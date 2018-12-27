Новогодний фитнес

Зимние каникулы – не повод забыть о спорте и здоровом образе жизни до середины января. Предлагаю вам насколько "новогодних" советов по тренировкам и питанию.

Регулярно посещать тренажерный зал не очень просто и в обычные дни, совмещая спорт с работой, учебой и семейными заботами. Что уж говорить о предпраздничной суматохе или длинных выходных. Выход один: тренироваться дома утром, еще до завтрака. Поставьте будильник на 20 минут пораньше и попробуйте следующий комплекс упражнений:

Подъем ног, лежа на полу (если тяжело поднимать прямые ноги, то сгибайте их в коленях)

Отжимания от пола, руки расставлены широко – для мужчин, или отжимания в упоре от стены – для женщин.

Подъемы рук с легкими гантелями (или книгами одного веса) через стороны вверх.

Приседания, с гантелями (или книгами) в руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Nevsky (@realalexnevsky) 9 Дек 2018 в 10:18 PST

В каждом упражнении выполняйте четыре подхода по 10-12 повторений. В начале тренировки необходима разминка. Достаточно несколько минут движений простейшей утренней зарядки – плавных вращений туловищем, руками, бедрами. Этот комплекс можно выполнять ежедневно или минимум пять раз в неделю, он поможет оставаться в форме и укрепить мышцы брюшного пресса, рук, ног и плечевого пояса.

Что касается питания, то понимая, что вам предстоит несколько обильных праздничных ужинов, старайтесь есть меньше утром и днем. Также, не отказываясь от мучного и сладкого, старайтесь не слишком передать эти вкусные, но не очень полезные яства. И последнее: если все-таки перебрали с угощениями в праздничные дни – старайтесь ежедневно гулять пешком (минут 25-30), чтобы сжигать лишние калории. Я, к примеру, поступаю именно так и очень люблю гулять в горах Калифорнии!