Столовый уксус оказался опасным для здоровья

Автор и ведущий телепрограммы "НашПотребНадзор" на НТВ Олег Солнцев продолжает рассказывать читателям "Дни.ру" об опасных продуктах, которые есть в холодильнике практически каждого человека. Сегодня в стоп-листе эксперта оказался уксус, который, как выяснилось, запрещен во многих странах мира.

Оказывается уксус, который в России продается с этикеткой "столовый", запрещено добавлять в еду в США, Болгарии, Франции и других странах. Штраф за использование в пищу этого продукта составляет порядка 3000 евро! Мало кто замечал, что сзади на этикетке мелко и стыдливо и написано, что такой уксус является полностью синтетическим, и делают его из... нефти! Вернее, из нее получают газ бутан, из которого уже добывают сильнейший яд метанол и в ходе реакции с угарным газом синтезируется уксусная кислота. Представьте эти ингредиенты с пельмешками, селедочкой и квашеной капусткой! Ммммм..

Весь мир считает, что такой уксус – это бытовая химия (именно в этом отделе его и можно встретить в продаже. Его используют в основном для дезинфекции, потому что ядовитые нефтепродукты не отфильтровываются полностью.

Но почему же в России такой уксус популярная приправа? "Во-первых, потому что надо гордиться отечественным изобретением, которое в кое-то веки никто не украл, как телек, радио и лампочку, – рассказывает Олег Солнцев. – А во-вторых, в середине прошлого века в стране начали массово получать заветные шесть соток. И люди стали солить на зиму так много, что натуральный уксус быстро кончился и партия поручила химикам изобрести новый консервант. Вуаля! Тогда разбираться было некогда. А сегодня некому".

Но на самом деле, натуральный уксус – такой же благородный продукт, как вино. Собственно его из вина и делают, или из яблочного сидра, или из саке, или из любого другого спиртного. В результате брожения сахар превращается в этиловый спирт, который, в свою очередь, окисляется до уксусной кислоты под воздействием бактерий. Процесс занимает от месяца до 50 лет! Даже после пастеризации в натуральном уксусе все равно остается немного бактерий, которые полезны для пищеварения. Например, в Японии с прилавков разметают прохладительные напитки с натуральной уксусной кислотой.

"Я не призываю пить уксус, хотя врачи вообще-то не против его употребления по ложке 5% на стакан раз в день. А лишь хочу признать, что опростоволосился, и, раскрывая заговоры "британских" ученых, не приметил уксус в собственном холодильнике", – иронизирует телеведущий.