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Lifestyle

"Это как наркотик": людей убивает погоня за удовольствиями

Фото: www.globallookpress.com
О дофамине сегодня говорят много и с удовольствием. И это закономерно, все-таки дофамин – это нейромедиатор, который отвечает за процесс получения удовольствия. Это важна часть "системы вознаграждения", без которого наш мозг откажется учиться, решать сложные задачи, одним словом – служить верой и правдой. Дофамин необходим, и он вырабатывается, когда человек получает положительный, а точнее сказать – приятный опыт, например, ест что-то вкусное, общается с интересным человеком, занимается сексом… Казалось бы, отличный механизм! Но есть одна проблема…
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Она заключается в том, что в какой-то момент все современное общество стало дофаминэргическим. Как и вся Западная культура. Что это значит? Быстроменяющиеся условия окружающей среды, бездонные информационные потоки, непомерные требования к знаниям, которые быстро устаревают – все это требует задействовать дополнительные ресурсы организма. Человека, помимо его воли, пытаются втянуть в "дофаминовую петлю". Даже по природе своей "рожденных ползать" толкают к краю пропасти – или взлетай, или камнем вниз – выбор, увы, небольшой…  

Бегом за кайфом 

Во главе регуляции всех процессов в нашем организме стоит генетика и эпигенетика. Это то, что нам досталось от родителей, наших предков. Дофамин является и гормоном и нейромедиатором одновременно, он синтезируется и в голове, и в железах внутренней секреции, и во внутренних органах, например, в клетках селезенки, почках, костного мозга. А еще он предшественник гормона стресса адреналина, который выбрасываются надпочечниками...

В организме вырабатывается множество различных нейромедиаторов и  каждый из них связан с определенными функциями. Дофамин отвечает за движение к цели, с ним же, вернее, с нарушением его выработки, связаны болезнь Паркинсона, другие психиатрические и неврологические нарушения. То есть, это один из мощнейших стимулирующих нейромедиаторов, который мобилизуют организм к выживанию в целом. А еще, как и серотонин, его называют нейромедиатором удовольствия. Выброс дофамина дает ощущение радости, кайфа, драйва, ожидания чего-то позитивного, что можно назвать и счастьем.

Фото: www.globallookpress.com

У "дофаминовых" людей, то есть тех, у кого он вырабатывается с избытком, "зашкаливает", есть общие психологические особенности. Не заметить таких людей нельзя.

"На врачебном приеме я вижу их с порога, – рассказывает системный медицинский диагност, врач-невролог, рефлексотерапевт, эксперт по китайской медицине Игорь Роганин. – Даже в кабинете врача они как будто куда-то бегут, решают множество задач, да и слышат чаще всего – только себя. Прислушиваться они могут только к тем, кто их "переплюнул" по уровню благосостояния, положению в обществе. Самое важное для "дофаминзависимых" – это спринтерский подъем по карьерной лестнице, получение материальных благ. Ничто не может им принести большее удовольствие".  

Без дофамина – в лузеры

Со временем потребность в удовольствиях растет, а вместе с ней и выброс дофамина. Но ведь его "запас" не безграничен. И человек в процессе эволюции не нарастил его "на будущее". Нейронов в человеческом мозге насчитывается примерно 80-90 миллиардов, а рецепторов к дофамину второго типа всего около 400 тысяч. То есть, резерв чувствительности к дофамину ограничен. И когда дофамин раз от раза интенсивно поднимается, "зашкаливает", то рецепторы начинают повреждаться. Снижается и их количество, и качество. У человека падает восприимчивость к дофамину. От былого жизнелюбия ничего не остается, ему кажется, что "краски стерты, лица тусклы", никто и ничто не может его обрадовать. Эмоции выхолащиваются, желания умирают.

Дофаминовые люди чаще всего уже в "середине пути" выглядят социопатами. Многие из них добиваются невероятных по значимости и масштабам достижений. Ученые, занимающиеся проблемой дофамина, к этому типу людей относят Александра Македонского, Исаака Ньютона, Эйнштейна, Колумба, Наполеона… Но параноиков и людей с биполярным расстройством среди них все же больше, чем людей, вошедших в историю. Страшно то, что общество требует все большей и большей выработки дофамина, все большей отдачи в погоне за призрачным счастьем и потребительской мечтой. Если кто-то по природе своей не может участвовать в этой гонке, например, те же меланхолики и флегматики, общество записывает их в "лузеры".

Дофаминовые петли для детей

"Поломка" дофаминэргического  звена  происходит по сходной схеме, что и при употреблении реальных наркотиков – кокаина, амфетамина, так как они активируют дофаминергическую систему мозга. Когда человек получает "дозу" дофамина, он испытывают ощущение, сродни наркотическому. Нужны новые "дозы" дофамина? Игромания, наркомания, алкоголизм , пищеголизм – это все "проторенные" дороги к заветному дофамину и самый легкий способ его получить. Кстати, трудоголизм – из той же серии.

"Я часто вижу на приеме "трудоголиков", – говорит Роганин. – Они даже не отдают себе отчета, зачем им столько работать? Начинаем искать ответ и выясняется, что у них непреодолимая необходимость постоянно быть в гуще событий, держать руку на пульсе и так далее, то есть, иметь возможность получить дофамин. Поэтому и сейчас, когда многие работают "на дядю", то есть, на частное лицо, а не на себя, все равно не могут отказаться от работы допоздна, по выходным, в свой отпуск… Потому что это возможность получить свой "кайф".

Фото: www.globallookpress.com

Кстати, дофаминовые ловушки существовали и в советское время. Только они выглядели несколько иначе. Например, в виде доски почета. Повесят твою фотографию, и вот уже порция дофамина обеспечена! Сейчас же в дофаминовую петлю затягивают даже детей. Те же шоколадные яйца с сюрпризом внутри – это не что иное, как мини-доза дофамина. И такие петли – на каждом шагу, для каждого возраста, для каждого "сословия"… Этот сложнейший процесс, затрагивающий физиологический, эмоциональный, биохимический уровни, мощно стимулируется самим обществом. Ему нужны зависимые от дофамина люди. Нужно  общество  тотального потребления, то есть  "шопоголизма".

Зачем обществу дофамин?

Дофаминовые люди – это акцентуированные личности, которые невзирая ни на что идут к цели. Они работают днем и ночью, экономя время на сне. Ведь ночной сон замедляет их движение к достижению. Это такие супер-увлеченные люди из сферы науки, искусства, политики, которые в итоге действительно чего-то достигают, если грамотно распорядятся своим ресурсом. "Человечество вообще многим обязано дофаминовым людям. В истории развития были так называемые периоды "бутылочного горлышка", когда наши предки оказывались на грани исчезновения. Есть версия, что около 75 тысяч лет назад на Земле оставалось всего лишь около двух тысяч человек, остальные погибли в результате мощнейшего извержения супервулкана Тоба и последовавшим за этим резким похолоданием. Выжили те, кто не побоялся начать поиски новых мест для выживания. Те, кто куда-то шел, имел шанс выжить. И выжил. У меня глубокая убежденность, что это были "дофаминовые" люди", – считает диагност.

Спасайся, кто может

Дофамин – это предшественник гормона стресса адреналина, который мобилизует организм, активизирует его адаптационные ресурсы. И если говорить об условной норме, то и стрессы, и удовольствия, помогают человеку приспособиться к окружающей среде, предлагаемым обстоятельствам и выжить. Проблема начинается там, где норма уступает место патологи, где стресс переходит в ди-стресс. Где идет не просто выброс дофамина, а чрезмерный, патологический выброс.

Фото: www.globallookpress.com

Если уровень развития человека не высок, он "уходит" в алкоголизм, пищеголизм, игроманию, наркоманию. Трудоголики так и будут бежать за морковкой, которую общество повесило перед ними, причем, не просто бежать, а наращивая скорость, чтобы "приблизиться" к награде. Мобилизующая цепочка нейромедиаторов, которая поначалу стимулирует организм, начинает истощать и сжигать его. Падает концентрация рецепторов дофамина, и человек приближается к такому состоянию, которое раньше называлось маниакально-депрессивный синдром, а сейчас – биполярное расстройство.

Когда человек в мании – все у него хорошо, жизнь прекрасна, он всех любит, много работает, спит по четыре часа. Вскоре его ресурсы истощаются и он впадает в глубокую астению и депрессию… Развивается так называемый синдром выгорания. Даже самолет не может лететь в режиме взлета, сгорят двигатели. Человек, который планирует долгую и качественную жизнь, в определенный момент должен провести "ревизию" своих целей и задач, пройти серьезный "техосмотр" и включить энергосберегающий режим "полета".

Если он "прокачан" по проблеме, осознает ее, он и контролировать ее сможет. Как правило, это образованные и культурные люди, которые следят и за своим здоровьем, и за образом мыслей и жизни. Они ищут варианты грамотной гормонзаместитетельной терапии, изучают программы релаксации, пытаются всеми доступными способами компенсировать патологические состояния. Организовывают чек-ап, мониторят определенные показатели, чтобы не допустить запредельной нагрузки с последующим выходом систем адаптации из строя и развития гипертонии, аллергии, атеросклероза, набора веса, нарушения сна и других "болезней цивилизации". То есть, грамотный современный человек всегда найдет варианты оптимизировать свою жизнь с учетом знания того, что он – дофаминзависим.

27 декабря 2018, 12:01

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