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Lifestyle

10 условий для крепкой связи в семье

Фото: www.globallookpress.com
Наверняка любая благополучная семья может похвастать сводом определенных правил и традиций, придерживаясь которых, супруги не просто поддерживают хорошие партнерские отношения, но и из года в год укрепляют свой союз. 
прочитано 228 раз

Для каждой пары этот список индивидуален, но существуют основные принципы счастливого брака. О них "Дни.ру" рассказала преподаватель психологии отношений, блогер Мила Левчук.

Активный диалог. Обязательно находите время для диалога, разговаривайте друг с другом, говорите о своих желаниях, чувствах, планах и мечтах. Рассказывайте и о недовольствах, обсуждайте неприятные и даже острые моменты. Не стоит бояться ссор, они неизбежны в любой семье. Конфликт, даже бурный – способ решить проблемы, услышать и понять близкого человека, встать на его сторону, признать свои ошибки и принести за них извинения. Конечно, если он не перерастает в рукоприкладство или долгую игру в "молчанку".  

Потребность друг в друге. Как здорово быть друг другу необходимыми! И как важно знать об этом обоим партнерам. Многие в семейной жизни занимают позицию "сама справлюсь" или "без тебя обойдусь" – это путь в никуда. Покажите своей половинке, как ценно все, что она или он делает, как это значимо. Установка: "Мне нужна твоя помощь, без тебя я не справлюсь" – весьма эффективна в браке и подчас творит чудеса. Впрочем, это правило не имеет ничего общего с полной зависимостью от партнера, это совсем другая история. Здоровый формат отношений – ценить друг друга и нуждаться в близком человеке.  

Фото: www.globallookpress.com

Социальная жизнь женщины за пределами дома. Жены, не зацикливайтесь на мужьях, быте и детях! Особенно, когда у мужчин разнообразная жизнь вне семьи, например, встречи с друзьями, занятия спортом, игры в бильярд или боулинг, рыбалка. Как правило, представительница прекрасного пола начинает ревновать и переживать, вместо того, чтобы с помощью своего супруга освободить вечер для встречи с подружками и развеяться. Не стоит пилить мужа из-за его досуга вне дома, лучше организовать свой, тем более, что это позволит паре подогреть интерес друг к другу.

Взаимное уважение интересов. Наверняка, когда пара вступала в брак, у каждого партнера был свой круг интересов или безобидное хобби, которые занимали определенное место в жизни. С течением времени, мужчина или женщина могут начать обесценивать этот важный пункт в жизни партнера, и совершенно напрасно. Если близкий человек не перегорел к своему хобби спустя многие годы семейной жизни, значит для него это действительно важно. Лучше поддержать половинку в этом, а по возможности, разделить с ней это увлечение.

Знание психологических особенностей партнера. Для нерушимости брачных уз очень пригодятся элементарные азы психологии. Например, женщины, в большинстве своем, не умеют переключаться. Уходя на работу, они мысленно остаются дома – поел ли ребенок, приняла ли пожилая мама лекарства, все ли в порядке у мужа на работе и так далее. Мужчины же полностью переключаются с одного жизненного аспекта на другой. Ушел на работу и полностью погрузился в нее. Не звонит он не потому, что не любит или забыл, а потому, что так устроен. Соответственно, не стоит обижаться друг на друга по пустякам. Нужно всего лишь учитывать психологические особенности своей половины.

Фото: www.globallookpress.com

Погода в доме – дело рук женщины. Она априори мудрее, поэтому в большей степени ответственна за домашний уют и комфортную атмосферу. Хоть и считается, что женщины по природе своей не многозадачны, но им, так или иначе, свойственно все держать в голове и обо всем на свете помнить. Совет представительницам прекрасной половины – инициируйте шаги навстречу собственному комфорту. То есть, напоминайте мужьям о важных датах, прямо говорите им, как и чем вас можно порадовать и побаловать. Простым и понятным языком рассказывайте, что вас огорчает и доставляет дискомфорт. А вопрос: "Почему должна именно я?" - оставьте для других случаев.

Не замыкаться друг на друге. Старайтесь постоянно расширять сферу своих интересов и обогащать личное пространство чем-то новым. Не стоит, вцепившись друг в друга мертвой хваткой, проводить все свободное время вместе, например, на диване у телевизора. Расширяйте собственный кругозор, обогащайте себя духовно и интеллектуально, периодически делайте что-то полезное для себя порознь. Это не позволит превратиться друг для друга в удобные сношенные тапки.

Честность и верность. Как ни банально это звучит в нынешних реалиях, честные прозрачные отношения – залог долгого крепкого брака. Настрой на хранение верности друг другу не просто убережет от необдуманных поступков и плачевных последствий, он поможет прожить с по-настоящему любимым человеком долгую жизнь. Вранье и загулы "налево" не сделают счастливым никого в семье, как бы ни хотелось думать по-другому. В этом пункте не лишне напомнить пословицу: "Все тайное рано или поздно становится явным".

Фото: pixabay.com

Неподдельный интерес друг к другу. Интересуйтесь друг другом – мнением партнера по разным поводам, событиями его жизни, его настроением и самочувствием, обменивайтесь опытом и делитесь впечатлениями. Стройте совместные планы и обзаводитесь традициями. Это обязательно сплотит любых супругов и поможет им стать настоящими половинками.

Благодарность.  Благодарите друг друга за все, что вы делаете, не воспринимайте действия партера, как должное. Признательность за заботу, даже в мелочах, сделают чувства теплее и в дальнейшем разожгут желание делать все больше и больше. 

10 января 2019, 16:54

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