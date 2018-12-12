Лучшие новогодние представления для детей и взрослых

Новый год стремительно приближается. Еще не определились, куда же пойти, чтобы весело и ярко провести время всей семьей? "Дни.ру" представляют подборку самых зрелищных спектаклей для детей и взрослых, которые пройдут в Москве. Научные шоу, фокусы, герои сказок и популярных мультфильмов – представления на Новый год на любой вкус, есть из чего выбрать!

Киноелка на Мосфильме

Когда: 21 декабря – 7 января

Где: "Мосфильм", ул. Мосфильмовская д. 1

Цена: от 1000 до 5000 рублей, подарок от 650 рублей

В рамках празднования 95-летия киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодное новогоднее представление – знаменитая "Киноелка". Для этого новогоднего представления откроет свои двери самый большой в Европе кинопавильон №1 – место, где рождается кино и масштабные телепроекты. Организаторы театрализованного представления говорят, что в юбилейный год смогут удивить своих зрителей, объединив в одном музыкальном спектакле театр, кинематограф и цирковое искусство. В центре сюжета постановки окажется сама российская Фабрика грез.

В кинопавильоне, в котором снимали "Весну", "Войну и мир", шоу "Ледниковый период", "Голубой огонек" и "Субботний вечер", построят территорию сказки, где будет комфортный зрительный зал, рождественская кинодеревня с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, инсталляцией декораций, почта Деда Мороза, кинобуфет, шоу Музея занимательных наук и насыщенная анимационная программа.

Елка будет проходить в формате edutainment – развлечение и обучение. Кроме самого спектакля, изобилующего кино-цитатами и интересными фактами истории российского кинематографа, гости увидят выставку старинных кинокамер и раритетного оружия, оригиналы костюмов гайдаевской троицы, фотовыставку со съемок Мосфильмовских картин, инсталляции по мотивам известных кинофильмов и узнают много нового о мире кино.

Научная елка "WOW!HOW?" в Российской академии наук

Когда: с 22 по 31 декабря и со 2 по 4 января

Где: Большой зал Российской академии наук

Цена: от 650 до 4990 рублей, подарок – 690 рублей

В Большом зале Российской академии наук дети и их родители смогут отправиться в Космос на главной научной елке страны "WOW! HOW?". Гостей ждут интерактивные зоны и мастер-классы в фойе, а также театрализованное научное новогоднее шоу с Дедом Морозом, Снегурочкой, искусственным интеллектом Снего-WIKI, роботом-ученым Вольтом и другими героями.

Команда отправится в космос, чтобы посетить планеты Солнечной системы, а также таинственную планету Деда Мороза. Дети станут полноценными участниками действа благодаря ярким спецэффектам, видеопроекциям современной сценографии и, разумеется, науке. Опыты будут показывать на сцене каждые три минуты. До начала представления на трех этажах Большого зала РАН всех будут ждать интерактивные зоны, где детям покажут эксперименты с физическими законами в условиях космоса, желающие смогут смастерить макет ракетного двигателя, в 3D-очках посмотреть на снимки разных хорошо изученных планет и послушать рассказ о каждой из них. Дети даже смогут сделать свою комету из сухого льда и начертить карту звездного неба.

Кибер-Елка в Музее Восстания Машин

Когда: с 22 декабря по 6 января

Где: Музей восстания машин

Цена: 1500 руб. – детский билет, 1700 руб. – взрослый билет. При покупке онлайн на официальном сайте – скидка 10%.

Кибер-Елка в Музее восстания машин – это продолжение увлекательной семейной саги "Трансформеры. Тайна посоха Деда Мороза". Гостей будут ждать лазерное, дымовое и мыльное шоу, танцы, фокусы с азотом, молнии Теслы, дискотека с Дедом Морозом и различные сюрпризы. У Деда Мороза отнял волшебный посох злой гений Файзер. Нужно срочно держать путь на далекую планету Кибертрон, чтобы вернуть украденное и спасти Новый год. Помогут в этом зрителям два брата ученых – Леонардо и Арчибальд, а также Снегурочка.

