5 причин обратиться к косметологу летом

Летом мы мечтаем о пляже и солнце. Каждый год бронзовый загар становится бессменным спутником нашего отпуска. Но мало кто помнит, что воздействие солнца на кожу оказывает не только полезный, но и вредный эффект. Поэтому летом кожа нуждается в уходе ничуть не меньше, чем в другие сезоны.

О том, какие опасности подстерегают кожу в жаркие деньки, Dni.Ru рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Клиники немецких медицинских технологий GMTClinic Александра Брендле.

Поцелованная солнцем. Гиперпигментация возникает в основном благодаря ультрафиолетовому излучению. Маленькие пятнышки, отличающиеся от основного цвета кожи, нередко доставляют дискомфорт их обладательницам. Зимой они становятся менее заметными, а вот под воздействием ультрафиолетовых лучей проявляются во всей своей красе. Зачастую интенсивную окраску приобретают открытые участки эпидермиса из-за повышенного содержания в коже меланина. Из-за неоднородного распределения меланоцитов в коже загар может быть неровным. Лазерная шлифовка и инъекционные методики являются наиболее популярными в борьбе с неравномерным отложением пигментов.





Двойная забота. Если вы являетесь обладательницей сухой кожи, то не стоит забывать, что летом она требует еще более тщательного ухода, чем в другие сезоны. В основном летом сухость кожи могут спровоцировать зной, пыль, солнечные лучи и другие факторы. Солнечный ожог является основным провокатором возникновения сухости кожи. Если кожа не просто сухая, но еще и шелушится – это верный признак того, что нарушен гидролипидный барьер эпидермиса. От сухости кожи могут помочь биоревитализация, а также мезотерапия и плазмотерапия.

Старость не к лицу. Основным фактором появления морщин является естественный процесс старения. Однако появление ранних морщин может также быть спровоцировано особенностями мимики, неблагоприятной экологической обстановкой и другими немаловажными факторами. Например, преждевременное старение кожи зачастую возникает, если пренебрегать необходимой защитой в жаркие дни. Поэтому, чтобы не портить кожу, а заодно и настроение, четко соблюдайте правила загара. Во-первых, летом лучше не появляться на улице без крема с SPF-фактором. Именно он помогает увеличить безопасное пребывание под солнечными лучами. Носите шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки.

Большие проблемы. Для людей с проблемной кожей солнце является скорее врагом, чем другом. Именно при долгом нахождении на улице происходит воспаление акне. Под влиянием ультрафиолета усиливаются все воспалительные процессы, кожа приобретает жирный блеск. Существует мнение, что загар уменьшает количество высыпаний, однако такое суждение ошибочно. Визуально высыпаний действительно может стать меньше благодаря тому, что на солнце они немного подсыхают. Но через некоторое время воспаления вернутся, да еще в двойном размере. Для борьбы с акне рекомендуется использовать лазерную терапию, плазмотерапию и другие салонные процедуры.

От ультрафиолета кожа испытывает массу неудобств: быстрее происходит процесс старения, кожа сохнет, обезвоживается, закупориваются поры. Поэтому уход за кожей в летнее время должен включать в себя этапы очищения, увлажнения и защиты. В любом случае при проблемах с кожей не нужно заниматься самолечением, а лучше доверить свое здоровье и красоту квалифицированным специалистам. Именно они подскажут, какие процедуры будут эффективны в это время года, и помогут выиграть в борьбе с любыми несовершенствами.