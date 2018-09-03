Правила съема: метод хама

Придумать неизбитый комплимент понравившейся девушке – задача непростая даже для самого уверенного в себе мужчины. Фразы типа "я тону в ваших глазах" или "вы ослепили меня своей красотой" – скучны и банальны, а пошловатые намеки из разряда "отличный бампер, я б в него с радостью въехал" звучат грубо и отталкивающе. Однако недавно появился необычный способ зацепить внимание приглянувшейся женщины.

Новое направление в покорении женских сердец называется неггинг (от английского negative – негативный, отрицательный). Суть метода зашифрована в самом названии. Мужчина произносит что-то приятное, и тут же добавляет критическое замечание. Например: "У вас глаза, как звезды. Сразу не разглядишь". Что это – комплимент или попытка обидеть? Пока дама в шоке пытается понять, как ей реагировать на такой неоднозначный подкат, мужчина быстро переводит тему и продолжает беседу. Хитрость заключается в том, чтобы не дать девушке опомниться и молниеносно сломить сопротивление.

Казалось бы, знакомство, начатое таким неприятным способом, не сулит ничего хорошего. Тем не менее, неггинг набирает обороты по всему миру и становится популярным не только среди молодежи. По мнению эксперта по семейным отношениям Милы Левчук, это связано с тем, что у современных людей падает самооценка. "Этот сомнительный способ познакомиться неожиданно стал эффективным. Неуверенным в себе мужчинам он позволяет скрыть свою неловкость и самоутвердиться за счет женщины, – рассказывает специалист. – Таким способом, с помощью неггинга, застенчивый пикапер страхует себя от поражения. Подчеркивая какой-то недостаток в женщине, в случае отказа он создает себе путь к безболезненному отступлению. Мол, зачем мне нужна такая? Найдется та, которая поведется. Однако есть и чересчур уверенные в себе кавалеры, которые могут проявить агрессию по отношению к осадившей их женщине. При самом безобидном сценарии развития событий они обложат ее матом, при самом худшем – причинят физический вред".

Если же жертва попадается на крючок, втягивается в диалог и пытается себя реабилитировать, то мужчина гарантированно окажется на позиции хозяина и начнет диктовать свои правила игры. В большинстве случаев, мужчины прибегают к неггингу, чтобы понизить статус женщины и сбить ее уверенность в себе.

Если девушка слышит комплимент о шикарном наряде, к которому совершенно не подходит сумочка, скорее всего перед ней не неуклюжий ловелас, а домашний тиран. Не стоит вступать в отношения с таким партнером, в них девушку ждет постоянное унижение и критика, считает Мила Левчук. "Неггинг – это не только способ завести беседу с незнакомкой, но и своего рода психологический тест на самооценку. Мужчина, который прибегает к такому приему, ищет не партнершу, а жертву. Неуверенная в себе девушка – легкая добыча. Если женщина готова принимать критику от незнакомца, значит, и дальше она будет подстраиваться и пытаться угодить. Такую девушку можно эксплуатировать, ей можно манипулировать, ее легко подавить. Как результат, ее легче развести на секс, заставить оплачивать счет в ресторане", - говорит специалист.

Разумеется, "оскорбительные комплименты" от незнакомца на улице вызывают бурю неприятных эмоций. Лучший способ противостоять сторонникам неггинга – равнодушие. "Если девушка растерялась от грубого подката, не стоит вступать в диалог с таким мужчиной. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации – проигнорировать обращение и сделать вид, что не расслышала, – советует Мила Левчук. – Как минимум, это убережет от психологических, а возможно, и физических травм. Если женщина в себе уверена и ее не смутило хамство, нужно сразу дать понять пикаперу, что такая форма общения для нее неприемлема. Возможно, перед вами не поклонник неггинга, а неумелый ухажер, который попросту не знает, как познакомиться".

Специалисты однозначно уверены, что продолжать знакомство с мужчиной, который допускает неггинг при первой встрече, не стоит. Даже если в обычной жизни он адекватный и неплохой человек, добившись взаимности своей наглой выходкой от женщины, он всю оставшуюся жизнь будет вести себя с ней не лучшим образом. Такие отношения не принесут счастья ни ему, ни ей. Впрочем, однажды "обломавшись", возможно экспериментатор откажется от неггинга и станет вести себя, как подобает воспитанному мужчине.