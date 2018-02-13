Правила макияжа для романтического свидания

Первое свидание – это особое событие, где нет права на ошибку. Если мы хотим очаровать нашего спутника, все должно быть безупречно. Макияж на романтическом свидании играет очень важную роль, ведь девушка должна смотреться естественно и, в то же время, быть выразительной. И, конечно, стойкость здесь превыше всего: вдруг вам предстоит танцевать всю ночь!

Советы по макияжу для романтического свидания Dni.Ru дала beauty-эксперт, визажист и арт-директор школы-студии make up Artbanda Дарья Богатова.

"Чаще всего акцент в макияже для романтического вечера на глаза, и я думаю, вы понимаете почему! Пусть это будут естественные оттенки теней приглушенных холодных и теплых тонов, ведь так важно именно в этот день оставаться самой собой", – советует эксперт.

Если вы не сторонник теней, то отличной альтернативой будет легкая подводка обязательно стойким карандашом вдоль ресничного края. Отлично подойдут стрелки, – вот уж точно взгляд от таких глаз будет не оторвать. Пышные ресницы лишь добавят выразительности вашим глазам. Тушь для этого события можно выбрать классическую черную, но можно и поиграться с оттенками. Например, к зеленым глазам лучше подобрать черную тушь с фиолетовым тоном, а к голубым – с зелеными или цветом морской волны.

Стоит с особой тщательностью подойти к выбору тонирующих средств. Лучше отдать предпочтение легким текстурам для эффекта натурального выравнивания кожи. Пудры с эффектом свечения и светоотражения также приветствуется, ведь они сделают вашу кожу идеальной, не перегрузив ее.

Для губ стоит подбирать блески с эффектом "diamond", желательно розовых и персиковых оттенков. Или просто воспользоваться гигиенической помадой. Что касается румян, то лучше остановиться на кремовых текстурах, так как именно они смотрятся наиболее естественно.