Столовый уксус оказался опасным для здоровья

0
Еда Путешествия Культура Мода и красота Здоровье Афиша HI-TECH

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Суббота 2 марта
Лента новостей
02:23
Отвергнутую Украиной Maruv приласкали в России
00:15
Злопамятный Лоза набросился на Урганта из-за едкой насмешки
21:51
В Удмуртии в результате ДТП пострадал ребенок
21:47
Россияне затравили осрамившуюся Скабееву
21:35
Прилучный и Муцениеце сбежали из страны
20:57
В Казани неизвестные расстреляли местных собак
20:39
Житель Верхней Пышмы выбросил щенка из окна
20:37
Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями "бесполого" ребенка
20:19
"Колька напился": странные танцы Баскова попали на видео
19:52
Совет на выходные
19:47
Под Тюменью собаки "сдали" полицейским собственного хозяина
19:33
Елизавета II с огромным синяком вышла в свет
19:15
Молодая омичка насмерть сбила пешехода
18:52
Жена Аршавина рискует остаться без дочери
18:36
В страшном ДТП под Нижним Новгородом пострадали 8 человек
18:21
"Столько неадеквата существует": Фадеев высказался о скандале с экс-солисткой Serebro
18:04
Как "Единая Россия" помогает автомобилистам
18:01
Чехова пережила жуткий стресс из-за маленького сына
17:41
"Он в постели такое животное": Бузова о сексе с участником шоу "Дом-2"
17:39
Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма
17:17
Момент истины: в Европе объявлено о суде над кровавым Порошенко
17:16
Заговорившего о дружбе с Россией Зеленского поставили на место
17:10
Семья из Подмосковья заблудилась в горах
16:57
Володин осудил вмешательство США в дела Венесуэлы
16:38
Любовница Тимати оправдалась за округлившийся живот
16:26
Как нас программируют рекламщики
16:13
Оплеванная завистницами Водонаева борется с лишним весом
16:00
Рапунцель из шоу "Дом-2" оставила грудную дочь "бомжевать"
15:58
"Ангельская дива": хрупкая Брежнева в халате привела в восторг
15:51
Нытик Лукашенко снова заговорил об объединении с Россией
15:45
В официальной версии гибели группы Дятлова нашли несостыковки
15:34
Ани Лорак оказалась на грани жизни и смерти
15:30
"Убийца и вор": названо имя следующего президента Украины
15:24
Смерть ребенка в больнице под Калининградом обернулась серьезными последствиями
15:23
Памела Андерсон распекла воинствующего Трампа
15:03
Петросян нанес решительный удар по Степаненко
14:59
Глюк'Ozа хлопнула дверью перед носом ревнивого мужа
14:45
Бородина умерла от рака
14:42
Дети взбесили Настю Рыбку
14:23
Истеричный Лукашенко набросился с претензиями на Путина
14:14
Муж отвлекся от стареющей Заворотнюк на чужие прелести
14:14
Найден способ предотвратить рак
14:04
"Я одержима": звезда "Игры престолов" рассказала об отношениях с коллегой
13:39
Смертельная авария на Кутузовском проспекте попала на видео
13:35
47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой
13:31
Порошенко отправляют на пожизненное
13:29
Россияне высмеяли бредящего о "Киевской Руси" Климкина
13:19
Подозреваемые в стрельбе у школы в Нижнем Новгороде задержаны
13:14
Двух голодных медвежат нашли на заброшенной заправке в Дагестане
13:01
Пакистан попросил Россию вмешаться в конфликт с Индией
12:52
Жилстройбанк лишился лицензии
12:48
Роскошная Нетребко произвела фурор на Венском балу
12:48
На борту летевшего в Махачкалу лайнера умерла женщина
12:34
Ургант устроил похороны в эфире Первого канала
12:26
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 марта 2019 года
12:16
В Югре задержали трех террористов
12:16
Нагрубивший Путину Лукашенко объявил об уходе
12:07
"Полнеющий и отталкивающий": Шифрин пришел в ужас от своего тела
12:05
В Хабаровске детей с проездными выгнали из автобуса на мороз
12:01
В Нижнем Новгороде возле школы устроили стрельбу
11:58
"Вот так бывает, когда слишком долго молчишь": Кабаева оправдалась за срыв
11:57
В Сеть попало видео воздушного боя между Пакистаном и Индией
11:50
Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы
11:35
Один из богатейших людей мира заболел раком
11:29
Сестра раскрыла правду о бессердечной Маркл
11:21
В США умер известный музыкант русского происхождения
11:16
Житель Кургана разбился насмерть при чистке снега
11:07
Радикалы пригрозили сорвать концерты одессита Жванецкого
11:05
Слетевшему с катушек Порошенко влепили звонкую пощечину
11:04
В Барнауле загорелся топливный резервуар (видео)
11:00
Concord Orchestra: такого рока вы еще не слышали
10:59
"13 лет его спасала": известная актриса рассказала об уходе от мужа-алкоголика
10:44
Рианна возбудила народ пышными формами
10:39
На востоке Москвы мусоровоз задавил пенсионерку
10:29
Расфуфыренный Киркоров оконфузился на гастролях
10:27
Обнародована окончательная версия гибели группы Дятлова
10:13
"Попал под гребенку": Агутин шокирован предательством
10:07
Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина
09:53
Водитель снял на видео смертельное ДТП с сотрудником полиции
09:44
Обледеневшую Андрееву отогрели у костра
09:38
Кейт Миддлтон ушла в отрыв в ирландском пабе (видео)
09:31
Жена озвучила неутешительный диагноз Кержакова
09:14
"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом
09:04
Неадекватный Порошенко оттаскал украинца за нос
08:41
В Башкирии после аварии перевернулся микроавтобус
08:30
Старый гей сделал заявление о разрыве отношений с Медведевой
08:17
Американцы вывезли из Сирии 50 тонн золота
08:08
В Москве в жуткой аварии погиб сотрудник полиции (видео)
07:48
В Москве такси врезалось в столб
07:44
Звезду популярного сериала доставили в больницу с инсультом
07:31
В метро Москвы произошел сбой
07:30
"Все разваливается": недовольные россияне проговорились про Крымский мост
07:01
Новые законы сильно изменят жизнь россиян в марте
06:24
Обласканная Милявская кричала что есть мочи в компании молодых красавцев
03:11
Гороскоп на март 2019 года
01:16
Реальные истории: Муж ненавидит лучшую подругу
00:26
Вскрылась связь Лазарева с украинской певицей Maruv
23:14
"Все глаза, наверное, выплакала": Асмус намекнула на проблемы с Харламовым
22:00
Тимошенко собирает новый Майдан в Киеве
21:57
Прикованный к коляске Билан расхохотался от бессилия
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом
Тимошенко собирает новый Майдан в Киеве
Миллионерша Пугачева после скандала с юбилеем снизошла до простого народа
Счастливый Виторган объявил о рождении дочери
Убийства и насилие: сделано шокирующее заявление о прошлом Зеленского
"Сейчас так мне трудно": еле живая Малышева расплакалась в элитном магазине
Lifestyle