Скучать не придется – будет "заморозка времени", кибертронианские танцы вместе с Бамблби, а также бой Оптимуса Прайма с Мегатроном. Это захватывающая кибер-сказка с небанальным и одновременно сказочным сюжетом, с участием всех самых любимых современных персонажей, зрелищными научными опытами и спецэффектами, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым. Кроме новогоднего представления в стоимость билета входит посещение самого Музея Восстания Машин, где расположены 13 тематических залов и более 300 персонажей из самых известных фильмов современности, в том числе новая коллекция экспонатов из Санкт-Петербурга. Также будут проводится мастер-классы и разные интересные активности.

Главный секрет Деда Мороза

Когда: с 22 декабря по 7 января

Где: Крокус Сити Холл

Цена: от 660 рублей, подарок – 850 рублей

На новогоднем шоу "Главный секрет Деда Мороза" зрители отправятся в путешествие по волшебной стране вместе с настоящим Дедом Морозом с русского Севера, профессиональными артистами и любимыми героями телеканала "МУЛЬТ": Смешариком Нюшей, Дракошей Тошей, Лео и Тигом и волшебницами из "Сказочного патруля".

Всего же гостей ожидает 300 артистов на сцене, 80 – в зрительном зале, 500 специально сшитых костюмов и интерактивные игры со зрительным залом. Режиссер – Владислав Дружинин. Приятным сюрпризом станет персональное 11-минутное видеопоздравление от Деда Мороза, где он обратится к малышу по имени, его бесплатно получит каждый ребенок. Кроме основного праздника гостей "Крокус Сити Холла" ждет самый большой в Европе парк развлечений, где гости смогут покататься на различных аттракционах, увидеть героев любимых сказок, посмотреть бесплатное шоу "Наука волшебства" и посетить робовыставку "Мир будущего 2.0".

Фиксики на льду. Большая игра

Когда: 2 января

Где: ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" им. Льва Яшина

Цена: от 500 до 5000 рублей



Ледовое шоу для всей семьи "Фиксики на льду. Большая игра" – представление, где юные зрители и их родители станут зрителями и участниками захватывающей хоккейной схватки роботов и фиксиков. Известные персонажи впервые встанут на коньки и создадут спортивную команду. Постановку отличают масштабные видео-инсталляции, красочные спецэффекты и светящиеся костюмы.

По сюжету Дим Димыч увлекся хоккеем и вместе с фиксиками он попадает в Ледовый дворец. Но там никто не тренируется, спортсмены растеряли командный дух и желание стать чемпионами. Вместо них играют роботы, лишенные чувств и эмоций под руководством таинственного тренера. Чтобы доказать, что роботы никогда не сравнятся в ловкости и мастерстве с людьми, назначается хоккейный матч. Герои упорно готовятся к турниру и преодолевают различные трудности, а помогают им в этом Варя и Ирина Слуцкие.

Новогоднее путешествие в страну сказок А.С. Пушкина

Когда: со 2 по 8 января

Где: Московский Международный Дом Музыки

Цена: от 600 рублей, подарок – 650 рублей

"Новогоднее путешествие в страну сказок А.С. Пушкина" – это красивый и интересный музыкальный спектакль, в котором найдется место и глубокому смыслу, и волшебству, а также красивой музыке и персонажам любимых сказок. Здесь сплетутся воедино "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о попе и его работнике Балде" и "Сказка о Золотом петушке".

Зрители окунутся в мир с волшебными героями, музыкальными и вокальными номерами. Разумеется, не обойдется и без Дедушки Мороза. За час до начала представления в фойе Светлановского зала пройдет насыщенная анимационная программа с артистами и различными активностями.

"Тайна Трех Планет" Братьев Сафроновых

Когда: с 28 декабря по 8 января

Где: Москва-Сити, ЦВК "Экспоцентр"

Цена: от 1500 рублей, подарок – 810 рублей

В новом шоу Братьев Сафроновых в космическом антураже зрителей ждут волшебные иллюзии вселенского масштаба. Публику порадуют фантастические животные, гигантские роботы, невероятные исчезновения и перемещения. Захватывающий сюжет переплетется с технологичными чудесами. Легендарное трио иллюзионистов отправится к таинственным внеземным цивилизациям, а взрослые вместе с детьми станут командой отважных космических путешественников.

