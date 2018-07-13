Лучший пляж в России нашли в Калининграде

Эксперты по туризму представили рейтинг лучших пляжей в России, сообщает телеканал "360". Первая строчка досталась калининградскому пляжу у поселка Янтарный. Следом идет пляж на мысе Тарханкут на западе Крыма.



Замыкает тройку бухта Тихая в Макаровском районе Сахалина. Далее в рейтинге – приморская бухта Лазурная, а также места отдыха в краснодарском поселке Джемете неподалеку от Анапы.