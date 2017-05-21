Жена самарского миллионера утопает в роскоши

Модель Ксения Царицына, жена самарского предпринимателя Алексея Шаповалова, радует своих подписчиков в Instagram фотографиями своего праздного образа жизни. Многочисленные снимки свидетельствуют – девушка буквально утопает в роскоши.

Ксения Царицына прекрсно знает, как вызвать зависть у соперниц. Снимком кольца с гигантским алмазом она ранила в сердце всех любительниц красивой жизни.

Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) Апр 10 2017 в 9:49 PDT

Демонстрацией такой роскоши девушка не ограничилась.

Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) Фев 16 2017 в 12:17 PST

Роскошные иномарки. красивые виды, романтические сюрпризы – глядя на Instagram красотки возникает ощущение, что вся ее жизнь один сплошной праздник.

Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) Фев 14 2017 в 1:58 PST

Сообщается, что с 2012 года девушка вместе с мужем живет в Дубае.

Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) Фев 6 2017 в 5:46 PST

Впрочем, не забывает она путешествовать и по другим экзотическим уголкам планеты.

Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) Янв 1 2017 в 10:34 PST

Также Ксения Царицына знает, как привлечь к себе мужское внимание.

Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) Дек 28 2016 в 8:04 PST

Снимки в окружении предметов роскоши перемежаются фотографиями, на которых главный акцент сделан на фигуре самой девушки.

Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) Дек 17 2016 в 11:41 PST

За свою модельную карьеру девушка успела примерить на себя много образов.

Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) Янв 26 2016 в 1:01 PST

Весьма откровенные наряды сменяются элегантными.

Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) Ноя 8 2016 в 12:09 PST

Близость к морю дает о себе знать и на многих снимках модель предстает лишь в купальных костюмах весьма фривольного покроя.