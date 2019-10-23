"Дни.ру" дарят билеты: Мюзикл "Алые паруса"

Эта легендарная история любима многими поколениями. В мюзикле Дунаевского гостей порадует не только потрясающая музыка, но и новые персонажи.
Песни к спектаклю написал композитор Фаустас Латенас, многие годы создающий музыкальное оформление к театральным шедеврам Эймунтаса Някрошюса и Римаса Туминаса.
"Алые паруса" – удивительно тонкая, точная и яркая постановка о том, что каждый, независимо от возраста, может вырваться из повседневной суеты и исполнить свои мечты.
Попасть на мюзикл "Алые паруса" очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
- подпишитесь на наш аккаунт в Instagram
- поставьте лайк под последними тремя постами
- отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ВНИМАНИЕ ❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️ Дни.ру дарят билеты (два приглашения на 2 персоны) на мюзикл «Алые паруса» �� Участвуй! ⠀ Условия просты: 1. Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram 2. Поставьте лайк под последними тремя постами 3. Отметьте в комментариях того, с кем хотите пойти (учитывается только один комментарий от каждого пользователя) Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел #выступление #музыка #розыгрыш #алыепаруса #москва
Победителя выберет с помощью генератора случайных чисел. Счастливчикам отправим билет на почту.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Кто интересней пишет, Лиона, Алла или Невеста покойника?ника?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Кем вы работаете?
Злые или добрые родители???
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Отмороженный маньяк?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,