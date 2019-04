Главные события Москвы с 12 по 18 апреля 2019 года

Самые интересные мероприятия Москвы – в традиционном обзоре "Дни.ру". Проводите досуг ярко и с пользой!



12 апреля, пятница



В клубе Adrenaline Stadium выступит группа "Мгзавреби". Будет сыгран самый большой концерт за всю историю существования коллектива. Программа носит название "Geoлокация" и включает в себя все самые известные и яркие песни. "Этим концертом мы хотим рассказать всю свою историю и поставить точки "геолокации" на все самые важные для нас песни", – говорит вокалист группы Гиги Дедаламазишвили. Концерт "Geoлокация" созвучен названию пластинки "GEO", которую музыканты выпустили в минувшем ноябре. К этому альбому группа шла весь свой творческий путь, экспериментируя, добавляя инструменты и новое звучание. Поэтому в трек-лист концерта войдет большинство песен с GEO.

В театре "Ромэн" состоятся премьерные показы спектакля "Грушенька". По сюжету, красавец Князь и русский лошадник Голован в трактире, где выступает цыганский хор, встретили и полюбили жемчужину хора, юную Грушеньку. Только один мимолетно, а другой – на всю жизнь. Особое место в спектакле занимают сцены реконструкции легендарного цыганского хора. Именно хоровые традиции являются основой различных жанров цыганского искусства. Исполнение забытых и хорошо известных произведений, познакомит зрителей с многоплановостью этого интересного жанра, а счастливое страдание цыганской песни проникнет в самые глубины души.

В Геликон-опере покажут спектакль "Средство Макропулоса". Эликсир долголетия – казалось бы, многие о нем мечтают. Однако обладание им обнажает людские пороки и ставит под удар их человечность. В итоге получается, что бессмертие не так уж и заманчиво, как казалось ранее. Это мистический детектив по мотивам одноименной пьесы Карела Чапека. Режиссер – Дмитрий Бертман.

В ДК им. Горбунова выступит группа ДДТ. Концерт станет своеобразным "возвращеним легендарной Горбушки". Ветераны русского рока из ДДТ готовы представить в столице на одной из самых ностальгичных и "ламповых" площадок свой легендарный звук, визуальные и световые решения. Ну и, конечно же, всеми любимые песни, многие из которых уже давно стали народными.

В Театре танца Аллы Духовой TODES покажут шоу "Мы". Как говорят сами создатели, "это наша сокровищница", уникальное собрание лучших танцевальных номеров за всю историю существования TODES. Это спектакль о людях, где переплетен непрерывный каскад самых сильных впечатлений и открытий жизни, которые можно передать только танцем. С лучшими артистами балета Аллы Духовой зрители переживут погружения в другие культуры, будут смеяться, восхищаться, узнавать в номерах свои собственные чувства и страсти.

В Доме Поливанова в Денежном переулке до 14 апреля пройдут премьерные показы спектакля "Дом 19|07. Начало". Данная постановка – вторая серия театрального сериала в иммерсивном формате "Дом 19|07", который уже второй год с успехом идет в старинном особняке в центре Москвы. Теперь же зрители могут увидеть предысторию, отыскать ключ к секретам одного благородного семейства, узнать о связях людей и поколений, а также о их человеческих пороках. "Герои, которых зрители видели в первой серии, во второй раскрываются с самой неожиданной стороны. – говорит режиссер Артем Каграманян, – Мы максимально обострили линии взаимоотношений между персонажами и разрушили все представления зрителей о них".

В Доме Музыки выступит группа "Курайсы" со своим костюмированным музыкально-хореографическим этно-шоу "Музыка ветра", важнейшими элементами которого являются завораживающий бой барабанов и соло курая, а также мировые хиты – "Полет кондора", We Will Rock You и многие другие – в оригинальных аранжировках. Звезды world music, хедлайнеры этно– и рок-фестивалей, группа "Курайсы" Роберта Юлдашева представляет уникальный спектр музыки – от фолка и джаза до этно-транса и чилаута. На Международном музыкальном форуме "Сотворение мира – 2011" Юлдашев и "Курайсы" вошли в номинацию "Открытие фестиваля", а через год завоевали призы "За национальную самобытность" и зрительских симпатий на II Международном музыкальном турнире Terem Crossover; группа участвовала в фестивале "WOMAD" Питера Гэбриэла и стала финалистом фестиваля "The Spirit of Tengri".

