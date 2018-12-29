Что и как пить в новогоднюю ночь

Испортить себе новогоднюю ночь и ощутить все "прелести" похмелья на утро? Да, легко! Стоит просто позволить себе чуть-чуть лишнего. При неправильном употреблении алкоголя ваш вечер закончится неприятными симптомами: головокружением (до боли знакомые "вертолетики"), тошнотой и глубоким раскаянием.

Эксперты рассказали "Дни.ру", что и как нужно пить в новогоднюю ночь, чтобы следующее утро запомнилось не только объятиями с фаянсовым другом.

По словам преподавателя Школы сомелье WineState Владимира Косенко, очень важно правильно определить задачу: вы хотите повеселиться или поддаться всеобщему алкогольному буйству? Нужно принять это решение на берегу и от него отталкиваться дальше. Помните, история с тем, чтобы дополнительно съесть/кусочек масло или сала, – не работает. Это "трюки", которые способны приглушить вашу бдительность. Чудес не бывает, а набранный объем алкоголя гарантированно даст о себе знать. Если вы все-таки пошли вразнос и уже не чувствуете меры, честно признайтесь себе в этом и не пытайтесь увильнуть.

"Для здорового человека допустимый уровень употребления алкоголя – это пол-литровая бутылка пива, 50 мл виски или бокал вина (150 мл) в день. Но полностью здоровых людей не бывает, поэтому один человек будет прекрасно себя чувствовать, выпив на вечеринке бутылку вина, а другой – мучиться от похмелья, едва пригубив из бокала. Главный совет, который я могу дать: прислушивайтесь к своему организму. Учитывайте, что при наличии заболеваний, во время приема лекарств или при высоком уровне стресса, ваше тело может реагировать на алкоголь по-разному", – предупреждает Косенко.

Также зарубите себе на носу: не стоит пить на голодный желудок. Если вы не успели поужинать, а вечеринка начинается с игристого, обязательно берите стартеры, которые к нему подают, а после не отказывайтесь от горячего. Так вы не только избежите быстрого опьянения, но и гораздо лучше встретите утро первого января.

Сомелье проекта L-Wine Алексей Митрофанов предупреждает: не пытайтесь перепробовать все напитки, которые предлагают на вечеринке. Если вы не планируете дегустировать их как сомелье, сплевывая жидкость, лучше остановиться на трех-четырех. Этого вполне хватит, чтобы поддержать компанию, но не перебрать.

"Хочу развеять главный миф всех вечеринок: мешать напитки и понижать градус на самом деле можно, но только если они относятся к одной сырьевой группе. Без последствий вы можете смешать вина (между собой или с игристым), солодовые напитки дополнять друг другом, – говорит эксперт. – К примеру, шампанское или коктейль в виде аперитива, пара бокалов вина, ликер или бренди в качестве дижестива – безопасный алкогольный рацион. Если вы не будете запивать шампанское бренди и добавлять коньяк в бокал с шардоне, никакого вреда от смешивания напитков не будет".

Полюбите негазированную воду как самого себя. Это поможет контролировать количество выпитого алкоголя, и вы избежите головной боли на утро. Также старайтесь делать перерывы между приемами алкоголя: отправляйтесь на танцпол, выйдите освежиться на улицу, организуйте небольшую прогулку для всей компании. Движение – это жизнь и лучшая профилактика утреннего похмелья.

Если вы намерены пить крепкие классические коктейли вроде "Негрони" или "Манхэттена", бартендер проекта L-Wine Роман Табаков рекомендует пить не более трех за вечер. Тоже самое касается кисло-сладких коктейлей типа сауэр или гимлет, которые сейчас очень популярны в московских барах. Крепость в них сглаживается соком цитрусовых, поэтому вам может показаться, что они легкие, но не стоит обманываться.

При этом вы легко можете позволить себе пять-семь легких коктейлей в стиле итальянского аперитива на основе игристого или вермута. Например, "Апероль Спритц": крепость апероля около 11 градусов, просекко – редко больше 11-12, кроме того они разбавлены льдом и содовой, поэтому в итоге крепость коктейля получается ниже, чем у пива.

Не забывайте о своих индивидуальных особенностях: кто-то хорошо себя чувствует после десяти коктейлей, а кто-то пьянеет уже после двух и утром страдает от головной боли.

"Развею стереотип, что после коктейлей обязательно болит голова. Это не так. Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Как правило, страдаете вы от головной боли по трем причинам:

Сочетание крепкого алкоголя и сахара. Спирт образует устойчивую связь с сахаром, из-за чего быстро усваивается организмом. Чтобы снизить риски, рекомендуется пить коктейли, где вместо сахара используют фруктозу.

Сочетание крепкого алкоголя и газированных напитков (содовая, игристое вино, лимонад). Главный и единственный совет в таком случае: перестаньте пить виски/ром с колой! Существует множество коктейлей без сладких газировок.

Некачественный алкоголь. В барах Москвы и других крупных городов редко можно встретить контрафактный алкоголь, но такой вариант возможен. Если в заведении, где вы отмечаете праздник, цены подозрительно низкие – стоит задуматься. В таком случае лучше заказывать алкоголь в закрытых бутылках – вино или пиво.

Прислушивайтесь к советам экспертов и знайте меру. Не следует пить больше одного напитка в час, так вы сможете избежать накопления слишком большого количества алкоголя в организме. Будьте благоразумны.