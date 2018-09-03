Правила съема: метод хама

Еда Путешествия Культура Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Водолазы приступили к разбору Крымского моста
Полное горло стекла: звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе
44-летняя Порошина ждет пятого ребенка
Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка
В шоу "Уральские пельмени" произошел новый раскол
Волочкова опозорилась после смерти Кобзона
партнеры
Понедельник 3 сентября
Лента новостей
17:39
Объявлен план "Перехват": в Москве устроили перестрелку
17:25
Задолжавшей крупную сумму Волочковой грозит срок
17:21
Безжалостная Калининградка заживо сожгла мужчину
17:10
В Санкт-Петербурге пройдет форум по криптовалюте и майнингу
17:05
Политики отреагировали на обращение Союза вкладчиков
16:49
На дочь Глаголевой напали после родов
16:43
Известная телеведущая ждет третьего ребенка
16:33
Чиндяйкин страшно запил после смерти жены
16:26
Умерла замдиректора театра "Современник"
16:13
"Полный неадекват": Петросян удивил странным видом
16:08
В России решили запустить бесплатные школьные автобусы
15:49
"Единая Россия" защитила российских туристов
15:48
Известный актер откровенно рассказал об интиме с Гурченко
15:23
Порошенко ликвидировал Черноморский флот
15:18
Беременная Боня обтянула живот и оголила грудь
15:12
Поргина: Кобзон с Караченцовым на том свете зададут такого жару!
14:53
Волочкову обругали за разврат на празднике дочери
14:36
Война отменяется: Порошенко струсил после убийства Захарченко
14:36
Жуткие кадры смертельной аварии под Самарой (видео)
14:26
Собчак закатила пир на прощании с Кобзоном
14:24
Молодой лихач устроил опасное ДТП под Волгоградом
14:19
Первый раз в первый класс: звезды отвели детей в школу
14:14
Сын директора Театра Ленсовета разбился насмерть на квадроцикле
14:08
В Казани машина ДПС врезалась в "Газель"
13:52
Ани Лорак воссоединилась с мужем-изменником
13:39
Неприятный разговор о Донбассе до смерти перепугал украинского министра
13:31
Егора Крида на ночь глядя посетили серьезные мысли
13:19
Водитель и три пассажира чудом уцелели в перевернувшемся авто
13:14
Двуличная Максакова отшила мать Вороненкова
13:08
В Ростове вышедшую на пробежку девушку нашли мертвой
13:01
Есть пострадавшие: в центре Петербурга обстреляли клуб
12:53
Синяя распухшая Асмус напугала внешним видом
12:52
Вылетевшая на встречную полосу фура убила двух человек
12:45
В Удмуртии подросток до смерти надышался газом
12:43
Украинцам не дают покоя "двойники" Путина
12:37
На Урале избили посетителей гей-клуба
12:26
В окружении Захарченко ищут предателя
12:24
В Сеть утекла интимная переписка замужней звезды "Дома-2" с новым кавалером
12:24
Рубль возвращается к снижению
12:11
Пьяный вор обчистил магазин на глазах посетителей и продавца
11:58
Крымский мост поставил очередной рекорд
11:40
Священник облапал известную певицу на похоронах (видео)
11:22
ВЦИОМ прогнозирует явку на выборах мэра столицы на уровне 30%
11:19
У отекшей Лолиты нашли неприятную болезнь
11:16
Ротару истекла кровью во время пластической операции
11:09
В России подскочат цены на хлеб
10:46
Жуткие последствия аварии двух грузовиков попали на фото
10:41
"Я психованная": Кудрявцева с мужем продержались две недели
10:40
Доказана смертельная опасность спорта
10:23
Пострадавшую в ДТП под Москвой забрал вертолет
10:14
После взрыва в Нижнем Новгороде обрушилось здание
10:09
Отдыхавшая на яхте миллиардера модель умерла при загадочных обстоятельствах
09:56
В России умер легендарный актер
09:47
На дороге в Самаре сняли абсолютно голую парочку
09:39
В Башкирии водитель погиб в загадочном ДТП
09:32
49-летняя Меньшова показала голый округлившийся живот
09:30
В США подсчитали шансы Украины забрать Крым
09:18
Безумец прокрался в квартиру со спящей семьей ради сухарей
09:00
Волочкова устроила провокацию на траурной церемонии
08:58
Поклонская растоптала убийц Захарченко
08:38
Раскрыты детали жестких переговоров Путина с Порошенко
08:23
На Украине из поминок по Кобзону устроили праздник
08:13
В московском метро застрелили полицейского
07:56
Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
19:43
Володин на прощании с Кобзоном рассказал о его помощи людям
18:03
Бледанс попала в секту
17:30
Аллегрова заразилась опасной болезнью
16:55
Королева разрыдалась на похоронах Кобзона
16:24
"Здоровье у нее утрачено": Пугачевой поставили страшный диагноз
15:57
Невесту Тимати разнесли после откровенной съемки
15:50
Кобзона проводили в последний путь получасовой овацией и криками "Браво!"
15:31
Шарапова и Вовк пришли в ужас от вида трясущейся неузнаваемой Моргуновой
14:57
"Хотели ампутировать ногу": Винокур раскрыл секрет у гроба Кобзона
14:36
40-летняя Климова вернулась к бывшему мужу
14:28
Ирина Винер рассказала о тяжелой химиотерапии Иосифа Кобзона
13:55
Сбросившего 70 килограммов Фадеева раздавила модель-пышка
13:48
Тарасова сделала признание о муже на похоронах Кобзона
13:04
Бородина пожаловалась на жуткие боли
12:33
Убитая горем Пугачева в кокетливой шляпке появилась у гроба Кобзона
12:07
Оскандалившаяся Вайкуле бросилась к гробу Кобзона
11:52
Наташа Королева случайно показала складки на животе
11:34
155-килограммовая модель поразила снимком в купальнике
11:17
Терешкова держала за руку безутешную вдову у гроба Кобзона
10:57
Бузова закатила истерику на съемках нового шоу (видео)
10:22
Как в Москве прощаются с Кобзоном
10:14
Похороны Кобзона отложили из-за праздника
10:00
Разруха в головах: трагедия Михаила Булгакова
18:01
Страшные тайны: великий комбинатор Борис Березовский
17:53
Известная актриса попала в реанимацию
17:16
Гузеева прощается с сыном
16:43
Красотка из полиции показала роскошную фигуру в купальнике
16:33
Звезда "Дома-2" стала жертвой ограбления
16:03
Внезапный поворот в деле окрутившей Серова юной путаны
15:27
Володин призвал студентов включаться в законотворческую работу
15:23
Совет Госдумы проведет выездное заседание в престижном вузе
15:21
Опубликованы переговоры пилотов с попавшего в аварию Boeing
15:04
Кудрявцева восхитила роскошной фигурой после родов
14:30
Меган Маркл сбежала в другую страну без мужа
14:00
Шубская похвасталась дорогим подарком от Овечкина
13:29
Джигурда готовится к свадьбе после получения миллионного наследства Браташ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Здоровье у нее утрачено": Пугачевой поставили страшный диагноз
Волочкова устроила провокацию на траурной церемонии
Убитая горем Пугачева в кокетливой шляпке появилась у гроба Кобзона
Гузеева прощается с сыном
Сбросившего 70 килограммов Фадеева раздавила модель-пышка
У Ксении Собчак гуляют брови
Lifestyle

