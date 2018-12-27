Новогодний фитнес

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Александр Невский. Фото: пресс-служба
Александр Невский

Александр Невский блогер

 Актер, культурист, режиссер, кинопродюсер, автор книги "Бодибилдинг и другие секреты успеха".
Зимние каникулы – не повод забыть о спорте и здоровом образе жизни до середины января. Предлагаю вам насколько "новогодних" советов по тренировкам и питанию.
прочитано 267 раз

Регулярно посещать тренажерный зал не очень просто и в обычные дни, совмещая спорт с работой, учебой и семейными заботами. Что уж говорить о предпраздничной суматохе или длинных выходных. Выход один: тренироваться дома утром, еще до завтрака. Поставьте будильник на 20 минут пораньше и попробуйте следующий комплекс упражнений:

  • Подъем ног, лежа на полу (если тяжело поднимать прямые ноги, то сгибайте их в коленях)
  • Отжимания от пола, руки расставлены широко – для мужчин, или отжимания в упоре от стены – для женщин.
  • Подъемы рук с легкими гантелями (или книгами одного веса) через стороны вверх.
  • Приседания, с гантелями (или книгами) в руках.

В каждом упражнении выполняйте четыре подхода по 10-12 повторений. В начале тренировки необходима разминка. Достаточно несколько минут движений простейшей утренней зарядки – плавных вращений туловищем, руками, бедрами. Этот комплекс можно выполнять ежедневно или минимум пять раз в неделю, он поможет оставаться в форме и укрепить мышцы брюшного пресса, рук, ног и плечевого пояса.

Что касается питания, то понимая, что вам предстоит несколько обильных праздничных ужинов, старайтесь есть меньше утром и днем. Также, не отказываясь от мучного и сладкого, старайтесь не слишком передать эти вкусные, но не очень полезные яства. И последнее: если все-таки перебрали с угощениями в праздничные дни – старайтесь ежедневно гулять пешком (минут 25-30), чтобы сжигать лишние калории. Я, к примеру, поступаю именно так и очень люблю гулять в горах Калифорнии!

27 декабря 2018, 15:40

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