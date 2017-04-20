Известный дизайнер спровоцировал скандал из-за юбки
Негодование вызвала джинсовая юбка с нашитой аппликацией, похожей на знаменитого лягушонка Пепе. Как сообщает журнал The Huffington Post, именно изображение героя комикса вызвало бурную реакцию.
"Zara продает юбку с изображением Пепе, но, кажется, не подозревает о возможных последствиях", – написала одна из пользовательниц социальной сети Twitter. Публикацию поддержали десятки людей. Многие из них заявили, что бренду пора "нашить свастику" на свои изделия, а также признались, что больше не намерены покупать вещи из какой бы то ни было коллекции Zara.
This is bad pic.twitter.com/8a2cbx0T70— meagan �� (@meaganrosae) 18 апреля 2017 г.
Несчастный лягушонок изначально являлся героем дебютного комикса талантливого американского художника Мэтта Фьюр. История о четырех монстрах-тинейджерах появилась в печати еще в 2007 году и вызвал небывалый восторг у подростков.
Однако вскоре персонаж превратился в символ ненависти и нацизма. Все произошло благодаря лидерам соответствующих пабликов в социальных сетях, которые слишком часто использовали изображение персонажа в своих публикациях. Лягушонок с девизом "Так себе ощущение, чувак" на сегодняшний день воспринимается многими, как "официальный" мем националистов.
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