Бахрейн: колыбель цивилизации

Бахрейн принимает гостей со всего мира уже более 4 000 лет. И если в древние времена к его берегам причаливали торговые суда с целью пополнить запасы пресной воды, то теперь королевство стало не только туристическим центром Ближнего Востока, но и воротами в любую другую страну этого региона.

Архипелаг 33 островов располагается в самом сердце Арабского залива. Из других ближневосточных государств полет до Бахрейна занимает всего час, а с Саудовской Аравией королевство и вовсе соединено автомобильным мостом. Именно поэтому современный Бахрейн стал центром притяжения для бизнесменов и туристов.

"Эль Бахрейн" переводится с арабского как "Два моря". Потому что именно тут, посреди Арабского залива, бьют пресные ключи и их воды встречаются с соленой водой моря. Благодаря природному феномену в королевстве возникли идеальные условия для выращивания редчайших видов природного жемчуга, который славится на весь мир разнообразием форм и оттенков. Именно этот промысел был одной из главных отраслей экономики государства до открытия месторождений нефти в 30-х годах прошлого столетия, и остается важной его часть по сей день. Драгоценности с местным жемчугом украшали коллекции сильных мира сего: их носили королева Елизавета I, император Наполеон, богатейшие князья и махараджи. Кстати, туристы, приезжающие в Бахрейн, при желании могут поучаствовать в сборе жемчужин, погрузившись на глубину с оборудованием для дайвинга.

Вечная молодость Бахрейна

История Бахрейна уходит корнями в глубокую древность. На найденных в Месопотамии гравюрах, возраст которых более 5000 лет, можно найти записи, напоминающие истории об Адаме и Еве в саду Эдема, о Ное и Великом Потопе, и, наконец, легенду о Гильгамеше, в которой упоминается Бахрейн, известный в те времена как Дильмун. Все это позволяет говорить о солидном возрасте Бахрейна и его значимости в далекие времена.

Легенда повествует о том, как король Урюка (Ирака) Гильгамеш искал эликсир вечной жизни. Он был уверен, что тайна скрыта в омывавших Дильмун двух морях, давших название Бахрейну. Согласно древним сказаниям, там, где встречались пресные и соленые воды подземных ключей, рождалось чудо. "Есть растение, которое растет под водой. Его колючка ранит, как шип розы. Но если тебе удастся завладеть им, в твоих руках окажется то, что возвращает человеку утраченную молодость". Принято считать, что упомянутое "растение" – это устрица, а Гильгамеш, скорее всего, искал жемчуг, скрытый в ее раковине.

В 1953 году датский археолог Джеффри Бибби возглавил первую археологическую экспедицию в Бахрейн по поиску Дильмуна. По легенде, это была "земля без смерти и болезней с изобилием сладких вод, дарующих жизнь вечную". Вскоре Бибби подтвердил существование Дильмуна – богатой столицы независимого королевства, ставшей местом пересечения стратегических и торговых путей между Месопотамией и долиной Инда (Индия). Все это ученый описал в своей книге "Поиски Дильмуна". Бибби также нашел крупнейшее в мире доисторическое кладбище с более чем 100 000 курганов-усыпальниц двух эпох: Дильмуна – 3000—1800 гг. до н.э. и Тилоса – 1500 г. до н.э. – 350 г. н.э. В древних усыпальницах был найден жемчуг и украшения из него, что указывает на убежденность людей в том, что остров обладает секретом бессмертия и быть погребенным здесь – большая честь.

Кстати, в 1932 году Бахрейн стал первым государством на Ближнем Востоке, где была найдена нефть. "Черное золото" проложило путь к несказанным богатствам и навсегда изменило жизнь подданных королевства.

Первый иностранный представитель нефтяной компании, работающей на побережье, был убежден, что огромное нефтяное месторождение тянется вдоль всего Арабского залива, и время подтвердило его правоту. Открытие этого богатого месторождения обеспечило финансовую независимость Бахрейна и спасло страну от экономического кризиса, вызванного сокращением торговли жемчугом во время Второй мировой войны.

Торговая история королевства нашла отражение в многочисленных археологических памятниках, самый значимый из которых – форт Калат-аль-Бахрейн, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. За 4 000 лет тут жили разные народы – от шумеров до нынешних арабов, поэтому форт, окруженный массивной крепостной стеной, представляет собой комплекс поселений многих археологических уровней и цивилизаций. Здесь находилась столица Дильмуна – один из самых важных археологических объектов в Арабском заливе. Раскопки за последние 50 лет помогли обнаружить части жилых и общественных зданий, военных и торговых сооружений. В 2008 году на его территории для посетителей открылся музей, в котором можно увидеть сотни артефактов, свидетельствующих о богатой истории форта.

Бывшая столица королевства – Махаррак

Город расположен на одноименном острове. Здесь прекрасно сохранились и были отреставрированы традиционные бахрейнские дома и настоящий Сук – оживленный арабский базар. Наследие Мухаррака поистине бесценно – многие здания города интересны и неповторимы, они являются образцом традиционной архитектуры и исторического прошлого.

Баб аль-Бахрейн, или "Ворота Бахрейна"

Это главный вход на рынок Сук Манама. На оживленном и разноголосом базаре современные магазины соседствуют с традиционными лавками. Недавно Сук отремонтировали, теперь он абсолютно органично вплетается в архитектуру современного Бахрейна. Интересуетесь ли вы арабскими духами или дизайнерскими часами, натуральный жемчуг, украшениями из 24-каратного золота или антиквариатом, изделиями местных ремесленников или современной техникой, традиционной одеждой или яркой индийской тканью, – здесь вы найдете все, что нужно. И да, торг, а иногда и долгие переговоры приветствуются. Однако посетить рынок стоит не только ради покупок. Здесь, как нигде в Бахрейне можно окунуться в местный быт и культуру, нужно только быть наблюдательным.

Центр международной торговли

ЦМТ, построенный в 2008 году — знаковый ориентир современной столицы Бахрейна. Дизайн двух его 44-этажных башен навеян традиционными арабскими ветровыми башнями и воплощен инженерной мыслью и уникальными современными технологиями. Их форма позволяет использовать постоянный бриз Арабского залива – башни соединены воздушными мостами, внизу которых находятся лопасти трех огромных ветряков. Центр международной торговли Бахрейна – уникальный проект, первое "умное" здание в Бахрейне и первое в мире, производящее электроэнергию.

Острова Амваж

Искусственно созданный живописный архипелаг Амваж состоит из шести островов: Тала, Наджман, Асдаф, Мурджан, Джуд и Лулу. На островах есть все, что необходимо для комфортной жизни и приятного отдыха: частные дома и роскошные отели с собственными пляжами, рестораны и кафе, бирюзовые лагуны и свежий морской бриз, и все это – в непосредственной близости от столицы Королевства Бахрейн.

Сильный, но теплый ветер привлекает в Амваж кайтеров и винд-серферов со всего мира. Эти места славятся своими кристально чистыми водами, а значит, отлично подходят для занятий активными видами спорта. Вы можете оплыть острова на каноэ или байдарке, взять лодку в Amwaj Marina и отправиться на рыбалку или устроить пикник прямо на воде.

Одна из главных достопримечательностей островов Амваж – Птичье королевство Azizia, где содержатся пернатые со всего мира. Здесь, в тщательно контролируемой экосистеме, проживает около 500 птиц, включая несколько редких видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Бахрейнский национальный музей



Бахрейнский национальный музей, построенный на полпути от Манамы к Мухарраку, состоит из девяти основных галерей, в которых представлено богатое историческое наследие королевства. Музей был открыт в 1988 году ныне покойным эмиром шейхом Исой Бин Салман аль-Халифа.

Бахрейнский национальный театр

Бахрейнский национальный театр открылся в ноябре 2012 года под патронатом Его Величества короля Хамада Бин Иса аль-Халифа. На его сцене выступали Оркестр XXI века из России, легендарный греческий композитор Янни Хрисомаллис, испанская оперная звезда Пласидо Доминго, балеты Большого и Мариинского театров и многие другие.

Выстроенный на площади около 12 000 квадратных метров этот театр с видом на море вмещает ровно тысячу и одного зрителя. Книга "Тысяча и одна ночь" послужила вдохновением для его уникального дизайна, в частности для деревянной отделки в арабской стилистике. Национальный театр Бахрейна — один из крупнейших театров в арабском мире.

Шопинг в Бахрейне

В современном торговом комплексе Al Aali есть все условия для шопинга на самом высоком уровне. Здесь представлены известные мировые и местные модные бренды одежды и обуви, сумок и аксессуаров, ювелирных украшений, декора для дома и прочих товаров.

Еще один крупный торговый центр - Bahrain City Centre, расположенный в самом сердце Манамы. Здесь можно найти товары более чем 350 мировых брендов, а также посетить большую развлекательную зону: аквапарк, киноцентр, а также кафе и рестораны с кухней народов мира.

Первый в своем роде в Бахрейне, торговый центр Dragon City предлагает широкие возможности как для розничной, так и для оптовой торговли. Поэтому он интересен и для местных жителей, и для коммерсантов, и для туристов. На площади 115 000 квадратных метров находятся торговые галереи Dragon Mall, а также тематический фудкорт с кафе и ресторанами.

