85-летний актер женился на 26-летней блондинке

Звезда телепроекта "Чакл-шоу" по-настоящему шокировал фанатов, заключив новый брак. В возрасте 85 лет Джимми Пэттон женился на своей преданной поклоннице – 26-летней красавице Эми Филлипс.

"Любви все возрасты покорны", – гласит известная поговорка и кажется, что это тот самый случай. Джимми и его молодая жена на свадебных фото буквально светятся от счастья.

В это сложно поверить, но роман между возлюбленными завязался в социальных сетях. Эми поставила лайк под одной из публикаций актера, а также написала необычный комментарий. После этого Пэттон вступил с девушкой в переписку.

Как настоящий джентльмен, руки своей избранницы артист попросил у ее родителей. К удивлению многих, ни 70-летний отец девушки, ни ее 65-летняя мать не возражали против союза дочери с Джимми. "Разница в возрасте совсем не беспокоит их, да и нас тоже. Это настоящая любовь, поэтому ничто не имеет значения", – уверенно заявила новоиспеченная теща актера журналистам издания The Sun.

Сейчас Эми и Пэттон поселились вместе в собственном частном доме актера. В скором времени они намерены отправиться в свадебное путешествие. Как пишет The Sun, молодожены не менее трех недель проведут на поистине райском курорте Гран-Канария.