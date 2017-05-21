Жена самарского миллионера утопает в роскоши
Ксения Царицына прекрсно знает, как вызвать зависть у соперниц. Снимком кольца с гигантским алмазом она ранила в сердце всех любительниц красивой жизни.
Демонстрацией такой роскоши девушка не ограничилась.
Роскошные иномарки. красивые виды, романтические сюрпризы – глядя на Instagram красотки возникает ощущение, что вся ее жизнь один сплошной праздник.
Сообщается, что с 2012 года девушка вместе с мужем живет в Дубае.
Впрочем, не забывает она путешествовать и по другим экзотическим уголкам планеты.
Также Ксения Царицына знает, как привлечь к себе мужское внимание.
Снимки в окружении предметов роскоши перемежаются фотографиями, на которых главный акцент сделан на фигуре самой девушки.
За свою модельную карьеру девушка успела примерить на себя много образов.
Весьма откровенные наряды сменяются элегантными.
Близость к морю дает о себе знать и на многих снимках модель предстает лишь в купальных костюмах весьма фривольного покроя.
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