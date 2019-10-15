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Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

Фото: rock-opera.ru
Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" пройдет в Москве 19 октября. Попасть на нее вам помогут "Дни.ру" совершенно бесплатно. 
прочитано 8512 раз

В театре Стаса Намина пройдет показ обновленной версии. Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" – это известная на весь мир классика, которая уже много лет поражает и не теряет своей актуальности.

Помимо отношений и взаимодействия главных героев, в спектакле большое значение уделяется противостоянию личности и толпы.

 

 

Попасть на рок-оперу "Иисус Христос – суперзвезда"  очень просто. Достаточно выполнить три простых условия: 

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  • поставьте лайк под последними тремя постами
  • отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Кого продует Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" мы узнаем с помощью  генератора случайных чисел 18 октября.

15 октября 2019, 18:56

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