Столовый уксус оказался опасным для здоровья

Фото: www.globallookpress.com
Автор и ведущий телепрограммы "НашПотребНадзор" на НТВ Олег Солнцев продолжает рассказывать читателям "Дни.ру" об опасных продуктах, которые есть в холодильнике практически каждого человека. Сегодня в стоп-листе эксперта оказался уксус, который, как выяснилось, запрещен во многих странах мира.
прочитано 186 раз

Оказывается уксус, который в России продается с этикеткой "столовый", запрещено добавлять в еду в США, Болгарии, Франции и других странах. Штраф за использование в пищу этого продукта составляет порядка 3000 евро! Мало кто замечал, что сзади на этикетке мелко и стыдливо и написано, что такой уксус является полностью синтетическим, и делают его из... нефти! Вернее, из нее получают газ бутан, из которого уже добывают сильнейший яд метанол и в ходе реакции с угарным газом синтезируется уксусная кислота. Представьте эти ингредиенты с пельмешками, селедочкой и квашеной капусткой! Ммммм..

Весь мир считает, что такой уксус – это бытовая химия (именно в этом отделе его и можно встретить в продаже. Его используют в основном для дезинфекции, потому что ядовитые нефтепродукты не отфильтровываются полностью.

Но почему же в России такой уксус популярная приправа? "Во-первых, потому что надо гордиться отечественным изобретением, которое в кое-то веки никто не украл, как телек, радио и лампочку, – рассказывает Олег Солнцев. – А во-вторых, в середине прошлого века в стране начали массово получать заветные шесть соток. И люди стали солить на зиму так много, что натуральный уксус быстро кончился и партия поручила химикам изобрести новый консервант. Вуаля! Тогда разбираться было некогда. А сегодня некому".

Но на самом деле, натуральный уксус – такой же благородный продукт, как вино. Собственно его из вина и делают, или из яблочного сидра, или из саке, или из любого другого спиртного. В результате брожения сахар превращается в этиловый спирт, который, в свою очередь, окисляется до уксусной кислоты под воздействием бактерий. Процесс занимает от месяца до 50 лет! Даже после пастеризации в натуральном уксусе все равно остается немного бактерий, которые полезны для пищеварения. Например, в Японии с прилавков разметают прохладительные напитки с натуральной уксусной кислотой.

"Я не призываю пить уксус, хотя врачи вообще-то не против его употребления по ложке 5% на стакан раз в день. А лишь хочу признать, что опростоволосился, и, раскрывая заговоры "британских" ученых, не приметил уксус в собственном холодильнике", – иронизирует телеведущий.

2 марта 2019, 04:16

комментарии

Политика

Между Западом и Россией: интриган Лукашенко ведет двойную игру
Момент истины: в Европе объявлено о суде над кровавым Порошенко
Заговорившего о дружбе с Россией Зеленского поставили на место
Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина

Шоу-бизнес

Анфиса Чехова отправилась в отпуск с известным телеведущим
Прилучный и Муцениеце сбежали из страны
Рыдающий эгоист Топалов остался без жены и ребенка
Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями "бесполого" ребенка

Проишествия

Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Взрыв у стен Кремля скрывали целые сутки
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

"Попал под гребенку": Агутин шокирован предательством

Он надеялся получить почетное звание
Шоу-бизнес

Бородина умерла от рака

Страшную новость сообщили ее близкие
Шоу-бизнес

Петросян нанес решительный удар по Степаненко

Состоялось очередное судебное слушание по разделу имущества юмористов
Политика

Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина

Комик начал дерзить

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на март 2019 года
Вскрылась роковая ошибка Собчак и Виторгана
Больная Федосеева-Шукшина спасается бегством

Фоторепортажи

47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой
Эффектная Ходченкова сверкнула бельем перед лицом Серебрякова
Помолодевшая Лариса Удовиченко стала неузнаваемой
Известная модель предсказала свою смерть

Спорт

Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы
Старый гей сделал заявление о разрыве отношений с Медведевой
Медведеву назвали виновной в провале Туктамышевой
Загитова ловко ушла от неудобного вопроса о Медведевой

Регионы

Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru