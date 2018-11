Главные события Москвы

О самых интересных событиях Москвы читайте в еженедельном обзоре Дни.ру. Театр, музыкальные концерты, мероприятия и кино – выбор за вами.

16 ноября, пятница

В ЦДКЖ покажут спектакль "Будьте здоровы, месье". Это детективная комедия, которая начинается с того, что умирает известный писатель. Родственники предвкушают раздел огромного состояния. Но тут вдруг отчетливо слышится "Апчхи!" от почившего писателя… Здесь и начинается детективный и мистический сюжет. Зрителей ждет искрометный, легкий юмор и блистательная игра актеров. Главную роль исполняет Леонид Якубович.

В Театре имени Наталии Сац покажут балет "Маскарад" по одноименной пьесе Михаила Лермонтова. В постановке Кирилла Симонова артисты танцуют босиком, звучат тексты Михаила Угарова и музыка Арама Хачатуряна. Постановка принадлежит к вечернему, "взрослому" репертуару, в который так же входят возобновления других легендарных шедевров. Дирижер – Алевтина Иоффе.

В Мумий Тролль Music Bar даст концерт Алиса Вокс. Гости услышат программу "По любви" с "живым" составом музыкантов. Алиса, со своим фирменным вокалом исполнит как новые песни, так и ставшие известными и полюбившимися хиты. Будет много подвижной, динамичной музыки.

17 ноября, суббота

В Московском международном Доме музыки Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представит концертную программу "ABBA Gold Hits", приуроченную к 45-летию знаменитой группы. Будут исполнены самые известные композиции: "Dancing Queen", "The winner takes it all", "Thank you for the music", "Money, money", "I have a dream", "Voulez Vous", "Super Truper", "Happy New Year", "Mamma Mia" и другие хиты. За вокальные партии будут отвечать солисты из Швеции – Йоханна Бейджом, Дженни Тарнеберг и Александр Страндел. Все поклонники ABBA получат несравненное удовольствие!

В Adrenaline Stadium выступит группа LOUNA. Коллектив представит новый альбом "Полюса", а также исполнит лучшие хиты прошлых лет. Новая пластинка затрагивает темы непонимания, противоречий, столкновения идей, идеологий и поколений – и все это в фирменном драйвовом звучании, прямолинейном и даже в чем-то злом исполнении. Концерт для любителей музыки "потяжелее".

В Большом зале Московской консерватории Государственный камерный оркестр Владимира Спивакова даст концерт "Чайковский-гала", который будет полностью посвящен музыке Петра Ильича Чайковского. Однако организаторы мероприятия предлагает взглянуть на творчество великого русского композитора в неожиданном ракурсе. За пульт в этот вечер встанет дирижер Большого театра России Александр Соловьев.



В СК "Олимпийский" пройдет большой музыкальный марафон "Ээхх, Разгуляй!". Участниками станут известные артисты, которые исполнят всенародно любимые хиты и даже споют необычными дуэтами. На сцену выйдут: Стас Михайлов, Вика Цыганова, Олег Газманов, Александр Маршал, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Александр Малинин, группа "Лесоповал", Денис Майданов и многие другие.

18 ноября, воскресенье

В Малом концертном зале "Зарядье" выступит "Трио имени Рахманинова". Коллектив впервые выступит в недавно открывшемся в центре столицы высокотехнологичном концертном зале с неповторимой акустикой. Будет исполнена уникальная программа из произведений Людвига ван Бетховена. В программе: Трио для фортепиано, скрипки и виолончели соч. 1. №1, 2, 3, Трио ми бемоль мажор, Трио соль мажор, Трио до минор. "Эти трио для скрипки, фортепиано и виолончели сыграли поистине судьбоносную роль в творчестве великого композитора!" – говорит пианист "Трио имени Рахманинова" Виктор Ямпольский.

В Государственном Кремлевском Дворце покажут легендарный балет-сказку для всей семьи "Чиполлино". Основа сказочного действия на сцене – непревзойденная хореография Генриха Майорова, выдающегося отечественного балетмейстера, удостоившегося Государственной премии СССР за постановку этого балета. Благодаря великолепной музыке Карена Хачатуряна, одного из ярких и талантливых представителей великой музыкальной династии композиторов и дирижеров Хачатурянов, основные идеи и сюжет спектакля оживают в воображении. Данная постановка – это истинное проявление настоящих ценностей: командного духа, взаимоотношений близких, взаимовыручки товарищей и друзей, веры в лучшее и борьбы за справедливость.

В Театре на Юго-Западе зрители увидят спектакль "Фотоаппараты". Как научиться видеть красоту в простых вещах, понимать насекомых и суметь за одну ночь прожить целую жизнь? Герои фантасмагории – два зародыша. Они никогда не увидели бы, как удивителен мир, не узнай один из них, что это его последняя ночь. Побег в возможное будущее, беседы о смысле жизни с бабочками и мухами, ощущение полноты жизни и ее красоты, запечатленное на фотокамеру… Только не появившийся на свет может рассмотреть то, что мы обычно проходим мимо.

