Почему подорожал салат оливье

Известно, что без салата оливье не обходится ни один новогодний стол в России. В преддверии главного зимнего праздника Dni.Ru выяснили, почему в этом году оливье снова подорожал.

Оказывается, все дело в картошке. Один из основных ингредиентов традиционного новогоднего салата вырос в цене на 9,4%. Как сообщил Росстат, четыре порции оливье обойдутся в 2017 году в 311 рублей 80 копеек. Для сравнения: цена прошлого года – 308 рублей. Вроде бы подорожание несущественное, но, дело в том, что цены, приведенные в индексе Росстата – средние по стране.

Если покупать все продукты на рынке или в сетевом супермаркете премиум-класса, то, очевидно, что тазик любимого салата россиян может стать и золотым. К тому же, кроме картофеля, на 3,1% выросла в цене и вареная колбаса, зато куриные яйца подешевели на 12,6%.

Самый дорогой индекс салата оливье – на Чукотке, там средняя цена блюда на четверых 526 рублей 30 копеек. В Калмыкии можно приготовить столько же салата всего за 229 с половиной рублей.

Рассчитывая стоимость традиционной новогодней закуски, Росстат исходил из того, что для приготовления оливье требуются: консервированные огурцы, консервированный зеленый горошек, картофель, морковь, яйца, вареная колбаса, майонез и лук.

Эксперты утверждают, что индекс салата оливье способен сказать о состоянии отечественной экономики не меньше, чем цены на нефть и газ. Рост стоимости ингредиентов новогоднего блюда приблизительно соответствует уровню инфляции.

Несмотря на ежегодный рост индекса оливье салат остается одним из самых дешевых и доступных блюд для всех без исключения социальных групп. Все ингредиенты для него производятся в России. Правда, если придерживаться авторской версии от шеф-повара Люсьена Оливье и добавить в салат вместо колбасы мясо рябчиков, раковые шейки, каперсы и оливки, то стоимость блюда возрастет в разы.