Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала

19-летняя дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради поучаствовала в откровенной фотосессии для журнала Vogue. Лили-Роуз Депп показала обнаженную грудь.



На снимке, анонсированном журналом на своей странице в Instagram, Лили предстала топлес, прикрыв грудь только украшениями. К слову, это далеко не первая фотосессия дочери Деппа. Девушка уже несколько лет работает моделью и является лицом бренда Chanel.

"Из пены морской: Лили-Роуз Депп вобрала в себя, кажется, все лучшее от своих именитых родителей: она снимается в кино по обе стороны Атлантики, участвует в показах Chanel и с завидной легкостью говорит как по-французски, так и по-английски", – написал Vogue в соцсети. Девушка дала изданию интервью для июльского номера, рассказав о своем стиле, новых проектах и распорядке дня.

Публикация от Vogue Russia (@voguerussia) 18 Июн 2018 в 4:52 PDT

Стало известно и о том, что у звездного отца Лили-Роуз большие финансовые трудности. Джонни Депп разорен и судится со своим финансовым агентом Джоэлем Манделом, сообщает EG.ru. Голливудский актер заработал на фильмах 650 миллионов долларов, но от них почти ничего не осталось.

Актер обвиняет Мандела и его менеджерскую группу в халатности и мошенничестве. Джонни Депп хочет получить от него 25 миллионов долларов. Финансовый агент вину категорически отрицает. По его словам, актер нарушил устный контракт с компанией и якобы тратил больше, чем было условлено.

