Яйца из микроволновки вызывают глухоту

Яйца, разогретые в микроволновке, представляют серьезную опасность для здоровья потребителей. К такому выводу пришли в результате серьезных исследований американские физики.



Разогревать в микроволновой печи нельзя ни сырые, ни вареные яйца. Физики из США предупреждают: они могут взорваться. Как выяснилось, под действием микроволн желток разогревается гораздо быстрее белка – что и приводит к "взрывному" эффекту.

Причем яйцо может взорваться не только во время самого процесса нагревания – а прямо у вас в руках. Из-за разницы температур белка и желтка продукт отреагирует на любое воздействие – удар ложкой, изменение давления.

Кроме того, в некоторых случаях взорвавшееся яйцо производит громкий хлопок. Ученые утверждают, что это может оглушить человека. Потеря слуха, даже частичная, маловероятна, но все же не исключена.

Причиной, побудившей экспертов заняться странным исследованием, стал прецедент в одном из американских ресторанов. Мужчина заказал вареное яйцо, и одно из них взорвалось прямо у него в руках. Помимо того, что у мужчины были ожоги, он утверждает, что стал хуже слышать. Пострадавший подал в суд на ресторан, в связи с чем была назначена специальная комиссия. Результаты ее работы приводит телеканал "360" со ссылкой на научный портал "ASA fall 2017".