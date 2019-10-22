"Дни.ру" дарят билеты: Концерт Александра Устюгова и группы "Ekibastuz"

Александр Устюгов – талантливый музыкант, популярный актер театра и кино. Исполнитель активно гастролирует со своим музыкальным коллективом "Ekibastuz", выступающий в жанре "питерский рок".
25 октября в Vegas City Hall состоится сольное выступление.
Долгожданный московский концерт станет уникальным событием для всех поклонников творчества Александра Устюгова.
Попасть на концерт
Александра Устюгова и группы "Ekibastuz"
очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
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- отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.
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ВНИМАНИЕ ❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️ Дни.ру дарят билеты (одно приглашение на 2 персоны) на концерт Александра Устюгова и группы «Ekibastuz» �� Участвуй! ⠀ Условия просты: 1. Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram 2. Поставьте лайк под последними тремя постами 3. Отметьте в комментариях того, с кем хотите пойти (учитывается только один комментарий от каждого пользователя) Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел #выступление #музыка #розыгрыш #устюгов #александрустюгов #группа #москва
Победителя выберет с помощью генератора случайных чисел. Счастливчикам отправим билет на почту.
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