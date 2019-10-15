Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

В театре Стаса Намина пройдет показ обновленной версии. Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" – это известная на весь мир классика, которая уже много лет поражает и не теряет своей актуальности.
Помимо отношений и взаимодействия главных героев, в спектакле большое значение уделяется противостоянию личности и толпы.
Попасть на рок-оперу "Иисус Христос – суперзвезда" очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
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Кого продует Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" мы узнаем с помощью генератора случайных чисел 18 октября.
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