Еще одна сеть – Seef Mall – состоит из трех торговых центров в районах Сиф (Seef District), Мухаррак (Muharraq) и ИсаТаун (IsaTown). Наибольшей популярностью у туристов пользуется центр, расположенный в Сифе. Он отличается оригинальной архитектурой и необычной атмосферой и находится прямо на берегу моря рядом с объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО - фортом Арад. Из окон центра открывается живописный вид на Арабский залив. В Seef Mall располагаются 370 аутлетов всемирно известных модных и ювелирных брендов, два фудкорта с более чем 55 ресторанами, кафе и кофейнями.



The Avenues – первый торгово-развлекательный центр в королевстве протяженностью 1,5 км, расположен на берегу моря. Он был открыт в 2017 году. Половина его площади отдана под рестораны и кафе, из которых открывается вид на искусственный залив, называемый "Финансовой гаванью". Дизайн центра вдохновлен самым большим торговым центром Кувейта The Avenues—Kuwait. Оригинальная конструкция дарит посетителям ощущение открытого пространства, хотя при этом они остаются в помещении, надежно защищенном от солнца.

Национальная кухня

Традиционное блюдо бахрейнской кухни должно быть ярким, вкусным и непременно с запахом сушеных орехов, зеленого кардамона и других специй. Приехав сюда, непременно стоит попробовать Кузи (Qoozi) – ягненка, приготовленного на гриле целиком. Он подается с рисом, вареными яйцами, луком, специями и орехами. Еще одно знаменитое национальное блюдо – кебаб по-бахрейнски, который представляет собой жаренные во фритюре вегетарианские плоские тефтели из муки из нута.

Рыба-кролик – один из самых популярных видов морепродуктов в Бахрейне – жаренная во фритюре или на гриле, она подается в лимонном маринаде с солью, черным и красным стручковым перцем с паровым рисом, приготовленным с добавлением шафрана.

Нельзя не попробовать местный приветственный напиток под названием "Гахва". Это особым образом сваренный кофе со специями, чаще всего с кардамоном и шафраном. На десерт побалуйте себя кусочком халвы с кардамоном и фисташками.

Активный отдых

Совершите поездку на верблюде к Древу жизни. Уникальная одинокая акация растет без воды в пустыне и символизирует твердость духа и жизнелюбие. Или отправляйтесь на верблюжью ферму в город Джанабийя. Здесь разрешают поиграть с маленькими верблюжатами.

Катание на лошадях – настоящее королевское развлечение, которое возможно только в этих краях, ведь чистокровных арабских скакунов здесь разводят уже более 200 лет. Прогуляйтесь по живописным тропинкам зеленых уголков острова или по тихой пустыне.

Наблюдение за дельфинами с катера – интересное развлечение для любителей морских прогулок. 40 минут – и вы у берегов острова Хавар, где наблюдаете за дельфинами и ламантинами (морскими коровами), играющими в тихих водах Арабского залива.

Мало кто знает, что в Бахрейне очень развит дайвинг. Немногие споты в мире могут похвастаться таким количеством устриц. В сертифицированных дайвинг-школах вам разрешат собрать столько ракушек, сколько можно унести. Кстати, по статистике, вы можете найти одну жемчужину в сотне раковин.

Известный добычей жемчуга, Бахрейн дает возможность своим гостям самим нырять за жемчугом в школах дайвинга Into The Blue Dive Centre и Scuba Master, где вас обучают и сопровождают опытные инструкторы, сертифицированные по международной системе PADI.

Бахрейнский международный автодром (BIC)

Без посещения автодрома, по праву называемого домом мотоспорта Ближнего Востока, путешествие в Бахрейн будет неполным. Ведь это один из самых современных автодромов в мире расположен в пустыне Сахир. Высокотехнологичные объекты трассы делают его идеальным местом для проведения различных мероприятий – как спортивных, так деловых и культурных. Сегодня Бахрейнский международный автодром является зоной развлечений мирового масштаба. Посетители могут выбрать эксклюзивный тур за кулисы автодрома и почувствовать себя гонщиками, которые готовятся к стартам. Экскурсия начинается с восьмиэтажной башни "Сахир", где туристы посещают Медиацентр, самый передовой в мире центр связи. Затем проходят в самую современную башню управления гонками, после чего проезжают круг по трассе "Формулы-1". При желании можно зайти в сувенирный магазин BIC Pit Shop. Открытая экскурсия проходит каждые воскресенье, вторник и четверг в 10 утра и в 2 часа дня.

Виза в Бахрейн

Граждане Российской Федерации могут получить визу в Бахрейн по прилете в аэропорт Бахрейна. Стоимость визы – 5 бахрейнских динаров.