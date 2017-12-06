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Lifestyle

Ученые предложили лифтинг костей для омоложения

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Sand
Американские эксперты эстетической медицины утверждают, что будущее омоложения за лифтингом костей. Ученые из Rutgers New Jersey Medical School даже составили карту возрастных изменений скелета, которая наглядно демонстрирует, что не только мягкие ткани, но и кости лица довольно сильно опускаются вниз.
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В распоряжении ученых была группа из 14 человек. В нее входили мужчины и женщины от 40 до 55 лет. В течение эксперимента участникам неоднократно сканировали лица. В области щек, бровей, глаз и лба отмечались достаточно сильные скелетные трансформации. Серьезные изменения произошли в трех значимых для измерения геометрии лица углах. Возможно, именно скелетные изменения провоцируют деформацию мягких тканей лица. То есть, затормозив "проседание" костей, мы сможем значительно продлить молодость. Однако, как остановить эти процессы – пока непонятно. Может быть, удастся решить этот вопрос радикально?

"Изменение структуры скелета – вообще не новость, а давно доказанный факт, – кандидат медицинских наук, пластический хирург, действительный член общества The New York Academy Of Science Андрей Ковынцев. – Другое дело, что с этой информацией делать. На сегодняшний день, я полагаю, эстетическая хирургия вряд ли сможет воспользоваться этим знанием для проведения операции по омоложению. Дело в том, что мы делаем такие операции – с ломанием костей – в случае серьезных травм, по показаниям. И первое, что создает препятствие для широкого применения такого радикального подхода, это восстановительный период. По сравнению с современными методами он будет просто огромен. Не представляю, чтобы кто-то захотел пройти через это по доброй воле, без серьезной причины. Вторая проблема: не верю, что можно сломать и переставить кости так, чтобы на лице был только омолаживающий эффект. Скорее уж, вы проснетесь с другим лицом. Чужим. Мой опыт говорит, что такие сильные изменения станут серьезной проблемой для психики. Одно дело омолодиться, и вернуться к себе 15-летней давности. Другое – изменить геометрию лица. Можно только догадываться о том, что чувствует человек, который видит в зеркале абсолютно чужое лицо".

Предположение, что препараты от остеопороза помогут остановить старение, тоже пока представляет собой лишь версию. Ковынцев не рекомендует начинать резко пить большие дозы кальция. "Людям часто кажется, что витамины и микроэлементы вещь безобидная, но это не так. Их избыток может привести к серьезным болезням. Хотите подстраховаться – идите к врачу, сдавайте анализы, выясняйте, какие микроэлементы и витамины вам действительно нужны. Не верьте в универсальные рецепты, их нет", – предупреждает хирург.

Что касается различных китайских тренажеров, масок для сна и подобных гаджетов, которые продают в интернет-магазинах, то и тут эксперт настроен скептически. По его словам, эти изобретения либо окажутся совершенно бесполезны, либо будут иметь некоторый визуальный эффект. "На кости они точно не повлияют. На мягкие ткани – да, на движение лимфы – да, на укрепление мышц – тоже да, но на скелет – очень сомнительно", – говорит Ковынцев.

Фото: GLOBAL LOOK press

Сейчас эстетическая медицина достаточно успешно справляется с гравитационным птозом. Вместо ломания костей можно аккуратно поднять себе скулы филлерами. И тут главное – не переборщить. Есть вариант поставить имплант, например, сейчас в моде коррекция подбородка. В общем, есть методы, которые просты, быстры, и гораздо менее травматичны.

В наше время, когда скорости решают все, срок реабилитации – серьезная причина выбрать метод с минимальным восстановительным периодом. И гораздо быстрее скорректировать проблемы мягких тканей без вмешательства в костную структуру.

"Думаю, возрастные изменения действительно происходят и в костях лица, но изменения в мягких тканях происходят гораздо раньше. Работать с мягкими тканями лица нужно начинать с 30 лет, и делать это должен косметолог. Если косметолог исчерпал свои возможности, то сейчас масса вариантов, которые вам предложит пластический хирург", - комментирует пластический хирург, кандидат медицинских наук, действительный член Российского общества пластических эстетических и реконструктивных хирургов Дмитрий Саратовцев.  

Профилактика профилактикой, но с гравитацией и генетикой спорить трудно. Действительно, первыми в глаза бросаются изменения касающиеся кожи, и начинается все с морщин. Насколько эффективна в этом случае работа косметолога?

"Изменить архитектуру, приподнять мягкие ткани лица можно уже сегодня. Для этого не нужно ломать кости, или планировать какие-либо радикальные мероприятия. Врачи-косметологи предлагают для подобной коррекции контурную пластику и занимаются этим уже много лет, показывая хорошие результаты. Эта методика основана на введении в глубокие слои кожи так называемого "филлера", препарата, основанного на гиалуроновой кислоте. Контурная пластика отличается от других инъекционных процедур введением "гиалуронки" под кожу – мезотерапиии биоревитализации. Такие процедуры способны привести кожу в тонус, увлажнить ее, спровоцировать процессы регенерации, и, как следствие, улучшить внешний вид. Контурная пластика может буквально изменить ваше лицо – добавить объемы, сгладить неровности, убрать асимметрию, справиться с "депрессией" тканей. Результат контурной пластики может продержаться до полутора лет. Секрет в том, что в составе филлера содержится высокомолекулярная гиалуроновая кислота, плотная, как гель, что позволяет получить достаточно стойкий длительный результат. Контурная пластика хороша тем, что это быстрая, не требующая реабилитации процедура. Результат вы увидите сразу после введения филлера", – рассказывает врач-косметолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра профессионального омоложения Лейла Роз.

В погоне за молодостью и красотой не все средства хороши, считают эксперты. Нужно тщательно выбирать, какие из предложенных на рынке услуг отвечают критериям качества, эффективности и безопасности. Любое вмешательство требует профессионального подхода, поэтому внимательно отнестись к выбору врача, который не только сгладит носогубные складки, или предложит поднять скулы, но сделает свою работу так, чтобы гармонизировать ваше лицо. Специалист должен иметь сертификат о прохождении обучения по работе с филлерами, а сам препарат должен быть качественным и сертифицированным. Не стесняйтесь спрашивать документы. Все-таки вы доверяете свое лицо постороннему человеку.

Культ сохранения молодости и красоты, наверное, всегда был в тренде. Но сегодня каждый день делаются научные открытия, появляются новые возможности и методики омоложения. Специалисты говорят, что при работе с человеческим телом легкий консерватизм не повредит. Рассматривая варианты омоложения и коррекции, помните, что любой инновационный подход должен быть обдуман и проверен временем.

6 декабря 2017, 12:46

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