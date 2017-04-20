85-летний актер женился на 26-летней блондинке
"Любви все возрасты покорны", – гласит известная поговорка и кажется, что это тот самый случай. Джимми и его молодая жена на свадебных фото буквально светятся от счастья.
В это сложно поверить, но роман между возлюбленными завязался в социальных сетях. Эми поставила лайк под одной из публикаций актера, а также написала необычный комментарий. После этого Пэттон вступил с девушкой в переписку.
Как настоящий джентльмен, руки своей избранницы артист попросил у ее родителей. К удивлению многих, ни 70-летний отец девушки, ни ее 65-летняя мать не возражали против союза дочери с Джимми. "Разница в возрасте совсем не беспокоит их, да и нас тоже. Это настоящая любовь, поэтому ничто не имеет значения", – уверенно заявила новоиспеченная теща актера журналистам издания The Sun.
Сейчас Эми и Пэттон поселились вместе в собственном частном доме актера. В скором времени они намерены отправиться в свадебное путешествие. Как пишет The Sun, молодожены не менее трех недель проведут на поистине райском курорте Гран-Канария.
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