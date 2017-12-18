Блогершу затравили за голые фото

В Instagram 28-летняя австралийка Джесси О’Брайен известна как "голая блогерша". Девушку, преподающую йогу, обидели нападки пользователей соцсети.

Джесси – профессиональный тренер, она проводит занятия в обнаженном виде, проповедуя любовь к собственному телу. Часто ей приходится сталкиваться с критикой, злыми комментариями и жалобами. В своем микроблоге девушка рассказала о том, насколько ее ранят негативные и едкие отклики.

Публикация от The Nude Blogger (@thenudeblogger) Дек 12 2017 в 10:16 PST

Австралийка занимается йогой на протяжении семи лет. В обнаженном виде она стала это делать после поездки в Португалию, где и открыла для себя йогу в стиле ню. Она отмечает, что этот вид медитации предполагает занятия без одежды. Главная цель этого – полюбить себя такой, какая есть, и обрести гармонию.

Публикация от The Nude Blogger (@thenudeblogger) Ноя 27 2017 в 11:40 PST

Девушка собрала группу любителей йоги и стала проводить занятия, в основном, на нудистских пляжах. По ее мнению, тренировки голышом укрепляют дух. "Поверьте, йога — это не то, что вы видите в Instagram. Все эти девушки с идеальными телами… Я довольно стройная, но у меня есть складки на животе, когда я наклоняюсь. Йога учит нас принимать себя такими, какие мы есть", – пишет Джесси.

Публикация от The Nude Blogger (@thenudeblogger) Ноя 14 2017 в 10:46 PST

Однажды социальная сеть заблокировала ее страницу за публикацию фото обнаженных людей. И только множество писем с просьбами помогли восстановить аккаунт спустя десять месяцев после блокировки. Вместе с популярностью на девушку также обрушилась и волна критики.

Публикация от The Nude Blogger (@thenudeblogger) Окт 4 2017 в 1:43 PDT

Джесси призналась, что злые комментарии ее расстраивают. Люди начали называть ее тощей. "Вам не нужно быть толстой, чтобы стесняться своего тела", – признается австралийка.

Публикация от The Nude Blogger (@thenudeblogger) Авг 24 2017 в 8:03 PDT

Девушка рассказала, что испытывает комплексы из-за того, что ее считают слишком худой. Злые комментарии обидели девушку. Теперь она сомневается в себе и считает, что для положительных отзывов надо быть супермоделью.

Публикация от The Nude Blogger (@thenudeblogger) Май 10 2017 в 12:05 PDT

Девушку разочаровывает тот факт, что современные стандарты красоты портят людей. Пока все начинают поддерживать моделей plus-size, худых девушек критикуют и считают самовлюбленными. Джесси считает, что двойных стандартов быть не должно.