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Фото: teatr-sats.ru/Елена Лапина Евгений Маргулис. Фото: www.globallookpress.com Фото: teatr-sats.ru/Елена Лапина

Куда сходить в Москве: афиша c 20 по 26 декабря 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
Праздники уже на носу. А значит столица уже полностью в "боевой" готовности, и мероприятий на любой вкус будет хоть отбавляй. Не пропустите самое интересное!
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20 декабря, пятница

В Музее Восстания машин начнутся новогодние представления "Космо-Мышка". Из космоса, с планеты Кибертрон, пришла нежданная беда: главарь десептиконов Мегатрон похитил мешок с подарками Деда Мороза. Операцию по спасению Нового года берет на себя супергерой – Космо-Мышка. Зрители отправятся в увлекательные приключения, отправятся на другую планету и встретят роботов-трансформеров. Герои фантастических фильмов в музее выполнены в натуральную величину из металла.

В Российской академии наук стартует шоу "Путешествие на СеРверный полюс" от  научной елки WOW!HOW?. В фойе РАН гостей ждут многочисленные интерактивные развлечения, мастер-классы и научные демонстрации. На самом шоу зрители узнают, как главные герои Нового года успевают всего за одну ночь вручить подарки детям со всего мира. В постановке участвуют роботы-аватары, героиня Нейросеть, которую исполняеи известная актриса Кристина Асмус, и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.

21 декабря, суббота

Московский международный Дом Музыки в очередной раз представит своим гостям яркий зажигательный концерт "Безумные танцы с Фабио Мастранджело". Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и дирижер Фабио Мастранджело устроят настоящий праздник музыки. В предновогодние дни поздним субботним вечером всех желающих ждет настоящий музыкальный "фейерверк". В концерте прозвучат знаменитые мелодии – Либертанго, Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки и Канкан. Также на сцену выйдут: солистка Большого театра Дарья Зыкова, участники проекта "Танцы со звездами" Инна Свечникова и Николай Пантюхин, трио балалаек, а также Театр танца "Art Dance Club".

Фото: mmdm.ru

В пространстве "КУБ" на "Флаконе" пройдет арт-ярмарка Happy Market, где соберутся handmade-мастера со всей России. Гости смогут найти авторскую одежду и украшения, праздничную посуду и предметы интерьера для дома, подобрать натуральную косметику и сладости. Также можно будет бесплотно отправить посылку или письмо с поздравлениями своим друзьям и близким. Не обойдется и без образовательной части. Пройдет лекция "ТОП образов на Новый год" от Эльмиры Альтудовой, стилиста Высшей школы стилистики, и лекция персонального стилиста Екатерины Колосковой, которая поделится модными тенденциями грядущего года. А еще состоятся мастер классы, и будет доступна beauty-зона.

В театре "Ленком" покажут спектакль "Странный народ эти взрослые" по произведению "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери. Это трогательная и поучительная театральная фантазия о маленьком мальчике, который, путешествуя с планеты на планету, познает мир, учится любить и дружить. Добрая история, наполненная глубоким философским смыслом является всевозрастной: и дети, и взрослые найдут в ней для себя что-то важное.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоится премьера оперы "Волшебная лампа Аладдина". Это сказочный спектакль с эффектными декорациями и яркими костюмами. Зрителей ждут захватывающие приключения главных героев под незабываемую музыку с восточными мотивами. Спектакль создан на музыкальные темы С. Вареласа, за дирижерским пультом – А. Иоффе, режиссер спектакля – художественный руководитель театра Г. Исаакян, а художником выступил С. Фесько.

Фото: zaryadyehall.com

В "Зарядье" впервые в России выступят знаменитый французский дирижер Ксавье Рот и оркестр "Столетия". Прозвучит "Фантастическая симфония" Гектора Берлиоза на инструментах эпохи. В программе вечера также редко исполняемая увертюра к неоконченной опере "Тайные судьи" и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Бетховена, который прозвучит в исполнении Элис Сары Отт. Созданный в 2003 году выдающимся музыкантом, французским дирижером Франсуа Ксавье Ротом, Оркестр "Столетия" (Les Siècles) – один из главных фаворитов современного движения аутентичного исполнительства. Владея обширной коллекцией исторических инструментов, музыканты исполняют музыку любой эпохи на соответствующих инструментах. Их репертуар охватывает целые столетия – от барокко до наших дней.

В Доме Культуры на ВДНХ будут показывать волшебный спектакль "Домовой в витрине" по книге шведской писательницы Эльзы Бесков. Эта история о маленьком домовом, который притворился куклой и случайно оказался в магазине игрушек. Зрителей ждут сказочный мир: сам спектакль, кладовка домового, где можно будет сыграть на музыкальных кастрюлях, волшебная спальня, где можно будет повеселиться в горе подушек, и даже сделать елочную игрушку своими руками в специальной мастерской.

"Зарядье" совместно с организаторами фестиваля "Дикая мята" Mint Music Family открыл специальную новогоднюю сцену. 21 декабря днем на ней выступит московский коллектив Folkbeat, исполняющий как оригинальные, так и классические народные песни. А вечером отыграет концерт группа Zventa Sventana, объединившая танцевальную электронику с фольклором, инди-попом и даже нео-классикой. А 22 декабря дневной сет сыграет группа "Наадя", а вечером будет жечь молдавский коллектив Zdob si Zdub. Вход на все концерты – свободный.

