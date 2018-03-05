Ксения Собчак копирует Меланью Трамп
На фото Собчак в образе, выдержанном в нежно-лазурной гамме. Строгое платье миди дополнили серьги, очки и маникюр небесного цвета. К слову, ансамбль Меланьи включал еще голубую накидку, удлиненные перчатки и туфли-лодочки.
Бывшая модель любит классические костюмы и платья. В основном жена президента США выбирает наряды, выдержанные в пастельной и нюдовой гамме. При этом спектр довольно широк и варьируется от цвета слоновой кости до оттенка шампанского, от бежево-бисквитного до коричневого.
Такого же трогательного, нежного, сексуального и в тоже время делового образа в одежде старается придерживаться Ксения Собчак. На многих фото ее образ сочетает лучшие традиции стиля: лаконичность, женственность и утонченность.
Стоит отметить, что в гардеробе обеих знаменитостей есть место и сочным, ярким нарядам. При этом они отнюдь не выглядят кричаще, а только подчеркивают темперамент и вкус их владелиц.
Отметим, что и прически Меланьи и Ксении похожи. Обладательницы русых волос предпочитают укладки, открывающие лоб, с прямым пробором.
Меланья Трамп уже стала признанной иконой стиля и законодательницей мод. У первой леди США много подражателей. Так, ранее жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит заподозрили в том, что она копирует манеру одеваться Меланьи.
Актриса выбрала странный наряд для красной дорожки
Примадонна подзаработала на частной свадьбе
Ведущая подчеркнула, что не станет обращать внимания на провокации
Популярный певец показал новое видео с ребенком