"Мосфильм" приготовил незабываемый новогодний подарок детям

Главная киностудия страны "Мосфильм" готовится встретить свой 95-й день рождения. К юбилейной дате юных москвичей и гостей столицы подготовлен приятный сюрприз. В самом большом кинопавильоне Европы состоится премьера седьмого сезона новогоднего театрализованного представления "Киноелка на Мосфильме". Организаторы собираются удивить своих зрителей. Чем именно, Дни.ру рассказала продюсер проекта Татьяна Гаврилова.

Татьяна, расскажите об особенностях работы над детскими мероприятиями.

Дети – самые требовательные зрители, тонко чувствующие даже намек на неорганичность актеров…. Поэтому при подготовке нашего спектакля мы так тщательно отбираем артистов. Кастинги проводятся в несколько этапов. Мы смотрим все – актерские данные, вокал, насколько хорошо артист владеет своим телом, ведь хореография и музыкальные номера – важная составляющая шоу. И, конечно, обращаем внимание на опыт работы в детских проектах. Кроме того, нас консультирует два детских психолога, которые не только дают свои рекомендации, касающиеся сценария, но и в комплексе ведут весь проект.

Важно не испугать детей. Например, они часто боятся ростовых кукол. Но у артиста, помимо костюма, есть целая палитра, позволяющая наладить контакт с ребенком, почувствовать возможный момент испуга и не допустить его. Кстати, костюмы – это предмет нашей особенной гордости. Художник по костюмам у нас легендарный – Наталья Монева, в резюме которой кинокартины “Любовь и голуби”, “Формула любви”, “Убить дракона”, “Конец великолепной эпохи”…. Впрочем, вся наша профессиональная команда – настоящая мечта. И два “Золотых орла”, “Ника”, “Танцующие Эвридики”, шесть премий ILDA в области лазерной анимации – ведущие профессиональные награды в области кинематографа и индустрии развлечений тому подтверждение.

Как найти подход к такой большой детской аудитории?

Рецепт простой – быть честным и заразительным. А еще настоящим. Многие дети говорят, что на Киноелке все по-настоящему! Почему? Потому, что законов драматургии никто не отменял. И со времен древних греков ничего не изменилось – завязка, кульминация, финал… Кроме того, важно соблюсти порог детского внимания. Для каждого возраста он свой. Для тех, на кого ориентируемся мы – 50 минут. Но есть еще и стереотип ожидания мамы, которые, в большинстве своем, считают, что детский спектакль должен длиться не меньше часа. В этой связи рождается компромиссное решение, подразумевающее длительность спектакля в районе 60 минут. Вот такой сложный пазл. В остальном – у каждой творческой группы свои секреты. В любом случае то, насколько спектакль или шоу интересно публике, становится ясно на премьере. Детская аудитория либо включается в предложенный формат, либо нет. Что же касается выразительных средств, то их в нашем арсенале предостаточно. Технологии семимильными шагами движутся вперед, только успевай. Поэтому организаторы детских шоу, регулярно летают на международные выставки, связанные со сценическими технологиями, активно смотрим на зарубежный опыт коллег на Бродвее.

Из личного опыта могу сказать, что очень важно создавать динамичные шоу, юному зрителю нельзя давать отдыхать .. Публика должна выходить из зала с ощущением того, что прошел не час, а всего несколько минут… Что спектакль пролетел на одном дыхании. Современные дети очень быстро мыслят, им нужно соответствовать.

Какой посыл должен быть в современных детских шоу?

Сказка ложь, да в ней намек… Более точной формулировки я не найду. Поэтому тема противостояния добра и зла – главная для меня в детской зрелищной индустрии. И для моих коллег тоже, я надеюсь.

В этом году большинство новогодних представлений, а их в Москве более 600, обратились к старым добрым сказкам. Или сделали героями совершенно новых историй легко узнаваемых героев. Стало меньше синтетических персонажей, пришедших из западной культуры. Почти у всех Дед Мороз, а не Санта Клаус. Родная культура требует уважения. Обращение к корням – это здорово. Вообще, странно, что совсем недавно было иначе.

Каждый ребенок должен что-то новое узнавать, выходить качественно другим с любого спектакля. Иначе театрализованные представления будут носить исключительно развлекательную составляющую, что не правильно, на мой взгляд.

Как менялись сценарии мосфильмовских?

Мы готовим седьмой сезон, и каждый раз это кардинально новое шоу. Мы ежегодно пишем не только новый сценарий, но и жанр меняем, и даже место проведения – “Киноелка” проходила и в шестом павильоне, и восьмом, и в третьем… В этом году мы снова в первом – легендарном. Здесь снимали “Весну”, “Войну и мир”, здесь проводится церемония вручения премии “Золотой орел” и снимаются практически все популярные телешоу.

В этом году в центре сюжета мосфильмовского шоу окажутся елочные игрушки, приглашенные на главную елку года (а именно так решил Дед Мороз, ведь у Мосфильма – юбилей!). По законам жанра в момент, когда они будут готовы к празднику, что-то пойдет не так… И без помощи зрителя героям с возникшими трудностями никак не справиться… Но счастливый финал обязательно наступит, приедут Дед мороз со Снегурочкой, огни на красавице-елке обязательно засияют.

Как вы думаете, что было интересно советским детям, что привлекает сегодняшних детей?

Я выросла в советское время и, если оставить за скобками существование всевозможных гаджетов, то современные дети все те же дети, которым интересны добрые сказки. То есть, с моей точки зрения, с тех далеких времен ничего не изменилось. Конечно, современное шоу должно быть насыщено спецэффектами. В остальном – крепкая драматургия и неравнодушное отношение всей режиссерской группы сделают свое дело – детям понравится. Кстати, не только детям. Наше шоу – для всей семьи. Ребенок не может приходить на наш спектакль один. Поэтому делаем все, чтобы “зацепить” всех зрителей. Наше представление строится по принципу слоеного пирога, где каждому найдется “кусочек” по вкусу.

Сколько всего детей побывало на мосфильмовских елках за все эти годы, кто-нибудь считал?

Конечно, считали. Более 200000 человек.

Кто играет в Киноелках? Есть ли в "резюме" каких-то великих актеров участие в этих новогодних шоу?

В шоу задействованы профессиональные артисты. В нашем спектакле всегда есть звезды. В этом году с нами – Дмитрий Хрусталев, Станислав Дужников, Оксана Федорова. Все они заняты в видеоэпизодах спектакля, которые можно будет увидеть на огромных светодиодных экранах, являющихся частью декорации спектакля. Другими словами, наши звездные артисты исполняют кинороли в шоу, которое в этом году называетс “ЧудесаЙкинО” – чудеса и кино!

Кроме перечисленных артистов за семь сезонов с нами были еще Яна Чурикова и Катерина Шпица. Надеюсь, что к нашей дружной команде в будущем присоединится кто-то еще, не менее талантливый и не менее любимый детской аудиторией.

Какие сюрпризы готовит команда Мосфильма в честь юбилея?

О! Их будет много! Помимо самого шоу, в честь юбилея в этом году можно заказать еще и экскурсию по киностудии, а здесь есть на что посмотреть. И легендарный музей, и натурную площадку, и оригиналы костюмов различных мосфильмовских кинокартин. Впечатлений может хватить на весь год. Приходите! Новый год ближе, чем кажется.