Традиции Нового года

"Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция...", – эти строки из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" знает каждый житель нашей страны. "Дни.ру" собрали самые главные новогодние обычаи россиян, без которых трудно представить себе главный праздник.

Почему в России Новый год отмечают с 31 на 1 января? Эту традицию ввел царь Петр I. Это он приказал перенести праздник и календарное начало года с 1 сентября на 1 января, чтобы все было как на Западе. В 1897-м году начало нового года официально объявили праздником, а первый день официально стал выходным.

В 2004-м году выходными в нашей стране были объявлены дни по 5 января. А теперь мы и вовсе отдыхаем целых десять дней. Ведь к каникулярным дням добавляются суббота, воскресенье и Рождество.

Исторически сложилось так, что россияне больше любят и отмечают с размахом именно Новый год, а не Рождество, как на Западе. Причиной тому реформа 1918 года – большевикам была не по вкусу религиозная подоплека праздника. Рождество же стали справлять 7 января, а не 25 декабря, как в католических странах, потому что власти приняли грегорианский календарь, а у церкви остался юлианский.

Богатый стол

Добрая новогодняя традиция в России – встречать его в кругу семьи или друзей. Близкие собираются вместе вечером 31-го декабря, чтобы проводить Старый год и встретить Новый. Обязательно это принято делать за обильно накрытым столом со всевозможными яствами.

Традиционные для новогоднего стола блюда – салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой". Нельзя себе представить новогодний стол и без мандаринов. Популярными эти блюда стали еще в советское время. Часто на новогоднем столе можно встретить такого "гостя", как холодец или заливное.

Главным напитком Нового года является шампанское. Традиция пить в этот праздник появилась в 1960-х годах – власти решили обеспечить каждую советскую семью минимум одной бутылкой Советского же шампанского. Бокал шампанского обязательно выпивают с боем курантов, перед этим загадав заветное желание. Новогодняя елка

Традиция украшать какое-либо дерево к особому дню пришла из глубины веков. А украшать на Новый Год или Рождество именно ель – это уже христианская традиция.

Елочка, гори!

Обычай наряжать елку пришел к нам из католичества. Сначала на елочку вешали плоды, затем добавили свечи. А на смену им пришли стеклянные игрушки и гирлянды.

Подарки в Новый год – еще одна важнейшая традиция. Их закупают или делают своими руками заранее, красиво упаковывают и адресуют самым любимым, друзьям и коллегам.

Дед Мороз и Снегурочка

Главный персонаж Нового Года – это, конечно же, Дед Мороз. Добрый волшебник ездит на тройке лошадей, а помогает ему внучка Снегурочка.

Изначально Дед Мороз бы могучим языческим богом и олицетворением русских морозов, а также защищал от недругов – если на Русь нападали, то насылал страшные холода. Под влиянием христианства Деда "перевели" просто в злого духа. "Вернули" его в качестве символа праздника большевики. С 1930-х годов в СССР представить Новый Год без Дедушки Мороза уже нельзя.

Снегурочка сопровождает Деда Мороза с 1937-го года. Истоки ее образа также лежат в языческой мифологии. Примечательно, что Снежная Девушка есть только в нашей стране.