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Lifestyle

Кольца Венеры: как избежать морщин на шее

Фото: www.globallookpress.com
Стремление оставаться красивой как можно дольше присуще всем женщинам без исключения. Активно ухаживая за лицом и руками, они часто забывают о шее, хотя именно она является главным показателем возраста. 
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О том, как убрать кольца Венеры и отсрочить старение нежной кожи шеи, "Дни.ру" рассказала косметолог Юлия Кулик.

Что такое кольца Венеры

Шея – это едва ли не самая уязвимая зона с точки зрения эстетики внешнего вида. Без правильного и регулярного ухода она начинает стареть примерно в 22-25 лет. Образуются горизонтальные складочки, которые не разглаживаются даже после того, как вы смените положение головы. Это и есть кольца Венеры – признаки старения, которые выдают истинный возраст женщины, даже если у нее идеально ухоженное лицо.

Полностью застраховаться от них невозможно. По мнению косметологов, причиной их появления может быть и тонкая кожа, и физиология, и особенности анатомии, и даже наследственность. Кроме того, ранние кольца Венеры связывают с наличием заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроз), эндокринными нарушениями и другими хроническими болезнями.

Косметологические методы борьбы с морщинами на шее

Кадр youtube.comСегодня есть немало способов избавиться от колец Венеры при помощи косметологических процедур. Врачи предлагают бороться с ними путем инъекций, лифтинга и хирургических операций. Самыми популярными являются инъекционные методы, которые позволяют повысить тонус кожи, восполнить недостаток жидкости и устранить маленькие и средние морщинки. Если же проблема серьезнее, то требуется кардинальное вмешательство, и тогда косметолог предложит лифтинг.

Мезотерапия – инъекционный метод, который предполагает введение в кожу многокомпонентных коктейлей и витаминных комплексов. Их действие направлено на то, чтобы компенсировать нехватку жидкости и активизировать обменные процессы в кожных клетках.

Плазмалифтинг – инъекционный метод, при котором в организм вводится плазма, обогащенная тромбоцитами. С его помощью устраняют обвисание кожи, убирают складки и повышают упругость кожи. Для плазмалифтинга используется плазма крови пациента, при этом она может быть обогащена гиалуроновой кислотой.

Нитевой лифтинг – введение в кожу нитей, благодаря которым образуется коллагеновый каркас. Он поддерживает жировую ткань, подтягивает ее и препятствует дальнейшему обвисанию. Кожа буквально получает вторую молодость – становится свежее и нежнее, полностью пропадают мелкие морщинки и значительно уменьшаются глубокие.

Кадр youtube.com

Как убрать кольца Венеры самостоятельно

Несмотря на свою эффективность, салонные процедуры имеют существенный недостаток – они достаточно дорого стоят. Но даже если нельзя позволить себе визит к косметологу, вы в силах исправить ситуацию самостоятельно. Существует немало домашних методов борьбы с морщинами на шее, которые при регулярном использовании дают прекрасные результаты.

Контрастный компресс

Эта процедура хорошо разглаживает кожу шеи, поскольку стимулирует активный кровоток и усиливает снабжение клеток кислородом. Кроме того, чередование температур укрепляет сосуды, повышает тонус кожи и надолго сохраняет ее молодость и упругость.

Смочите полотенце горячей водой и оберните шею на 3-4 минуты, после чего окуните его в холодную воду и снова сделайте обертывание, но уже на 2-3 минуты. Повторите 2-3 раза, а в завершение процедуры смажьте кожу питательным кремом. Делать контрастный компресс можно раз в неделю.

Масляное обертывание

Для "свежих" морщин на шее прекрасно подойдут обертывания на масляной основе. Они хорошо питают и увлажняют кожу, возвращают ей тонус и позволяют за несколько недель полностью избавиться от неглубоких складок.

Разогрейте на водяной бане оливковое масло до комфортной температуры, обмакните в него марлевую основу. Оберните шею сначала ею, а поверх – слоем полиэтилена. Для сохранения температуры можно также использовать хлопчатобумажную ткань или полотенце. Спокойно посидите 20-25 минут, после чего снимите компресс, а излишки масла удалите лосьоном.

Массаж

Убрать массажем уже существующие морщины, к сожалению, не получится, однако он поможет предотвратить появление новых складочек. В самом простом виде массаж шеи может состоять в следующем: поочередно похлопывайте шею и подбородок полотенцем, смоченным сначала в горячей, а затем в холодной воде. Самое главное – не растягивать кожу и стараться не массировать зону щитовидной железы.

Фото: www.globallookpress.com

Физические упражнения против морщин

Регулярное выполнение зарядки для шеи поможет уберечься от появления новых складочек.

Медленно поворачивайте голову в стороны, стараясь заводить подбородок за плечо и не наклоняя голову. В мышцах шеи должно ощущаться приятное натяжение (но ни в коем случае не боль!).

Прижмите ко лбу маленькую подушку или полотенце, свернутое валиком. Надавливайте руками на подушку 10-15 секунд, противодействуйте давлению, напрягая мышцы шеи. Расслабьтесь на 5-10 секунд и повторите упражнение.

Правильное положение шеи

Большое значение при образовании морщин имеет пространственное положение головы. Если вы подолгу сидите, склонившись, обязательно будут образовываться сгибы кожи, которые однажды превратятся в кольца Венеры. Противодействовать этому можно несколькими способами:

  • эргономическая подушка во время сна позволит вашей шее занять правильное положение без прогибов и складок;
  • экран телевизора или монитор компьютера должны располагаться на уровне глаз, чтобы во время просмотра вам не приходилось наклонять голову;
  • правильная осанка также препятствует появлению морщин на шее;
  • не читайте и не смотрите телевизор лежа – в этом положении шея надолго остается согнутой, что неизбежно приводит к образованию складочек.

Даже если вы не успели принять меры заранее и обнаружили горизонтальные морщинки на шее, не отчаивайтесь – всегда можно выбрать для себя максимально эффективный и удобный способ, который обязательно поможет избавиться от этой проблемы.

14 января 2019, 16:56

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