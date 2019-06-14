Стали известны причины конца света
Анализу подверглись данные, полученные космическими телескопами Kepler и Gaia, а также наземной обсерваторией Apache Point в Нью-Мексико. Исследователям удалось обнаружить 43 звезды, аналогичные Солнцу, которые производили супервспышки.
Это говорит о том, что Солнце в ближайшие сто лет может породить такую вспышку. Разница в том, что эта будет намного сильнее текущих.
Это связано с тем, что у молодых звезд выбросы энергии происходят еженедельно, у более старых – раз в несколько тысяч лет. Соответственно, они значительно отличаются по масштабу.
В случае, если это все-таки произойдет, Земле будет нанесен серьезный урон. Они спровоцируют непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия. А это повлечет за собой технологический коллапс современной цивилизации и нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру.
Отметим, ранее ученые считали, что в Солнечной системе такое явление невозможно. Теперь астрономы утверждают обратное. Тем не менее, пока нет более точной информации о силе потенциальной вспышки и ее влиянии на Землю.
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