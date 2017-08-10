Похотливые обезьяны испортили туристам путешествие

Бабуины сделали поездку в сафари для семьи путешественников некомфортной. Приматы решили "заняться любовью" прямо на капоте машины, в котором сидели родители с детьми.

Кадры инцидента, опубликованные в YouTube, попали на видео. На ролике можно наблюдать, как между бабуинами вспыхивает страсть. Действия обезьян сопровождаются неистовым хохотом людей.

После полового акта можно услышать, как один из детей называет животных "противными обезьянками". Видео было снято в парке "Ноусли сафари" в английском графстве Мерсисайд.