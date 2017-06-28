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Lifestyle

Директор театра Владимир Кехман ушел в декрет

Владимир Кехман. Фото: novat.nsk.ru
Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман ушел на три года в декрет. Известно, что отпуск по уходу за ребенком он проводит в Европе.
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О нестандартном для мужчины шаге сообщила у себя в Facebook депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус. "Он (Владимир Кехман. – Прим. ред.) взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе", – написала она. 

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Депутат добавила, что Кехман уже три месяца не ходит на работу. Исполняющим обязанности директора театра назначена Снежана Лобарь.

"Она имеет солидный опыт работы в театральной сфере – месяцев пять или шесть. До этого Снежана была специалистом по кадрам в Новосибирском филиале пивной компании "Балтика", – подчеркнула Пинус. Депутат добавила, что соответствующий приказ о назначении нового исполняющего обязанности директора уже подписал министр культуры Владимир Мединский. 

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BATTLE #GUCCI OR #BRIONI by @svetametkina

Публикация от IDA KEKHMAN (@ida_kekhman)

Напомним, в июле 2016 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал Кехмана банкротом. В отношении главы театра введена процедура реструктуризации долгов, которая еще не завершена.

В апреле этого года у Кехмана и его супруги, светской львицы Иды родилась дочь Анастасия. Семейная пара решилась рассказать о прибавлении лишь месяц спустя. Отметим, что элегантная Ида Кехман – постоянная гостья светских мероприятий и любимая героиня глянцевых журналов. 

Автор: Рудольф Великолепный28 июня 2017, 12:00

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