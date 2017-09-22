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Lifestyle

Трагедия жизни самой богатой женщины в мире

Лилиан Беттанкур. Фото: GLOBAL LOOK press/Horst Ossinger
Умерла самая богатая и влиятельная женщина в мире. Лилиан Беттанкур, владелица империи L’Oreal, оставила после себя много скандалов и тайн.
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Ее мужа и отца обвиняли в фашизме. Юджин Шеллер, химик и создатель революционной формулы краски для волос, основавший в 1909 году компанию L’Oreal, активно участвовал в деятельности фашистской группировки La Cagoule – секретного комитета революционного действия. Эта ячейка активно развивалась и работала во Франции в 1935-1941 годах.

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Пока отец занимался политикой, юная Лилиан, родившаяся в 1922 году, наклеивала этикетки с логотипом L’Oreal на бутылочки с краской. Девочкой тогда занималась мачеха, бывшая гувернантка отца, на которой тот женился после смерти матери.

В 1950 году Лилиан Шеллер вышла замуж за Андре Беттанкура, который в юности состоял в той же ультраправой группировке, что и ее отец. Это не помешало ее избраннику успешно заниматься политикой и получить орден Почетного легиона за храбрость, проявленную при участии во французском Сопротивлении.

В 1957 году умер Юджин Шеллер, и Лилиан стала главой корпорации L’Oreal. В том же году у нее родилась дочь Франсуаз. Спустя полвека удачных инвестиций и правильных маркетинговых ходов мадам Беттанкур стала главной звездой таблоидов. В 2007 году умер ее муж, и она завела себе фаворита – молодого любовника-фотографа, который пустил по ветру миллионы Лилиан, пишет "Газета.ru".

Об этом сообщила дочка владелицы L’Oreal. Она попросила признать собственную мать недееспособной и отстранить от управления компанией в связи с болезнью Альцгеймера и старческой деменцией. Дочь требовала лишить Лилиан бразд правления компанией три раза. В результате мадам Беттанкур подала на нее в суд, обвинив в психологическом насилии. В декабре 2010 года женщины заключили мировое соглашение.

По новому договору дочка добилась, чтобы друзья ее матери вернули дорогостоящие подарки, которые Лилиан раздавала направо и налево. Среди них – оригинальные полотна Пикассо, Матисса, Мондриана, Делоне и Леже. Франсуаз Беттанкур протолкнула своего мужа на должность главы одной из компаний империи матери.

В октябре 2012 года дочка добилась своего. Мать признали недееспособной и передали ее состояние под управление Франсуаз. Лилиан была взята под опеку одним из своих внуков. Он же занял ее место в руководстве компании. Однако сделки, проводимые от лица Лилиан Беттанкур, продолжаются. Одна из последних таких сделок – продажа владений на Сейшельских островах. Сумму договора оценили в 60 миллионов долларов.

Автор: Михаил Войцеховский22 сентября 2017, 09:56

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