментов, и будет совершенно бессознательно стремиться сделать то, что вызовет вашу похвалу.
Выбирайте правильные эпитеты
Милый, обаятельный, нежный – это слова, которые хотят слышать женщины, но среди мужчин эти слова не в чести. Они гордятся такими эпитетами, как сексуальный, сильный, профессиональный, умный, образованный. Иными словами, подчеркивайте физические и интеллектуальные стороны мужчин, а не эмоциональные.
Тренируйтесь
Практикуясь в комплиментах с разными мужчинами, вы рано или поздно обнаружите универсальную формулу мужской похвалы.
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