Лучший пляж в России нашли в Калининграде

Эксперты по
туризму представили рейтинг лучших пляжей в России, сообщает телеканал "360". Первая
строчка досталась калининградскому пляжу у поселка Янтарный. Следом идет пляж
на мысе Тарханкут на западе Крыма.
Замыкает тройку бухта Тихая в Макаровском районе Сахалина. Далее в рейтинге – приморская бухта Лазурная, а также места отдыха в краснодарском поселке Джемете неподалеку от Анапы.
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