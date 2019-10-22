Концерт Стаса Пьехи: "Дни.ру" дарят билеты

Юбилейный концерт Стаса Пьехи пройдет 27 октября на сцене Кремлевского Дворца. Гостей ожидают любимые хиты, новые песни и незабываемые впечатления.
"Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя, я не люблю шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство, я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителя" – признается Стас.
В этот вечер вместе со Стасом Пьехой на сцену выйдут Валерия, Слава, Ирина Дубцова, Татьяна Буланова, а также Елена Ваенга.
Попасть на концерт Стаса Пьехи очень просто. Достаточно выполнить два простых условия:
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��ВНИМАНИЕ! ДАРИМ БИЛЕТЫ�� ⠀ 27 октября на сцене Кремлевского Дворца пройдет концерт Стаса Пьехи �� ⠀ Получить билеты очень просто: 1. Подпишись на наш аккаунт 2. Напиши оригинальный комментарий "Билеты должны быть у меня, потому что..." и отметь друзей �� ⠀ Стас Пьеха сам выберет победителя☝��❗️Результаты будут 26 октября! Удачи �� #пьеха #стаспьеха #певец #шоубиз #конкурс #розыгрыш #билеты #кремлевскийдворец
Стас Пьеха сам выберет победителя! Результаты будут 26 октября! Счастливчики смогут забрать билеты из редакции.
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