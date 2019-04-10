Найден способ заглянуть в будущее
Созданное исследователями устройство воспроизводит несколько бросков монеты, чьи два возможных состояния – орел и решка – могут не являться равновероятными. Квантовый процессор создает позицию совмещения всех возможных вариантов на три шага вперед с помощью кодирования квантовых состояний одного фотона.
В ходе эксперимента специалисты выяснили, что частица с двумя квантовыми состояниями могла прийти к одну 16 возможных вариантов развития будущего. В конце аппарат вычислял распределение вероятностей случайного процесса. Сведения о прошлом записывались в неортогональных состояниях поляризации фотона.
Ученые смогли снизить количество памяти, которая нужна для изучения стохастических или случайных процессов, то есть определения будущего состояния системы, на которую воздействуют случайные факторы. Вероятности исхода, определенные экспериментально, оказались близки к теоретически рассчитанным значениям, сообщает Lenta.ru.
Ранее китайским генетикам удалось создать первый клон полицейской собаки. Щенок куньминской овчарки по имени Куньсюнь уже приступил к тренировкам с кинологами. Ученые планируют поставить эту процедуру на поток, чтобы сократить время подготовки служебных животных.
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