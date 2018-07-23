Порнозвезда бросила секс ради спортивной карьеры
Фарра настроена очень серьезно. Она решила рискнуть успешной карьерой в эротическом жанре и испытать удачу на ринге. Компания World Class Revolution Pro Wrestling предложила ей контракт.
Бывшая чемпионка WWE Брит Пейдж рвения девушки не разделила и отреагировала на появление такой участницы негативно, сообщает New York Post. "О боже!" – воскликнула спортсменка.
Абрахам оказалась в центре внимания мужчин, приняв участие в реалити-шоу "Беременна в 16". Тогда она носила под сердцем дочь Софи. Затем Фарра снималась в продолжении проекта – "Дочки-матери".
Участие в передаче Фарра совмещала с подработкой, раздеваясь перед веб-камерой. За это ее попросили покинуть проект. Однако девушка мечтала стать знаменитой и не сдалась. Абрахам снялась еще в нескольких реалити-шоу и одновременно в порно.
Как писали Dni.Ru, весной этого года 27-летняя британка Лора Бирбек стала по-настоящему счастливой, сменив профессию. Стюардесса ушла в порноиндустрию и призналась, что у нее наконец-то появилось время на семью.
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