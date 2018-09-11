Рулька по-самарски

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он делится секретами приготовления рульки по-самарски.



Вам понадобится: 1 килограмм cвиной рульки, 1 литр пива, 600 миллилитров воды, 100 граммов петрушки, 2 головки репчатого лука, 1 столовая ложка хмели-сунели, 1 столовая ложка орегано, 1 столовая ложка приправы "Смесь для мяса", 1 чайная ложка базилика, 1 чайная ложка перца горошком, 200 граммов хрена, 500 граммов помидоров, 5 головок чеснока, 80 миллилитров подсолнечного масла, 1/4 вилка капусты, 6 стеблей розмарина, 6 стеблей тимьяна, горсть сена, соль – по вкусу.

Для соуса: 1 стакан сливок 33%, 90 граммов хрена, соль – по вкусу.

Способ приготовления

Маринад: нарезаем крупной соломкой одну головку красного лука и однк белого, руками разрываем петрушку. Лук и петрушку заливаем пивом и туда же добавляем три стакана воды.

Рульку натираем приправами: первый слой – душица, второй – хмели-сунели, затем – базилик, соль и отправляем в маринад. Добавляем туда перец горошком и нарезанный кружочками корень хрена, дольками нарезаем помидор, на четыре части – чеснок, отправляем туда же и оставляем на 24 часа мариноваться.

Замаринованную рульку снова натираем специями, отправляем на раскаленную сковороду и обжариваем с двух сторон.

Помидоры нарезаем на две части, выкладываем на сковороду к мясу, туда же – нарезанный на две части неочищенный чеснок, плюс отдельно очищенные зубчики. 1/4 кочана капусты тоже обжариваем с двух сторон в одной сковороде.

На противень раскладываем сено и выкладываем на него рульку. По бокам раскладываем овощи, поливаем мясо маслом со сковороды. Для аромата добавляем веточки тимьяна и розмарина, накрываем все фольгой и отправляем в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Соус: во взбитые сливки добавляем тертый хрен и немного солим.

Время приготовления блюда – 2 часа, маринад – 24 часа.