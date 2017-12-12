Яйца из микроволновки вызывают глухоту

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Вторник 12 декабря
Лента новостей
12:46
Подруга полила помоями бесстыжую распутницу из "Дома-2"
12:40
Савченко на каблуках сняли на канализационном люке
12:39
Житель Петербурга устроил дебош в Исаакиевском соборе
12:35
Российские поезда оставили Украину без денег
12:02
Людей научили понимать язык куриц
11:50
На что обращают внимание мужчины
11:46
Грезящего о Луне Трампа упрекнули в скупости
11:43
В поездах московского метро убрали поручни
11:36
Госдума проведет парламентские слушания по цифровой экономике
11:36
В России готовят повышение налогов
11:31
Названа причина цирроза печени
11:14
В Москве безработный сжег бомжа
10:55
ФСБ спасла москвичей от новогодних терактов
10:35
Дана Борисова совершила попытку самоубийства
10:32
Пикантные подробности о любителях порно
10:28
На Москву обрушится ледяной дождь
10:24
У "Миссис Москва" угнали дорогую иномарку
09:57
Названа необычная причина рождения геев
09:54
Безработную Анфису Чехову избил любовник
09:48
В Москве неизвестный отнял у бизнесмена 5 миллионов
09:24
США опозорились с новейшим эсминцем-невидимкой
09:17
В крымском банке введена временная администрация
09:08
Бронированный джип Поклонской угодил в страшное ДТП
08:58
Обнаженную 18-летнюю модель нашли мертвой после вечеринки
08:42
Сергей Светлаков преобразился к 40 годам
08:32
Порошенко получил звонкую пощечину из-за Саакашвили
08:25
Путин отчитал агрессивного Трампа
08:13
Российских водителей ждут серьезные изменения
07:55
В Москве водитель бетономешалки устроил смертельное ДТП
22:07
Жена родила первенца бывшему любовнику Собчак
21:50
Под Москвой 88-летний ветеран 7 дней ждал госпитализации и умер
21:47
Рыдающая дочь покаялась после смерти Броневого
21:44
Проклятие "Ленкома": почему звезд театра сжирает рак
21:23
Погибшей в Доминикане россиянкой соблазняют мужчин
21:07
Экстремал снял на видео собственную смерть
20:47
Спикер Думы поздравил Людмилу Алексееву с присуждением госпремии
20:43
Агутин возмутил дешевым подарком дочери Пелагеи
20:41
Москвич надругался над горничной после уборки квартиры
20:17
Безумные регионы: 19-летний изнасиловал пенсионерку
20:11
Главная надежда России катится в пропасть
19:49
Алика Смехова побила Ларису Гузееву на "Давай поженимся"
19:45
Арбитражным судам России исполнилось четверть века
19:27
Ухажер из "Дома-2" раскрутил Бузову на откровения
18:57
Россиян заставят работать на час больше
18:51
Москвичей предупредили о сильном гололеде
18:42
Знаменитый российский писатель умер в возрасте 81 года
18:30
Авторов Comedy Woman заставили извиняться за оскорбительную шутку
18:28
Американцы в панике после взрыва на Манхэттене
17:52
Домашние животные оказались смертельно опасными
17:38
Голодающий Саакашвили готов к смерти
17:32
Советник российского министра кормит кошку черной икрой
17:28
Спортсмены оправдались за отказ от флага
17:05
Россиянин женился на 91-летней пациентке психбольницы ради квартиры
16:56
Взрослые сошли с ума от детского спектакля
16:55
Жена Меладзе снялась голой для журнала
16:51
Война силовиков раздерет Украину на части
16:43
"Нелюбовь" Звягинцева номинирована на "Золотой глобус"
16:32
Собчак опозорилась в эфире Первого канала
16:20
Раскрыта личность собутыльника Порошенко
16:17
В Москве сборщик мебели ИКЕА изнасиловал 11-летнего мальчика
16:09
Секс-игрушка бесследно исчезла в теле москвички
16:03
На Манхэттене прогремел взрыв
15:56
Под Москвой автобус с пассажирами влетел в трактор
15:49
Опасность отношений с идеальным мужчиной
15:44
Российские спортсмены приняли ультиматум Баха
15:36
На "Что? Где? Когда?" разразился сексистский скандал
15:13
Порошенко выстрелил себе в ногу блокадой Донбасса
14:53
Прощание с Броневым прошло без аншлага
14:50
Странный гул Земли привел в недоумение ученых
14:45
Лишившаяся родных Гузеева очень страдает
14:14
Жажду секса приравняли к наркомании
14:11
Из Москвы-реки вытащили тонувшую мать с двумя детьми
14:04
Корчевников поговорил о свадьбе с Ковальчук
14:04
Порошенко стал козлом отпущения Запада
13:59
Звезда сериала "Фарго" умерла в больнице
13:38
Певцов рассказал о предсмертных муках онкобольного Броневого
13:36
Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала
13:10
"Аэрофлот" стал лучшим мировым авиабрендом
13:08
Путин в Сирии заявил о выводе войск
13:00
Сбитый машиной сибиряк спас женщину от грабителя
12:53
Обнародовано неприличное видео Бузовой
12:44
Збруев на похоронах Броневого выглядел как мальчик
12:41
Киев странно отреагировал на запуск поездов в обход Украины
12:32
Названы самые добрые города России
12:12
Ужасное видео из сгоревшей квартиры Леры Массквы
11:58
Хулиганы с нунчаками устроили драку в метро Петербурга
11:56
Запад издевается над униженными российскими спортсменами
11:47
Подольская и Пресняков сделали заявление о втором ребенке
11:45
Борьба с раком дорого обошлась Абрамовичу
11:33
Генерал армии США выманил 8,5 млн у московской пенсионерки
11:23
Очаровательный сын Сергея Жукова покорил россиян (видео)
11:15
Киев предупредили о начале полномасштабной войны
11:01
Почему Меньшов воткнул нож в спину Михалкову
10:55
В Москве налетчик в маске ворвался в букмекерскую контору
10:51
Барановская в прозрачном платье пришла на детский праздник
10:42
Караченцова с кровавым месивом вместо лица опознали по билету
10:34
Российским чиновникам подняли зарплату
10:30
Леру Масскву увезли в больницу с отравлением и ожогами
10:28
"Русское лото" уличили в двойном обмане
10:08
Стала известна причина новогоднего позора Украины
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Собчак опозорилась в эфире Первого канала
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
Опозоренная на Первом канале Собчак: Я побывала в аду
Кокетка Цымбалюк-Романовская вырядилась в перья после развода
Lifestyle