Правила съема: метод хама

Фото: GLOBAL LOOK press
Придумать неизбитый комплимент понравившейся девушке – задача непростая даже для самого уверенного в себе мужчины. Фразы типа "я тону в ваших глазах" или "вы ослепили меня своей красотой" – скучны и банальны, а пошловатые намеки из разряда "отличный бампер, я б в него с радостью въехал" звучат грубо и отталкивающе. Однако недавно появился необычный способ зацепить внимание приглянувшейся женщины. 
прочитано 228 раз

Новое направление в покорении женских сердец называется неггинг (от английского negative – негативный, отрицательный). Суть метода зашифрована в самом названии. Мужчина произносит что-то приятное, и тут же добавляет критическое замечание. Например: "У вас глаза, как звезды. Сразу не разглядишь". Что это – комплимент или попытка обидеть? Пока дама в шоке пытается понять, как ей реагировать на такой неоднозначный подкат, мужчина быстро переводит тему и продолжает беседу. Хитрость заключается в том, чтобы не дать девушке опомниться и молниеносно сломить сопротивление.  

Казалось бы, знакомство, начатое таким неприятным способом, не сулит ничего хорошего. Тем не менее, неггинг набирает обороты по всему миру и становится популярным не только среди молодежи. По мнению эксперта по семейным отношениям Милы Левчук, это связано с тем, что у современных людей падает самооценка. "Этот сомнительный способ познакомиться неожиданно стал эффективным. Неуверенным в себе мужчинам он позволяет скрыть свою неловкость и самоутвердиться за счет женщины, – рассказывает специалист. – Таким способом, с помощью неггинга, застенчивый пикапер страхует себя от поражения. Подчеркивая какой-то недостаток в женщине, в случае отказа он создает себе путь к безболезненному отступлению. Мол, зачем мне нужна такая? Найдется та, которая поведется. Однако есть и чересчур уверенные в себе кавалеры, которые могут проявить агрессию по отношению к осадившей их женщине. При самом безобидном сценарии развития событий они обложат ее матом, при самом худшем – причинят физический вред".