13 апреля, суббота

В концертном зале "Зарядье" зрители встретятся с героями романа "Евгений Онегин". В роли чтеца выступит популярный актер театра и кино Дмитрий Дюжев. Вместо знакомой музыки Чайковского в спектакле будет звучать гениальное, но малоизвестное сочинение Сергея Прокофьева к несостоявшемуся спектаклю "Евгений Онегин". Партитуру композитор создавал для постановки режиссера Александра Таирова в московском Камерном театре. Только в 1980 году состоялась радиопремьера этого полного сочинения. И только в 2012 году "Евгений Онегин" с музыкой Прокофьева впервые был поставлен в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Музыка прозвучит в исполнении прославленного оркестра театра "Новая опера".

В Театре МДМ вновь будет блистать международный проект Broadway Dreams, в который входят звездные бродвейские актеры и режиссеры: Гордон Гринберг, Тайлер Хейнс, Виктор Джексон и другие. Команда будет делиться своим профессиональным опытом, причем не только со взрослыми, но и с юными артистами, которых отберут в ходе открытого кастинга. Специальными гостями станут композитор Стивен Флаерти и либреттист Линн Аренс (создатели мюзиклов "Анастасия", "Рэгтайм", "Однажды на этом острове", "Рокки", "Сюссикл" и др). Артистов ждут ежедневные бесплатные занятия вокалом, хореографией и актерским мастерством на базе "живого" материала — бродвейских мюзиклов, которые были перенесены со сцены на экран, и наоборот. Международная команда профессионалов подготовит яркую полуторачасовую шоу-программу из бродвейских хитов, которую представят зрителям 24 апреля в Театре МДМ. Это будет яркое представление, охватывающее более 60 лет истории американского и британского музыкального театра и кино – от классических шедевров "Скрипач на крыше", "Американец в Париже", "Мэри Поппинс" до таких хитов, как "Кордебалет", "Иисус Христос – Суперзвезда", "Девять", "Пиаф", "Тарзан", "Чикаго" и "Анастасия".

В Кафедральном соборе Святых Петра и Павла состоится концерт, посвященный творчеству самого противоречивого художника XX века Джексона Поллока. Американский абстракционист, прославившийся благодаря своей "капельной" технике рисования, поделил мир пополам: на тех, кто считал его работы шедеврами и тех, кто считал их пустой мазней. Однако Поллок все же вошел в историю мировой живописи: написанная в 1948 году, картина под незамысловатым названием "Номер 5" вошла в десятку самых дорогих картин, проданных когда-либо. Современное искусство, что тут скажешь. В мультимедийном концерте в Кафедральном соборе картины Джексона Поллока будут транслироваться на своды собора, в то время как на историческом органе будут исполняться произведения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

На дизайн-заводе "Флакон", в пространстве "КУБ", пройдет арт-ярмарка Happy Market. Гостей будут ждать бесплатные персональные консультации по стилю и экспресс-макияж, лекции от известных стилистов и имиджмейкеров, которые расскажут о психологии цвета, модных тенденциях сезона весна-лето, секретах удачного шопинга. Разумеется, будет работать и зона маркета с изделиями ручной работы, где будут представлены дизайнерские украшения, одежда, предметы интерьера, натуральная косметика, подарки, изделия из керамики и многое другое. Желающие смогут посетить мастер-классы: гончарное мастерство, изготовление брошей, роспись футболок и мягких игрушек.

В Москонцерт Холле в рамках проходящего "Триумфального парада Мюзиклов" покажут спектакль "Лукоморье". Эта постановка вошла в книгу рекордов России как первый национальный мюзикл с русским либретто. "Лукоморье" создано по мотивам детских произведений Александра Сергеевича Пушкина и восхищает гармоничным сочетанием бессмертной классики и современных технологий. Используются инновационные спецэффекты, которые превращают сцену в волшебный мир, где зеленый дуб со златой цепью в мгновения ока превращается то в мрачное подземелье Кощея, то в логово бабы Яги, то Царство Цветов или таинственный лес, в котором живет добрый волшебник Старичок Боровичок. Зрителей ждут красочные костюмы, фантастический грим, масштабные декорации, великолепные музыкальные номера, эффектные трюки и виртуозная игра актеров.

На сцене Дома Музыки выступит самая популярная саксофонистка мира Кэнди Далфер (Candy Dulfer). В свое время в дуэте с Дэйвом Стюартом из "Eurythmics" она взлетела на вершину славы благодаря синглу "Lily was here", который мгновенно стал мультиплатиновым. Эту мелодию слышал, пожалуй, каждый, даже если не знает, кто ее исполняет. Кэнди Далфер выступала на одной сцене с мировыми звездами, среди которых Мадонна, Принс Роджерс Нельсон, Бейонсе, Лайонел Ричи и многие другие. В Москве артистка исполнит свои лучшие произведения, а также новинки со свежего альбома "Together".

В "Филармония-2", концертном зале имени С. В. Рахманинова, состоится гала-концерт Московского фестиваля детского и юношеского творчества "Хочу танцевать". Организатор концерта ЦДНТ "Калинка" имени А.Филиппова. Выступают: Народный коллектив Детский хореографический ансамбль "Юный Москвич" имени В.И.Ингель, Детский хореографический ансамбль "Конфетти", ансамбль танца "Юность", детский классический балет "Надежда" и другие коллективы.

В Москонцерте на Пушечной пройдет концерт "Музыка компьютерных игр. Game Brass." Профессиональные музыканты, лауреаты международных конкурсов, духовой квинтет и орган, исполнят знаменитые мелодии из культовых компьютерных игр. Прозвучат мелодии из игр разных эпох: Super Mario, Chip ’n Dale, Bomberman, Counter-Strike, Mortal Kombat, Heroes of Might and Magic, Max Payne, Grand Theft Auto IV и других.

В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Дурочка и зэк". Это история девушки "не от мира сего", которая больше всего на свете хочет любить и быть любимой. Ее избранник – аферист, вор, уголовник, для которого она поначалу – не более чем легкая добыча. Но чем дольше длится их общение, тем становится понятнее: он тоже одинок, ничто человеческое ему не чуждо, а значит ему, как и всем нам, необходима жалость, ласковое слово, тепло и привязанность.

В Центральном Доме Актера покажут музыкальный спектакль для детей и взрослых "Ежик и ночные звезды". Это философская и трогательная постановка о любви, дружбе и верности. Обращение к детям, которые задают много вопросов взрослым и ставят даже самых мудрых из них в тупик. Обращение и к подросткам, которые только начинают познавать мир взрослых и задумываться о нравственных и духовных ценностях. Это и отсылка ко взрослым, которые помнят свое детство.

14 апреля, воскресенье

В ЦДКЖ покажут спектакль Нины Чусовой "Хитрец по найму". В каждом браке бывает кризис отношений: жизнь начинает казаться чрезвычайно размеренной и скучной. Но узнать что-то новое с кем-то еще – перспектива заманчивая. Так и нависает угроза адюльтера. В ролях: Оскар Кучера, Виктор Логинов, Надежда Ангарская и другие.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут балет Кирилла Симонова по пьесе Мариуса Меттерлинка "Синяя птица" на музыку Ильи Саца и Ефрема Подгайца. Постановка тесно связана с историей легендарной театральной семьи Сац (родоначальник театральной династии, композитор Илья Сац, работал с Константином Станиславским, для "Синей птицы" которого в Художественном театре и написал музыку, ставшую основой нашего нынешнего балета, начинающегося со вступительного слова Роксаны Сац) и историей детского театра, основатель которого Наталия Сац посвятила балет "Синяя птица" своему отцу, а нынешние руководители театра, режиссер Георгий Исаакян и завлит Роксана Сац, инициировали создание новой редакции легендарного балета к 50-летию театра.

