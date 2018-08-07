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Lifestyle

"Наездница на лице": какая поза в сексе сводит женщин с ума

Фото: GLOBAL LOOK press
Женщины неоднократно заявляли, что они отдают предпочтение мужчинам, которые думают в постели не только о себе. Сексологи озадачились этим вопросом и выяснили, какая интимная поза способна покорить прекрасную половину человечества. 
прочитано 3291 раз

По данным компании Durex, которая не только производит презервативы, но и тратит огромные суммы на исследования в области сексологии, 75% женщин не достигают оргазма во время полового акта. С этим надо что-то делать, подумали эксперты и, кажется, нашли идеальное решение.

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Женщины по всему миру все чаще перехватывают инициативу в постели, передает Life.ru. В связи с этим появились позы "наездница на лице", "царица", "сочный плод" и прочие. Эти названия еще не закрепились в обиходе, однако суть феномена понятна без слов.

Когда женщина садится на лицо партнера, она чувствует превосходство, а также полный контроль над ситуацией. Кроме того, это позволяет представительницам прекрасной половины человечества задавать нужный темп и доводить дело до конца.

В другой позе, которой отдают предпочтение, женщина просит партнера лечь на спину и обеспечить себе доступ для оральных ласк. При этом мужчина должен использовать руки, чтобы ласкать тело пассии.

Эксперты убеждены, что данная поза не нова. Представительницы высшего общества давно используют ее, чтобы получить максимальное наслаждение и при этом не забеременеть. 

7 августа 2018, 09:40

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