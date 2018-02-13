Правила макияжа для романтического свидания
Советы по макияжу для романтического свидания Dni.Ru дала beauty-эксперт, визажист и арт-директор школы-студии make up Artbanda Дарья Богатова.
"Чаще всего акцент в макияже для романтического вечера на глаза, и я думаю, вы понимаете почему! Пусть это будут естественные оттенки теней приглушенных холодных и теплых тонов, ведь так важно именно в этот день оставаться самой собой", – советует эксперт.
Если вы не сторонник теней, то отличной альтернативой будет легкая подводка обязательно стойким карандашом вдоль ресничного края. Отлично подойдут стрелки, – вот уж точно взгляд от таких глаз будет не оторвать. Пышные ресницы лишь добавят выразительности вашим глазам. Тушь для этого события можно выбрать классическую черную, но можно и поиграться с оттенками. Например, к зеленым глазам лучше подобрать черную тушь с фиолетовым тоном, а к голубым – с зелеными или цветом морской волны.
Стоит с особой тщательностью подойти к выбору тонирующих средств. Лучше отдать предпочтение легким текстурам для эффекта натурального выравнивания кожи. Пудры с эффектом свечения и светоотражения также приветствуется, ведь они сделают вашу кожу идеальной, не перегрузив ее.
Для губ стоит подбирать блески с эффектом "diamond", желательно розовых и персиковых оттенков. Или просто воспользоваться гигиенической помадой. Что касается румян, то лучше остановиться на кремовых текстурах, так как именно они смотрятся наиболее естественно.
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