На Трехгорке подготовились к зиме

Ничто так полно не раскрывает концепцию заведения и не показывает реальные возможности шеф-повара как сезонное обновление меню. В одних местах стараются отделываться формальными нововведениями. В других – творчески подстраиваются под сезонные и локальные продукты. У кого-то новинок всего ничего, а кто-то перерабатывает почти все меню, оставляя на своих местах только очень немногие проверенные хиты.



Ресторан и винный бар Touche, притаившийся в лабиринтах Трехгорки, безусловно, относится ко вторым. Может быть, именно в этом залог его стабильного успеха. В месте с не самой удобной локацией всегда полно народу. Сюда надо ехать специально, поэтому случайных людей здесь почти не встретить.



На кухне творит Тарас Кириенко. Шеф-повар и по совместительству партнер проекта убежден: гостей обязательно нужно удивлять. Особенно таких, которые постоянно возвращаются. Именно поэтому он очень внимательно относится к сезонному обновлению.

Наступающую зиму Кириенко предлагает встречать яркими и сочными вкусами, а обедать сытно и основательно, даже если вы не едите мяса. Начать можно с запеченного камамбера с брусникой и подсушенным багетом, печеного маринованного баклажана с вялеными помидорами и фетой, гедза с креветками и курицей в сопровождении нежнейшего крема из белых грибов или малосольного сига с фейхоа и ореховым соусом.

Затем самое время перейти к ризотто с белыми грибами и масляной рыбой, которое подается в запеченном корне сельдерея. Кстати, это не единственная версия популярного итальянского специалитета в новом меню. Еще один вариант Кириенко создал из... картофеля (нарезанного крохотными кубиками), а подает с жареным на гриле осьминогом.

Про мясоедов тоже не забыли. Им предлагают полакомиться открытым равиоли с утиным рагу, томлеными говяжьими щечками с пюре из сельдерея или солидным бургером с олениной.

Кухня Touche принципиально ориентирована на вино – такова концепция заведения. В винной карте две с половиной сотни позиций по цене от 1100 рублей за бутылку, причем изрядное их количество подается по бокалам (от 350 рублей за порцию). К зиме здесь прибавилось модной органики и биодинамики. Сейчас их не меньше 25-ти. Кроме того, имеется небольшой, но толково подобранный раздел, посвященный автохтонам.

Средний счет – 1500 рублей.