В Театральном зале ММДМ состоится Фестиваль Олега Митяева. Концерты фестиваля авторской песни охватывают всю страну, от Хабаровска до Санкт-Петербурга. И повсюду, где бы ни выступал Олег Митяев вместе с коллегами по сцене, зрителей ждет теплая, душевная, почти семейная атмосфера. Среди гостей фестиваля – популярная исполнительница авторской песни, постоянный член жюри Грушинского фестиваля Галина Хомчик вместе с группой "Доброград"; группа "Ромарио", исполняющая акустическую музыку на стыке рок-н-ролла, блюза и авторской песни; группа "Мезозой" – лауреат конкурса молодых авторов-исполнителей "Высоцкий. Фест"; группа "Калина фолк" и рок-группа "Белая гвардия"; а также актриса проектов Первого канала Лариса Брохман, поэты и музыканты Павел Пиковский, Павел Фахртдинов и Ирина Богушевская; актриса театра и кино Марина Есипенко; знаменитая исполнительница цыганских песен Леонсия Эрденко; уникальная "шоу-скрипачка", певица и актриса Тамара Сидорова и многие другие.

15 апреля, понедельник

В концертном зале "Зарядье" выступит американский органист Кэмерон Карпентер. Его считают музыкантом с феноменальной изобретательностью, его техника игры и бурная энергетика поражают. Чего только стоит исполнение пассажей из шопеновских этюдов на ножной клавиатуре! На концертах Кэмерон исполняет как органную классику, так и современную музыку, с азартом импровизирует в стилях фолк, джаз, соул, диско и поп. Он берется за произведения, которые на органе исполнять никто не решался – например, "Мефисто-вальс" Листа, "Сказки" Метнера и Этюды ор. 10 Шопена, усложненные в редакции Годовского.

В Театре МДМ продолжаются показы спектакля "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК". Эта постановка – первооткрыватель в жанре театральной клоунады в России. Здесь нет правил — артисты разгуливают по залу перед третьим звонком и просят зрителей починить декорации. Они разговаривают с залом во время действия, читают сценарий с листа и проделывают акробатические трюки, а в конце устраивают самый настоящий женский бой. В главных ролях: Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Алексей Секирин, Александр Матросов, Александр Горелов, Анна Глаубэ и другие артисты ведущих драматических театров Москвы.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Игра в Наполеона". Это будет бесконечный поединок, который ведет беспощадный завоеватель со своим окружением. Сцена превращается в шахматную доску, на которой разыгрывается партия, вершащая человеческие судьбы. Это поединок одинокого зверя, загнанного на остров с теми, кто недавно был ему предан.

16 апреля, вторник

В концертном зале "Зарядье" выступит выдающийся французский арфист Ксавье де Местр, являющийся музыкантом, который открывает новые грани и возможности собственного инструмента. Его интерпретации сочинений, не исполнявшихся на арфе ранее, укрепили репутацию одного из наиболее креативных и неординарных арфистов поколения. Ксавье де Местр исполнит Концерт для арфы с оркестром Буальдье, сочинение, которое редко можно услышать в России, а также выступит в Трио для альта, арфы и флейты Дебюсси. Его партнерами станут флейтистка Виктория Королева и выдающийся альтист Юрий Башмет.

В Большом зале Московской консерватории состоится концерт "Шедевры Антонио Вивальди. Времена года". На сцену выйдет московский камерный оркестр Musica Viva. Солистки - Елена Корженевич (скрипка) и – Мария Сурначева (гобой, Германия). В программе: А. Вивальди, цикл концертов "Времена года", А. Вивальди, Концерт для гобоя и струнных, И. С. Бах, Концерт для гобоя и струнных. Антонио Вивальди и Иоганн Себастьян Бах – две великих гения эпохи барокко, своего рода символы музыкального мастерства.

