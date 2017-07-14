Главные события Москвы с 14 по 20 июля 2017 года

Сходить на концерт культовой группы Depeche Mode, увидеть знаменитый классический балет или заняться йогой в городском парке? Жизнь в столице бьет ключом! Dni.Ru рассказывают о самых интересных событиях ближайших семи дней.

14 июля, пятница

В Зеленом театре парка им. Горького выступит Noize MC. Музыкант в свое время сумел завоевать внимание публики, интересно и самобытно скрестив инструментальное рок-звучание с текстовой рэп-эстетикой. Организаторы отмечают, что на грядущем концерте обязательно будут исполнены самые известные хиты прошлых лет, а также свежий материал.





15 июля, суббота

На стадионе "Открытие Арена" даст концерт культовая группа Depeche Mode, которая приедет в столицу с новым альбомом "Spirit". Музыканты уже давно стали легендами, и даже после десятилетий творческого пути они находятся в отличной форме, продолжая радовать своих поклонников. Всем фанатам и просто меломанам быть обязательно. К слову, сообщается, что часть средств от продажи билетов пойдет на благотворительные цели.

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" под открытым небом состоится Ночной классический концерт на траве "Времена Года – Вивальди против Чайковского". Мероприятие пройдет в рамках цикла Classic Open Air Moscow фонда "Опера" Веры Кононовой. В эту ночь в исполнении ведущих музыкантов страны прозвучат легендарные произведения из циклов "Времена года" Антонио Вивальди и Петра Чайковского, а также шедевральная классика Джоаккино Россини, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, и других композиторов. Начало в 20:00.





На сцене театра РАМТ продолжаются "Летние балетные сезоны". В субботу Московский театр классического балета покажет спектакль "Лебединое озеро". Знаменитое произведение П.И.Чайковского – это одна из самых ярких вех в музыкальной культуре, а также символ русского балета, известный во всем мире. "Лебединое озеро" создано в конце XIX века, но и в наши дни имеет невиданную популярность.

В рамках летних "Кремлевских сезонов" в Государственном Кремлевском Дворце покажут спектакль "Баядерка", с яркими декорации и костюмами, выразительными персонажами и захватывающим сюжетом. Это повесть о несчастной любви, которая заставляет героев нарушать обеты и рисковать, следуя велению сердца. Создатели отмечают, что хореограф-постановщик балета Андрис Лиепа преобразил структуру спектакля и придал классическому сюжету новый вид, что сделало постановку уникальной и единственной в своем роде.

В парке "Сокольники" пройдет фестиваль йоги Wanderlust, который в этом году объединит еще и поклонников бега. Участники триатлона преодолеют пятикилометровую дистанцию, а занятия по различным видам йоги и потоковую практику проведёт канадский преподаватель мирового уровня – Лоренс Джей. Инструктор Макс Кириченко пригласит всех на получасовую медитацию. Музыкальное настроение гостей обеспечит диджей List.

В музее современного искусства "Гараж" стартует фестиваль японской культуры J-Fest Summer 2017. Здесь будет работать национальная ярмарка с сувенирами и подарками, а в фуд-корте будет доступно особенное меню. Также ожидается выступление японских барабанщиков и танцы бон-одори для всех желающих. Показательные выступления подготовят мастера боевых искусств, а дети и их родители сумеют научиться новым интересностям на мастер-классах. Вход свободный.





В Зеленом театре парка им. Горького на сцену выйдет легендарная отечественная рок-группа "Алиса". Программа, которая уже успела стать традиционной, называется "Наш-ваш выбор", часть сет-листа выбирают музыканты, а часть – поклонники при помощи голосования в интернете. Поэтому у фанатов есть отличный шанс услышать редкие композиции, которые практически не звучат на концертах.

16 июля, воскресенье

В рамках фестиваля "Классика в Кусково" на сцене Большого Дворца прозвучит эксклюзивная программа "Violoncellissimo". Одна, две и три виолончели в различных сочетаниях исполнят произведения Куперена, Генделя, Боккерини, Шопена, Чайковского. Солисты – Народный артист России М. Уткин (виолончель), О. Бугаев (виолончель), Р. Комачков (виолончель) и Н. Астапенкова (фортепиано).