19 ноября, понедельник

В Отеле Балчуг Кемпински состоится Церемония Награждения Премией Станиславского, приуроченная к 155-летию с его дня рождения. Это общественно-культурный и социальный проект, премия вручается с 1995 года актерам, режиссерам, театральным педагогам и исследователям, а также организаторам театрального дела, композиторам, художникам-сценографам, драматургам за вклад в развитие отечественного и мирового театрального искусства. В этом году Премию вручат сразу за два театральных сезона, лауреатам этого и прошлого года. Среди них – Лия Ахеджакова, Валерий Гергиев, Алла Демидова, Марина Брусникина, Григорий Козлов, Кирилл Крок, Александр Филиппенко, Деклан Доннелан и другие деятели.

20 ноября, вторник

В Vegas City Hall состоится концерт "Музыка из аниме и компьютерных игр". В программу войдут самые популярные композиции из известных аниме и компьютерных игр, написанные японскими композиторами. Виртуальные мелодии прозвучат благодаря большому симфоническому оркестру под управлением японского маэстро Кеничи Симуры (Kenichi Shimura). В Японии такая музыка возведена в ранг высокого искусства: ее пишут выдающиеся композиторы, исполняют лучшие музыканты, записывают с применением передовой техники. За вокал будет отвечать АME (Мария Бабанова).

21 ноября, среда

На ВДНХ стартует "Russian Internet Week – RIW 2018", мероприятие, посвященное интернет-отрасли и связанных отраслей цифровой экономики. Традиционно в RIW примут участие ведущие специалисты и руководители профильных органов госвласти, отвечающих за развитие Цифровой экономики, представители всех без исключения игроков российской ИТ-отрасли и смежных отраслей, пользователи, студенты, СМИ. Всего в мероприятии за три дня его работы примут участие более 25 000 человек.

Театр танца Аллы Духовой TODES покажет шоу "И приснится же такое...". Это яркий, нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и захватывающий танцевальный спектакль, где динамичные, оригинальные, красивые номера и тонкая профессиональная работа артистов балета сочетается с необычными эффектными костюмами, прекрасной музыкой и светом. На сцене будут меняться времена и страны, в загадочном мире сна найдется место и любви, и ревности, и счастью.

22 ноября, четверг

В Галерее современного искусства фарфора ИФЗ откроется персональная выставка "Commedia dell’arte. Импровизации в фарфоре" художника из Санкт-Петербурга Миши Ленна, снискавшего всемирную известность. Его работы находятся в известных галереях США и Европы, представлены в частных и музейных коллекциях по всему миру. В своем творчестве Ленн обращается к элегантности и грации Дега, мозаичности и декоративности Климта, романтичности, мечтательности Ренуара и энергии Тулуз-Лотрека. В этот раз Миша Ленн представит новую авторскую коллекцию, лейтмотивом которой стала Commedia dell’arte – итальянская комедия масок.

Центральный Дом Актера покажет музыкально-драматический спектакль "Бесплодные усилия любви". По сюжету юный король Наварры Фердинанд и два благородных лорда дают обет три года целиком посвятить себя науке и чураться женского общества. Король оглашает указ, наказывающий любого за общение с женщиной. Вскоре после указа с дипломатической миссией к королю приезжает французская принцесса и ее фрейлины.

В театре "Школа современной пьесы" состоится вечер "Глузский и байки", приуроченный к 100-летию со дня рождения выдающегося актера, народного артиста СССР Михаила Глузского. Он был киноактером, но последние годы своей творческой жизни посвятил театру. Он был человеком с неординарным чувством юмора, мастером слова, великолепно читающим стихи, а также рассказчиком остроумных баек. Забавными историями и поделятся со зрителями артисты театра "Школа современной пьесы", а также друзья и гости.

В кино с большой задержкой по сравнению с мировым прокатом выходит австралийский фантастический фильм "Апгрейд". Только после хороших отзывов на картину взглянули и отечественные кинопрокатчики. По сюжету в недалеком будущем технологии стали играть огромную роль в жизни людей. Главный герой Грей не жалует хайтек, предпочитая "оставаться человеком". Однажды в результате бандитского нападения он теряет жену, а сам оказывается парализованным. Единственная надежда вновь начать ходить – секретный инновационный имплант. Но девайс, снабженный, как оказалось, еще и искусственным интеллектом, не только ставит героя на ноги, но и наделяет его буквально сверхчеловеческими способностями. Что ж, теперь можно и поквитаться с убийцами жены. Но в итоге все оказывается не так просто…