Исполнение шоу на самом высшем уровне. В постановке задействованы огромные проекционные LED-экраны, профессиональный свет и звук, а также передовые достижения робототехники и аниматроники, который перенесут гостей в иную реальность. Как говорят создатели, каждый номер – уникален, каждый трюк – необъясним.

Морозко

Когда:с 22 декабря по 4 января

Где: УСК "ЦСКА"

Цена: от 600 рублей, подарок – 600 рублей

"Морозко" – это яркое цирковое шоу для детей и взрослых, с отличным юмором, музыкой и светом и самыми настоящими чудесами. На водной площадке будут выступать чемпионки по синхронному плаванию, а на высоте более 20-ти метров воздушные гимнасты покажут опасные трюки. Профессиональные актеры превратятся в трогательные образы сказочных героев, а жонглеры, акробаты и эквилибристы поразят своей безупречной техникой. Не обойдется и без дрессированных животных. Медведь Тима будет играть на трубе, собаки-наездники оседлают пони, домашние животные и птицы, а также дикие волки, ягуар и пума исполнят зрелищные номера.

Сказочное представление будет происходить одновременно на воде, в манеже и воздухе. Спецэффекты сделают спектакль красочным, динамичным и запоминающимся. Специально для шоу сшито более 150 дизайнерских костюмов, написана авторская музыка, придуманы сложные декорации. Дополнит атмосферу профессиональный шоу балет, сопровождающий цирковые номера.

Три Богатыря и сказочное Новогодье

Когда: с 27 по 30 декабря

Где: СК "Олимпийский"

Цена: от 650 до 3800 рублей

"Три Богатыря и сказочное Новогодье" – уникальное трехмерное шоу по мотивам популярной серии мультфильмов "Три Богатыря". Зрителей ждут искрометный Конь Юлий, эксцентричный Князь и, конечно же, сами богатыри – Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец. Герои устроят масштабное шоу с оригинальным сюжетом, цирковыми трюками, захватывающей хореографией. Яркие эмоции и вера в новогоднее чудо гарантированы.

Важная часть представления - песни, записанные специально для шоу звездами российской эстрады. Прозвучит дуэт Николая Баскова и Анастасии Спиридоновой "Хочется Любви", где они "примерили" на себя роли Князя и Бабы Яги; перевоплотившийся в богатыря Денис Клявер исполнит известную по мультфильму песню "Занесло", а финальную "Новогоднюю Сказку" спели звезды телешоу "Голос". За создание нужного антуража отвечают динамические декорации, уникальная световая проекция и профессиональные артисты.

Ледовое шоу "Щелкунчик на бис"

Когда: 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года

Где: ЦСКА арена

Цена: от 1000 рублей

Москвичи и гости столицы смогут посмотреть шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик и мышиный король на бис". Роль Мышиного короля в новом шоу исполнит Алексей Ягудин. Максим Маринин предстанет в образе Щелкунчика, а Татьяна Тотьмянина – в образе девочки Маши. Также в проекте задействованы многие другие звезды российского спорта и кино. Постановка пройдет в одном из самых крупных ледовых дворцов Москвы. Сам Илья Авербух уже заявил, что новое шоу в его карьере является одним из самых дорогостоящих и зрелищных: "Наша цель – сделать "Щелкунчик" "хитом" Нового года. Уверен, что у нас все получится. Я наконец-то осознал, каким я хочу увидеть это шоу. Идею поставить "Щелкунчика" я вынашивал долгое время. Сложно было найти подходящий момент для реализации проекта".

Китайское балетно-акробатическое шоу "Щелкунчик"

Когда: с 21 декабря по 7 января

Где: Конгресс-центр РЭУ им. Плеханова

Цена: от 800 до 5300 рублей

Это уникальное новогоднее представление, которое, безусловно, поразит зрителей. В этой необычной постановке соединяются воедино цирковые номера, балетная хореография, акробатические трюки и сцены с приемами настоящего мастерского кунг-фу. Китайские артисты продемонстрируют свои навыки на фоне красочных декораций общим весом 10 тонн. Также в этом шоу добавляют зрелищности световые и аудиоэффекты, а также огромный светодиодный экран. В постановке задействованы сорок пять акробатов, которые буквально укротят гравитацию и другие физические законы. Более того, в шоу будет показывать свои чудеса искусный китайский иллюзионист.