22 декабря, воскресенье

Фото: teatr-sats.ru/Елена Лапина

На Малой сцене Театра Наталии Сац покажут камерный балет Кирилла Симонова "Картинки с выставки" на музыку М. Мусоргского. Сюжет перенесет зрителей в мир детских сновидений. Там кто-то из детей встретит страшного клоуна, способного менять обличия, а кто-то – ангелов, чтобы вместе с ними летать над Землей. Девочка-сирота увидит в своем сне родителей, а мальчик, наконец, победит в игре в войну. В этой постановке, подчиняясь своеобразной логике сна, окажутся рядом такие жанры, как кулинарное шоу и сценический бой подушками, световое шоу и классические балетные дивертисменты. Самые тайные и прекрасные мечты, страхи и желания воплотятся на сцене и окунут зрителей в мир детства, где возможно было абсолютно все.

23 декабря, понедельник

В концертном зале "Зарядье" выступят Эндрю Гудвин, тенор (Австралия), и Алексей Гориболь, фортепиано. Эндрю Гудвин – лауреат международных конкурсов, в том числе Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. Он заявил о себе в крупных столичных музыкальных событиях последних лет, исполнив в спектаклях Большого театра партию Ленского (постановка Д. Чернякова оперы "Евгений Онегин" П. Чайковского) и партию Альфреда (постановка В. Бархатова оперетты И. Штрауса "Летучая мышь"). В программе произведения Шуберта, Шумана, Баттерворта, Герни и Бриттена.

24 декабря, вторник

В павильоне Политеха на ВДНХ гостей ждет праздничное шоу "Взломать нельзя отпраздновать". Публика окунется в мир больших данных, нейросетей, алгоритмов и машинного обучения. Искусственный интеллект поразил коварный вирус. И научные сотрудники обращаются за помощью к науке, Деду Морозу и юным посетителям Политеха. Детей ждут задания Деда Мороза, которые позволят получить фрагмент кода для сброса системных настроек. Им предстоит проявить любознательность, дружелюбность и подлинную научную смекалку.

Евгений Маргулис. Фото: www.globallookpress.com

В ДК имени Горбунова отпразднует свой день рождения Евгений Маргулис с программой “When I’m 64”, названной в честь одной из песен группы The Beatles. Послужной список Маргулиса огромен, он "Заслуженный артист России", композитор, гитарист, бас-гитарист и автор песен. Евгений был участников двух легендарных рок-групп – "Машина времени" и "Воскресение", создал группу "Шанхай", участвовал в рок-опере, адаптировал на русский язык мюзикл "We Will Rock You". Концерт пройдет в неформальной дружеской атмосфере, наполненной драйвом рок-н-ролла и блюза. На сцену вместе с Евгением Маргулисом выйдут виртуозные музыканты: Михаил Клягин (гитара), Александр Дитковский (труба), Борис Плотников (губная гармошка/харп) и Илья Липатов (ударные).

В Крокус Сити Холле театр "La Classique" покажет балет "Щелкунчик". "La Classique", организованный Эликом Меликовым в 1990 году, хорошо известен любителям балета по всему миру. Труппа театра активно гастролирует, популяризируя русский классический балет за рубежом. За эти годы было завоевано признание зрителей в Англии, Италии, Швейцарии, Франции, Австрии, Норвегии, Китае, Тайване, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Ирландии, Египте, Польше, Габоне, Аргентине и Бразилии. "Щелкунчик" самый "новогодний" спектакль для всей семьи. Премьера балета состоялась в декабре 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Спустя более ста лет знаменитый сюжет по-прежнему узнаваем и любим.

25 декабря, среда

В Культурном центре ЗИЛ детей ждет "Научный Новый год от Умной Москвы". Это гармоничное сочетание науки и праздника. Сюжет будет разворачиваться в Университете Дедов Морозов. Почти все готово к празднику, но внезапно в здании начинает происходить что-то странное: коридоры становятся запутанными, двери не поддаются, биологические образцы оживают, а химические установки произвольно меняют направление протекания реакций. Праздник нужно спасать. Поэтому юным ученым придется разобраться с загадочными явлениями, выйти на связь с Дедом Морозом и помочь ему найти 4 ключа от лаборатории, спрятанные на разных кафедрах Университета.

26 декабря, четверг

Фото: teatr-sats.ru/Елена Лапина

Детский музыкальный театр им. Наталии Сац покажет балет "Спящая красавица". Поставили спектакль музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе, хореограф Кирилл Симонов и художник Вячеслав Окунев. Как рассказывает Кирилл Симонов, это будет история о том, как создается театральная постановка, как двигаются на бутафорском небе нарисованные на картоне облака, как грохочет за кулисами гром-машина, и как во всем этом придуманном и ненастоящем, но упоительно прекрасном закулисном мире рождается на сцене самая настоящая волшебная сказка. "Наша "Спящая красавица" – это сказка, но сказка всерьез, – говорит Алевтина Иоффе. – Про большие чувства, про сокровенные мечты и про самые смелые поступки в жизни".

20 декабря 2019, 13:15

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