Фото: GLOBAL LOOK press

Если же жертва попадается на крючок, втягивается в диалог и пытается себя реабилитировать, то мужчина гарантированно окажется на позиции хозяина и начнет диктовать свои правила игры. В большинстве случаев, мужчины прибегают к неггингу, чтобы понизить статус женщины и сбить ее уверенность в себе.

Если девушка слышит комплимент о шикарном наряде, к которому совершенно не подходит сумочка, скорее всего перед ней не неуклюжий ловелас, а домашний тиран. Не стоит вступать в отношения  с таким партнером, в них девушку ждет постоянное унижение и критика, считает Мила Левчук. "Неггинг – это не только способ завести беседу с незнакомкой, но и своего рода психологический тест на самооценку. Мужчина, который прибегает к такому приему, ищет не партнершу, а жертву. Неуверенная в себе девушка – легкая добыча. Если женщина готова принимать критику от незнакомца, значит, и дальше она будет подстраиваться и пытаться угодить. Такую девушку можно эксплуатировать, ей можно манипулировать, ее легко подавить. Как результат, ее легче развести на секс, заставить оплачивать счет в ресторане", - говорит специалист.      

Фото: GLOBAL LOOK press

Разумеется, "оскорбительные комплименты" от незнакомца на улице вызывают бурю неприятных эмоций. Лучший способ противостоять сторонникам неггинга – равнодушие. "Если девушка растерялась от грубого подката, не стоит вступать в диалог с таким мужчиной. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации – проигнорировать обращение и сделать вид, что не расслышала, – советует Мила Левчук. – Как минимум, это убережет от психологических, а возможно, и физических травм. Если женщина в себе уверена и ее не смутило хамство, нужно сразу дать понять пикаперу, что такая форма общения для нее неприемлема. Возможно, перед вами не поклонник неггинга, а неумелый ухажер, который попросту не знает, как познакомиться".

Специалисты однозначно уверены, что продолжать знакомство с мужчиной, который допускает неггинг при первой встрече, не стоит. Даже если в обычной жизни он адекватный и неплохой человек, добившись взаимности своей наглой выходкой от женщины, он всю оставшуюся жизнь будет вести себя с ней не лучшим образом. Такие отношения не принесут счастья ни ему, ни ей. Впрочем, однажды "обломавшись", возможно экспериментатор откажется от неггинга и станет вести себя, как подобает воспитанному мужчине.

3 сентября 2018, 17:14

комментарии

Политика

В США подсчитали шансы Украины забрать Крым
Раскрыты детали жестких переговоров Путина с Порошенко
Страшные тайны: великий комбинатор Борис Березовский
В Киеве раскрыли план устранения Путина

Шоу-бизнес

Престарелый Краско рассказал об интиме с молодой женой в эфире Первого канала
Задолжавшей крупную сумму Волочковой грозит срок
На дочь Глаголевой напали после родов
Чиндяйкин страшно запил после смерти жены

Проишествия

Отдыхавшая на яхте миллиардера модель умерла при загадочных обстоятельствах
В московском метро застрелили полицейского
Упал в реку и загорелся: Подробности аварии самолета в Сочи (видео)
Первые кадры с места убийства главы ДНР Захарченко

Lifestyle

Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

49-летняя Меньшова показала голый округлившийся живот

Артистка объяснила перемены во внешности
Шоу-бизнес

"Я психованная": Кудрявцева с мужем продержались две недели

Телеведущая откровенно рассказала о переменах в жизни
Шоу-бизнес

Ани Лорак воссоединилась с мужем-изменником

Мужчина показал идиллическое фото
Шоу-бизнес

Волочкову обругали за разврат на празднике дочери

Балерина показала снимки с торжественного дня

Гороскоп

Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
София Ротару стремительно теряет память
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Первый раз в первый класс: звезды отвели детей в школу
Королева разрыдалась на похоронах Кобзона
155-килограммовая модель поразила снимком в купальнике
Красотка из полиции показала роскошную фигуру в купальнике

Спорт

Старый гей бросил Медведеву ради молодых фигуристов
Россию выгоняют из мирового биатлона: кто виноват
От уехавшей к гею-канадцу Медведевой ждут бомбу
Губерниев грязно выругался из-за допинг-скандала с биатлонистами

Регионы

Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru