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Lifestyle

Топ-5 фантастических обувных разработок

Фото: Пресс-служба НТВ
Известно, что для поддержания физической формы человек должен проходить в день не меньше 10 тысяч шагов. И, конечно, чтобы не испортить ноги, нужна хорошая обувь. 
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К счастью, технический прогресс в этой области не стоит на месте. Команда программы "Чудо техники" на НТВ интересными обувными новациями.

ТУФЛИ-ТРАНСФОРМЕРЫ

Высокие каблуки – это красиво, но иногда утомительно. На помощь приходит обувь-трансформер. Например, на работе хозяйка таких чудо-туфель ходит на удобных четырехсантиметровых каблуках, а к вечеру – для свидания или вечеринки – меняет высоту. Где-нибудь до 9 сантиметров.

Дизайнер из Франции Таня Хит, сама страдавшая от жестокого каблучного дресс-кода, потратила на разработки 2,5 года. И теперь рада осчастливить всех женщин за “круглую” сумму – от 200 евро за пару туфель и от 30 евро за сменные каблуки.

Крепление сделано из специального очень прочного ABS-пластика, а металлические части – из вольфрама. Система рассчитана на 5000 смен каблуков, а механизм прошел испытания – он выдерживает до 200 килограммов. То есть обувь подойдет даже корпулентным женщинам.

Подолог Татьяна Красюк (специалист по здоровью ног) идею одобряет. Она считает, что с такой новацией женщины будут меньше страдать от нагрузок на колени, поясницу и тазобедренные суставы.

НЕСТАНДАРТНАЯ ПОДОШВА

А вот эту идею оценят не только дамы. Физиологическая (как называет ее производитель) обувь за счет закругленной подошвы меняет походку, перераспределяя нагрузку. Перекатывание с пятки на носок похоже на ходьбу по мягкой земле или песку. Суставам должно понравиться.

С одной стороны, это тяжело, с другой стороны – правильно, потому что работает другая группа мышц, которая не задействуется при обычной ходьбе.

Фото: Пресс-служба НТВ

Как рассказывают создатели, идею они позаимствовали у африканской народности масаи. Представители которой даже в преклонном возрасте не страдают от болей в спине. А все потому, что ходят именно так – перекатом стопы. Специалист-подолог идею разделяет, хотя рекомендует не увлекаться – с непривычки ноги будут быстрее уставать. Лучше чередовать с обычной обувью, поскольку мышцы не будут работать полноценно. Но нужно отдать должное – в целом, опорно-двигательный аппарат, конечно, выигрывает. Выигрыш, правда, обойдется недешево – цена на обувь с нестандартной подошвой – от 8 тысяч рублей.

АНАТОМИЧЕСКАЯ СТЕЛЬКА

Новация, которая давно присутствует во многих кроссовках, но мы все равно обратим на нее внимание – технологичные стельки. Они заполнены пенополиуретаном низкой упругости, который обладает так называемым "эффектом памяти". Как результат – стелька подстраивается под рельеф стопы.

Благодаря своему материалу, она как бы поглощает ударные воздействия, нагрузки, которые возникают при движении. Срок работы такой стельки не ограничен – сколько используете обувь, столько работает стелька.

Медицинский эксперт настроен скептически – корректирующего эффекта от таких стелек ждать не стоит. Но они действительно могут облегчить, например, занятия спортом. Особенно тем, у кого есть небольшая деформация стопы.

Купить стельки с "эффектом памяти" отдельно от обуви можно, но это небезопасно – очень много подделок. Лучше брать сразу с кроссовками, цена – от 2 тысяч рублей.

ОБЛЕГЧЕННОЕ ЗАШНУРОВЫВАНИЕ

Кроссовки, которые зашнуровывают сами себя – это одна из самых известных фантазий, пришедших в голову создателям фильма "Назад в будущее-2". Недавно конструкторы сделали фантастику реальностью – и подарили экземпляр исполнителю главной роли в том самом фильме Майклу Джею Фоксу. Но есть готовое решение проще и дешевле – магнитные шнурки. Они держат достаточно крепко, чтобы не развязаться во время бега и прыжков, но при этом не мешают снимать обувь.

Шнурки из силикона тоже не надо постоянно развязывать или завязывать, но через какое-то время их придется менять – ресурс на растягивание не вечен. Новации занятные, но медик не одобряет – мы и так мало двигаемся, чтобы отказываться от обычных шнурков: “У нас же полнейшая гиподинамия в нашей жизни – лишний раз наклониться и завязать шнурки, все-таки, было бы полезно”.

Это может пригодиться разве что людям, которым сложно наклоняться из-за каких-то болезней. Но новинка все равно любопытная. Магнитные шнурки обойдутся в 20 долларов у официального продавца и в 5-7 долларов – в китайских магазинах. Силиконовые – около 200 рублей за шесть пар.

Фото: Пресс-служба НТВ

"УМНАЯ" ОБУВЬ

А еще обувь становится гаджетом – умным и решающим реальные жизненные проблемы. В Ганновере на выставке современных технологий автор и ведущий программы “Чудо техники” Сергей Малоземов нашел греющие стельки с управлением через bluetooth со смартфона. Можно выставить комфортную температуру – до плюс 50! Хотя это будет быстрее разряжать встроенный аккумулятор. Компания-разработчик родом из Франции, но там есть и наши бывшие соотечественники. Заряжать придется пару часов непосредственно перед использованием (и смартфон, и стельки), а работать они будут до 8 часов, в зависимости от выбранного температурного режима. Ну и, конечно, в этих стельках куча датчиков, которые безо всяких усилий с вашей стороны посчитают количество шагов, пройденное расстояние и сожженные калории. В общем, обувь — это теперь тоже чудо техники! 

28 августа 2018, 13:45

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