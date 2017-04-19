Раскрыт секрет приготовления еды для пассажиров

Мы настолько привыкли к вопросу бортпроводника "Курица или мясо?", что почти не задумываемся о том, что же на самом деле входит в состав "небесных" блюд. Какие секреты хранят повара ведущих авиакомпаний?

За ответом на этот вопрос корреспонденты издания Lenta.ru отправились в подмосковные Химки. Именно здесь расположено крупнейшее пищевое производство компании "Аэромар".

Как оказалось, весь процесс от и до контролирует швейцарский шеф-повар Тьери Мона. Гений кулинарии не скрывает, что в достаточной степени "обрусел", ведь он проживает здесь уже без малого 20 лет.

Отказываетесь от обеда на высоте десять тысяч метров из страха перед "антисанитарией"? Совершенно напрасно. На территории производства царит стерильная чистота. Шеф-повар лично контролирует экипировку сотрудников, а также редких гостей своей кухни.

Вопреки устоявшимся стереотипам, здесь готовят не только стандартную курицу или рыбу. В производственный план входит множество блюд, включающих в себя лакомства индусской, восточной, китайской и европейской кухни. К сожалению, кудесники "Аэромага" не занимаются кошерными и халяльными блюдами – все из-за строгих требований и санитарных норм.

Здесь расположены пищевые склады таких небесных гигантов, как "Аэрофлот", UTair, Royal Flight и многих других. Для приготовления горячих и холодных закусок в обязательном порядке используются только самые свежие продукты. К слову, это касается как блюд в касалетках (емкости из фольги для подачи пассажирам из эконом класса. – Прим. ред.), так и изысканных лакомств в керамической посуде для путешественников из бизнес-класса.

В цеху для приготовления холодных закусок царит строгая и спокойная атмосфера. Здесь сотрудникам особенно важно всегда быть сосредоточенными, ведь продукты должны быть разложены строго по специальной схеме.

Вы никогда не задумывались, почему на борту самолета вам никогда не предложат творог или десерты со сливочным кремом? Все это связано с безопасностью пассажиров. Как правило, на борту самолета нет штатного доктора, а творог и молочные продукты считаются теми блюдами, которые могут спровоцировать отравление.