Яйца из микроволновки вызывают глухоту

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Яйца, разогретые в микроволновке, представляют серьезную опасность для здоровья потребителей. К такому выводу пришли в результате серьезных исследований американские физики.
прочитано 578 раз

Разогревать в микроволновой печи нельзя ни сырые, ни вареные яйца. Физики из США предупреждают: они могут взорваться. Как выяснилось, под действием микроволн желток разогревается гораздо быстрее белка – что и приводит к "взрывному" эффекту.

ПО ТЕМЕ

В России любителей колбасы травят антибиотиками

Почему подорожал салат оливье

Врачи разрушили мифы о холестерине

Причем яйцо может взорваться не только во время самого процесса нагревания – а прямо у вас в руках. Из-за разницы температур белка и желтка продукт отреагирует на любое воздействие – удар ложкой, изменение давления.

Кроме того, в некоторых случаях взорвавшееся яйцо производит громкий хлопок. Ученые утверждают, что это может оглушить человека. Потеря слуха, даже частичная, маловероятна, но все же не исключена.

Причиной, побудившей экспертов заняться странным исследованием, стал прецедент в одном из американских ресторанов. Мужчина заказал вареное яйцо, и одно из них взорвалось прямо у него в руках. Помимо того, что у мужчины были ожоги, он утверждает, что стал хуже слышать. Пострадавший подал в суд на ресторан, в связи с чем была назначена специальная комиссия. Результаты ее работы приводит телеканал "360" со ссылкой на научный портал "ASA fall 2017".

Автор: Андрей Евлампиев12 декабря 2017, 10:27

комментарии

Политика

Порошенко получил звонкую пощечину из-за Саакашвили
Путин отчитал агрессивного Трампа
Голодающий Саакашвили готов к смерти
Киев предупредили о начале полномасштабной войны

Шоу-бизнес

Подруга полила помоями бесстыжую распутницу из "Дома-2"
Зачем жена всюду таскает онкобольного Караченцова
Близкие о состоянии пытавшейся покончить с собой Даны Борисовой
После скандала в Comedy Woman раскрыли заговор

Проишествия

ФСБ спасла москвичей от новогодних терактов
Обнаженную 18-летнюю модель нашли мертвой после вечеринки
Экстремал снял на видео собственную смерть
Секс-игрушка бесследно исчезла в теле москвички

Lifestyle

Взрослые сошли с ума от детского спектакля
Почему Меньшов воткнул нож в спину Михалкову
Подробности последних дней жизни Леонида Броневого
Умер актер Леонид Броневой
Шоу-бизнес

В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка

Результаты ДНК-экспертизы не стали неожиданностью
Экономика

Борьба с раком дорого обошлась Абрамовичу

Бизнесмен отдал миллионы долларов
Шоу-бизнес

Жена Меладзе снялась голой для журнала

Альбина Джанабаева выложила смелую фотографию в Instagram
Шоу-бизнес

Проклятие "Ленкома": почему звезд театра сжирает рак

Онкология выкосила ряды актеров прославленной сцены

Гороскоп

Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
Совет на выходные
Предатель Родченков примет жуткую смерть
Чем маги и ведьмы ответят простым смертным

Фоторепортажи

Сергей Светлаков преобразился к 40 годам
Американцы в панике после взрыва на Манхэттене
Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала
Збруев на похоронах Броневого выглядел как мальчик

Спорт

Главная надежда России катится в пропасть
Спортсмены оправдались за отказ от флага
Жена российского футболиста умерла от рака
Новая Юлия Липницкая: 15-летняя россиянка покорила мир

Регионы

Безумные регионы: 19-летний изнасиловал пенсионерку
Сбитый машиной сибиряк спас женщину от грабителя
Подробности трагической гибели двукратного чемпиона мира под Москвой
Главврач больницы выставил голых покойников на мороз
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru