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Lifestyle

Как кровать влияет на интимные отношения

Фото: www.globallookpress.com
Cогласно древнекитайскому учению фэн-шуй, расположение кровати в спальне напрямую влияет на качество жизни и отношения с партнером.
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О том, как должна выглядеть правильная кровать, и где ее лучше всего поставить в спальне, чтобы привлечь любовь, удачу, благополучие, а также сохранить уже имеющиеся отношения, рассказала сертифицированный инструктор Чжун Юань Цигун, специалист по фэн-шуй, эксперт в области имидж-медицины Лариса Нестеренко.

Какой должна быть мебель в спальне

"Люди проводят в спальне треть своей жизни, поэтому организация этого пространства является основой качественной жизни любого человека. Размер спальни напрямую влияет на длительность отношений. Из-за отсутствия простора, в маленькой комнате, отношения между партнерами довольно быстро могут сойти на нет. Для большой спальни в свою очередь требуется много энергии. При ее нехватке возникнет так называемая пустота, которая приведет к охлаждению чувств", – сказала эксперт.

Что касается кровати, то, по словам специалиста, при выборе, в первую очередь, нужно обратить внимание на изголовье. Оно должно быть достаточно мощными, так как символизирует защиту, здоровье и гармонию в отношениях. Также защитную функцию выполняют прикроватные тумбы.

Пространство под спальным местом лучше не загромождать. Ненужные вещи являются препятствием для свободного прохождения положительных потоков энергии. При возможности мебель в спальне нужно ставить так, чтобы острые углы не были направлены на спящего человека.

Фото: www.globallookpress.com

"Сгладить углы помогут подвесные кристаллы, монетки, воздушные колокольчики и другие символы фэн-шуй. Подвешивать их нужно к потоку перед выступающими углами", – посоветовала Лариса Нестеренко.

Где лучше поставить кровать

Важно не ставить кровать у стены с дверью и в промежутке между окном и входом в комнату. По правилам фэн-шуй, при нарушении этих требований в пространстве образуется сквозной энергетический поток, который будет проходить мимо вас.  

Ни в коем случае не рекомендуется располагать спальное место ногами к окну или двери, а также устанавливать напротив любые зеркальные поверхности. "Спящий на кровати не должен видеть свое отражение в зеркале. Это очень важно для гармоничных отношений и напрямую затрагивает тему верности партнеров", – отметила эксперт.

Не лучшим вариантом будет и установка кровати посередине комнаты. "У вашего ложа обязательно должна быть надежная опора и защита в виде стены. При этом важно, чтобы владелец спальни мог видеть дверь в комнату. Только в этом случае человек является хозяином положения", – добавила Нестеренко.

Угроза сверху

Еще одним важным условием фэн-шуй спальни является отказ от нависающих над кроватью предметов. Ставить спальное место в нише также не желательно. Пространство над головой спящего должно быть свободным.

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"Сейчас популярны потолки с выступающими конструкциями. В фэн-шуй это приравнивается к нависающей балке, что очень неблагоприятно. Над головой должен быть ровный потолок, без скосов", – подчеркнула эксперт. Соответствующий запрет распространяется и на осветительные приборы, но к ним древнекитайская техника относится лояльнее. Если так вышло, что над кроватью находится лампа, то она: во-первых, не должна свисать слишком низко, во-вторых, не должна быть острой формы. Лучше всего в таком случае подойдет потолочная лампа в форме "блина".

Электрическая энергия и водные объекты

Негативно на взаимоотношения партнеров могут повлиять любые источники электрической энергии. Так, например, розетки и выключатели не должны находиться над головой спящего.

В этой комнате не должно быть неисправной техники и ненужных вещей. Перегоревшие лампочки нужно сразу же выкидывать и менять на новые. Иными словами, "искрить" в спальне могут только люди, которые в ней находятся. Соблюдение этих правил в свою очередь поможет избежать выгорания и перенапряжения.

Также нельзя устанавливать аквариумы с рыбками, декоративные фонтаны и любые другие водные объекты. Атрибуты богатства в этой комнате действуют в обратном направлении и могут стать причиной "утечки" благоприятной энергии Ци. Иными словами, тем, кто решится на такие эксперименты, грозят финансовые потери.

Цвета и цветы

Ошибочно думать, что растения и цветы в спальне благоприятно будут влиять на отдых. Согласно знаниям об энергиях, живая флора у кровати вредит здоровому восстановлению и мешает спокойному, полноценному сну. Можно сделать исключение только для растений с округлыми листьями.

Фото: pixabay.com

Что касается соотношений энергии, то в спальне главенствует женская – Инь. Увеличить ее преобладание в комнате помогут пастельные цвета, предполагающие покой и тишину, мягкий приглушенный свет.

"При планировании электрики в спальне сразу предусмотрите дополнительное освещение в виде бра. Это позволит создать уютную атмосферу с приятным не слишком ярким светом. Согласно древнекитайским учениям, рассеянное освещение улучшает сексуальную жизнь. Телевизор в спальне – абсолютно ненужная вещь. Лучше украсить пространство символами любви. Например, знаком "двойного счастья" или парными фигурками уток-мандаринок, символизирующими романтическую любовь. Еще одним "магнитом" являются свечи. Любовная символика может быть как восточной, так и европейской.  Эти элементы нужно ставить в юго-западном углу комнаты.

"Занимаясь фэн-шуй спальни, ориентируйтесь на здравый смысл и чувство меры. Не впадайте в крайности и не превращайте спальню в усыпальницу. Не забывайте и то, что такие элементарные вещи, как регулярная уборка и проветривание улучшают энергетику помещения в несколько раз", – сказала специалист. 

14 января 2019, 16:31

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