Ксения Собчак копирует Меланью Трамп

Кандидат в президенты России и телеведущая одевается, как жена американского президента. Ксения опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором предстала в голубом платье, похожем на то, что было на Меланье во время инаугурации ее супруга Дональда Трампа.

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