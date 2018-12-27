Новогодний фитнес
Регулярно посещать тренажерный зал не очень просто и в обычные дни, совмещая спорт с работой, учебой и семейными заботами. Что уж говорить о предпраздничной суматохе или длинных выходных. Выход один: тренироваться дома утром, еще до завтрака. Поставьте будильник на 20 минут пораньше и попробуйте следующий комплекс упражнений:
В каждом упражнении выполняйте четыре подхода по 10-12 повторений. В начале тренировки необходима разминка. Достаточно несколько минут движений простейшей утренней зарядки – плавных вращений туловищем, руками, бедрами. Этот комплекс можно выполнять ежедневно или минимум пять раз в неделю, он поможет оставаться в форме и укрепить мышцы брюшного пресса, рук, ног и плечевого пояса.
Что касается питания, то понимая, что вам предстоит несколько обильных праздничных ужинов, старайтесь есть меньше утром и днем. Также, не отказываясь от мучного и сладкого, старайтесь не слишком передать эти вкусные, но не очень полезные яства. И последнее: если все-таки перебрали с угощениями в праздничные дни – старайтесь ежедневно гулять пешком (минут 25-30), чтобы сжигать лишние калории. Я, к примеру, поступаю именно так и очень люблю гулять в горах Калифорнии!
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