17 апреля, среда

В Московском международном Доме музыки выступит один из первопроходцев джаза и джаз-фьюжна, виртуоз и четырехкратный обладатель премии "Грэмми" бас-гитарист Стэнли Кларк (Stanley Clarke) со своей группой The Stanley Clarke Band. За свою более чем 45-летнюю карьеру Кларк работал с такими легендами музыкальной индустрии, как Куинси Джонс, Арт Блэйки, Пол Маккартни, Кит Ричардс, Арета Франклин, The Police, Джефф Бек, Херби Хэнкок, Стиви Уандер, Майкл Джексон и многими другими. Всех истинных ценителей жанра ждет яркое незабываемое шоу.

В подмосковном пансионате "Лесные дали" в 23-й раз пройдет Российский интернет-форум (РИФ+КИБ) 2019. На мероприятии будут работать Выставка, Форум и Фестиваль интернет-технологий. РИФ+КИБ – это площадка для ежегодных встреч профессионалов отрасли, интернет-гуру и даже легенд Рунета. Крупные российские и зарубежные интернет-компании, сервисы, агентства, стартапы на одной площадке представят свои продукты на выставке, а также проведут фестивальные активности. Также пройдут яркие выступления артистов, запоминающиеся шоу-программы, а также различные активности на улице.

В Крокус Сити Холле выступит труппа "Балет Бежара Лозанна" (Béjart Ballet Lausanne). Этот известный во всем мире коллектив – детище великого мастера хореографии XX века Мориса Бежара, основанный в 1987 году под названием "Балет XX века" в Бельгии. Первое отделение вечера – балет "t 'M et variations…", созданный Жиль Романом через десять лет после кончины Бежара. Авторами саундтрека стали Nick Cave (Ник Кейв) и Warren Ellis (Уоррен Эллис). Второе отделение представит постановку "Бежар чествует Мориса" ("Béjart fête Maurice") – серию па-де-де, переплетенную с выдержками из нескольких балетов Бежара.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится большой юбилейный концерт Аллы Пугачевой "Алла Пугачева. P.S.". Заслуженному деятелю отечественной эстрады в этом году исполняется 70 лет. Примадонна практически не появляется на сцене, но в честь этого события будет сделано исключение. Создатели шоу обещают, что оно станет по-настоящему грандиозным.

18 апреля, четверг

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут оперу "Мадам Баттерфлай" Дж. Пуччини, изюминку взрослого репертуара. Этот спектакль Георгий Исаакян восстановил к 50-летию театра, посвятив его памяти Наталии Сац, которая говорила: "До боли люблю увертюру Пуччини! Она с первых же нот начинает звучать горем, трагедией нашей пятнадцатилетней девочки – бабочки Чо-Чо. Еще не рассказав нам все по порядку, Пуччини страстно, взволнованно говорит своей музыкой о печальном исходе этой первой, трепетно верной любви!".

В Большом зале Московской консерватории пройдет концерт "Шедевры великих композиторов. Чайковский. Бетховен". Нетленную музыку будет исполнять Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского. В программе: П.И.Чайковский, Сюита из балета "Лебединое озеро", Л.В.Бетховен, Симфония №5.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится грандиозное балетное шоу, посвященное великому танцовщику и хореографу XX века Вацлаву Нижинскому. Сразу три легендарных балета "Русских сезонов" Сергея Дягилева в один вечер. Зрители увидят "Видение розы", "Послеполуденный отдых фавна" и восстановленную Андрисом Лиепой "Шехеразаду". Ведущий и режиссер вечера – народный артист России Андрис Лиепа. Он расскажет публике о жизни и творчестве Нижинского, а также о "Русских сезонах", перевернувших представление о России и русском искусстве на Западе.