Новогодние приключения Буратино

Когда: со 2 по 8 января

Где: Московский Международный Дом Музыки

Цена: от 600 рублей, подарок – 650 рублей

"Новогодние приключения Буратино" – это захватывающая история о дружбе, любопытстве и приключениях, где любимые герои создают теплую атмосферу, общаются с залом, исполняют хореографические, акробатические и юмористические номера. Это познавательный рассказ, призванный научить юных зрителей отношениям с друзьями, пониманию и взаимовыручке.

Текст мюзикла-сказки написал знаменитый детский поэт Юрий Энтин, музыку – несравненный композитор Алексей Рыбников, автор многих детских киномюзиклов. Режиссер – Алексей Рыхлов, известный своими работами в музыкальном театре, кинематографе и жанре арт-инсталляций . Постановка изобилует неожиданными сюжетными поворотами, будет и чудесная праздничная елка, и Дед Мороз, и самое настоящее новогоднее чудо. За час до начала шоу в фойе Театрального зала детей ждет развлекательная программа с участием профессиональных артистов, костюмированное представление с хороводами, конкурсами, песнями и танцами вокруг новогодней елки.

Пираты и Корабль-призрак

Когда: с 21 декабря по 13 января

Где: СК "Олимпийский"

Цена: от 480 рублей, подарок – 650 рублей

"Пираты и Корабль-призрак" – это грандиозное новогоднее шоу на воде, объединяющее в себе самые разнообразные жанры: цирковое представление, водное шоу, мюзикл, каскадерские трюки, акробатические номера, шоу-балет, артистическое плавание и прыжки в воду. Постановка будет интересна не только детям, но и родителям.

Будут показаны захватывающие номера титулованных синхронисток, гимнастов, прыгунов, трюки спортсменов-флайбордистов. В качестве спецэффектов и декораций будут извержения вулканов, огненные пещеры, фонтанирующий корабль, фонтан-вулкан и многое другое. Главный вопрос и тайна постановки – что же это за Корабль-призрак, и какое отношение он имеет к Деду Морозу и Снегурочке. Придя на шоу, вы сможете получить ответ.

Дети в интернете

Когда: с 24 декабря по 7 января

Где: Концертный зал на Новом Арбате

Цена: от 900 до 2 500 рублей, подарки – 400 и 650 рублей

Новогоднее представление "Дети в интернете" – это яркое сказочное путешествие в виртуальный мир, где соберуются на одной сцене Дед Мороз, трансформеры, герои "Формулы-13" и детишки. Вместе они превратят любимый зимний праздник в весело, запоминающиеся и интересное новогоднее приключение для всей семьи.

В числе авторов этого новогоднего шоу числятся такие мастера, как Максим Дунаевский, Эдуард Успенский и Андрей Усачев. В постановке новогоднего шоу задействованы 50 актеров и более сотни костюмов. Перед началом представления для детей будет проводится интерактивная программа с шоу мыльных пузырей, почтой Деда Мороза и другими интересностями.

Чудеса и куралесы



Когда: 23, 29, 30 и 31 декабря, с 3 по 8 января

Где: Московский театр мюзикла

Цена: от 500 до 4500 рублей

В спектакле Московского театра мюзикла "Чудеса и куралесы" повстречаются герои сразу двух знаменитых книг Льюиса Кэрролла о приключениях Алисы – из Страны чудес и Зазеркалья. Все это обернется фантастическим действом. Сестры Красная и Белая королевы идут войной друг на друга, а Алисе нужно спасти от казни Шляпника и остановить конфликт, грозящий разрушением всей Стране чудес. Зрители также познакомятся с Чеширским котом и Мартовским зайцем, Голубой гусеницей и Белым кроликом, Труляля и Траляля, а также разоблачат нового коварство героя-антагониста. Нужную атмосферу новогоднего представления создаст музыка Владимира Баскина в исполнении большого оркестра театра и лучшие голоса российских артистов мюзиклов, а также фантастические костюмы Виктории Севрюковой и световые эффекты от Ивана Виноградова. Зрелищную сценографию для спектакля создал театральный художник с мировым именем Оливье Ландревиль из Канады. Получилась запоминающаяся история о том, что чудо всегда рядом – надо лишь протянуть к нему руку.