17 июля, понедельник

В Павильоне №2 на ВДНХ, где расположена интерактивная выставка Робостанция, начнется четвертая смена детского Летнего Роболагеря под названием "Умные гаджеты". Неделя будет посвящена изучению искусственного интеллекта. Если в предыдущие смены маленькие ученые поупражнялись в постройке летательных аппаратов и сборке робота, то теперь им нужно будет создать "умный дом". Юные инженеры не просто весело проведут время, но и окунутся в мир передовых технологий, получив новые знания и полезные навыки, которые пригодятся во взрослой жизни.

На сцену СК "Олимпийский" выйдет группа Imagine Dragons. Музыканты имеют премии "Грэмми" и Billboard, их песни становятся заглавными темами к кассовым голливудским фильмам и покоряют хит-парады, а клипы Radioactive и Demons сумели собрать сотни миллионов просмотров на Youtube. Как отмечают организаторы, любой концерт группы – это сокрушительный гимн свету, звуку и мелодиям, которые заставляют подпевать многотысячную толпу, не оставляя никого равнодушным.





18 июля, вторник

На борту теплохода "Маэстро" состоятся концерты-прогулки по Москве-реке "Музыка на воде" вместе с артистами Москонцерта. Камерный оркестр "Московская камерата" под управлением заслуженного артиста России Николая Соколова исполнит "Времена года" Вивальди, польки и вальсы Штрауса, танго Пьяццоллы, "Венгерские танцы" Брамса, джазовые композиции и многое другое. Запланирован интерактив – исполнение пьес для солистов из публики с оркестром: например, "Печатная машинка" Андерсона, и "Бандитский галоп Штрауса". "Проект "Музыка на воде" – это концерты-прогулки на теплоходе по Москве-реке в непринужденной обстановке и живой музыкой, – говорит руководитель концертного отдела филармонического объединения Москонцерта Евгений Малыгин. – Помимо концерта гостей ждет общение с музыкантами, фуршет с горячими напитками и расслабляющая атмосфера. Концерты проходят в двух отделениях на закрытой от непогоды нижней палубе с панорамными окнами, а антракты-фуршеты – на верхней крытой палубе".

19 июля, среда

В рамках "Летних балетных сезонов" на сцене театра РАМТ покажут спектакль "Дон Кихот". Это яркий и темпераментный балет на музыку Людвига Минкуса лишь отчасти похож на роман Сервантеса – в нем бурлит энергия испанских танцев. Это единственный из старинных классических балетов, родившихся в Большом театре. Именно здесь 14 декабря 1869 года Мариус Петипа впервые поставил его как бенефис танцовщицы Анны Собещанской. В основе сюжета Сервантеса – история скитающегося по свету рыцаря Дон Кихота, который совершает подвиги и благородные поступки. В балете же в центре внимания любовная история дочери трактирщика Китри и цирюльника Базиля.





В Главclub Green Concert Алексей Горшенев (группа "Кукрыниксы") представит концертную программу памяти своего брата Михаила Горшенева, лидера знаменитой группы "Король и Шут". В последние годы жизни Михаил вынашивал идею создания зонг-оперы TODD. Алексей стал автором нескольких композиций к ней, и вот к концерту 19 июля планируется привлечь некоторых солистов "Тодда". Также в концерт войдут песни "Короля и Шута", а также материал с крайнего альбома группы "Кукрыниксы" – "Артист", который во многом является посвящением брату.

20 июля, четверг

В Главclub Green Concert выступит горячий электронный дуэт Ofenbach. Два друга детства буквально взлетели к вершинам популярности. Их первая композиция "Be Mine", которая объединяет в себе холодную электронику, живую инструментальность и элегантный вокал, на родине во Франции с ходу заняла 4 позицию в iTunes и вошла в топовую пятерку в Shazam. И вот теперь музыканты едут в Москву, чтобы провести там зажигательный и незабываемый вечер.

В экраны кинотеатров выходит фильм "Дюнкерк", который историю спасения трехсот тысяч солдат, которые в Дюнкеркской операции попали в окружение. Прижатые к морю, они, вроде бы, оказываются в безвыходной ситуации, находясь перед крепнущими силами противника. Военным необходимо найти способ выбраться из этой ситуации.