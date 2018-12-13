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Lifestyle

Королеву красоты затравили за обсуждение соперниц

Сара Саммерс. Фото: www.globallookpress.com
Пользователи раскритиковали участницу "Мисс Вселенная-2018" от США Сару Саммерс за насмешки над другими конкурсантками. Американка разместила в своем Instagram-аккаунте издевательский ролик. 
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На видеозаписи Саммерс вместе с представительницами Австралии и Колумбии обсуждает то, что некоторые участницы конкурса не говорят по-английски. Через некоторое время видео пропало со страницы Сары, но появилось в другом микроблоге - @diet_prada, посвященном обратной стороне модельного бизнеса.

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"Мисс Камбоджа" совсем не говорит по-английски, а тут ни один человек не говорит на ее языке. Представляете? Ей должно быть одиноко и неловко. Бедная "Камбоджа", — говорит королева красоты на одном из видео. В другом ролике девушки высмеивают "Мисс Вьетнам".

Такой юмор пользователи Сети не оценили. Многие посчитали Сару невоспитанной невеждой, недостойной звания "Мисс Вселенная".

"Именно так выглядит ксенофобия. Даже если она пытается выразить сочувствие, ее снисходительная, нетолерантная интонация говорит об обратном", – цитирует описание к видео к видео на @diet_prada РИА Новости. "Это конкурс красоты или устной речи? Эти трое так меня разочаровали. И впредь: не надо судить о человеке по его красоте", – написал один из пользователей в Twitter.

На Сару после ее выходки началась настоящая травля в Сети. Некоторые фолловеры призвали выгнать Саммерс и других участниц ролика с конкурса "Мисс Вселенная".

Финал "Мисс Вселенная — 2018" пройдет 17 декабря в Бангкоке. Россию в соревновании представляет 18-летняя Юлия Полячихина из Чебоксар.

Автор: Валерия Нарская13 декабря 2018, 21:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто стал победительницей конкурса "Мисс Вселенная"

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